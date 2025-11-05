Deviza
Tisza
NAIH
párt
botrány

Nyilvánosságra hozták a Tisza belső levelezését az adatszivárgási botrányról: sokkal nagyobb a baj, mint mondták

Egy tiszás zárt csoportból kiszivárgott, hogy a párt egyik vezető informatikusa számolt be a többieknek az adatok kikerülésének körülményeiről.
VG
2025.11.05, 09:44
Frissítve: 2025.11.05, 09:54

A nyilvánosság előtt eddig nem ismert információkhoz jutott a Magyar Nemzet a Tisza adatszivárgásáról.

Hacker, conceptual illustration
Nyilvánosságra hozták a Tisza belső levelezését az adatszivárgási botrányról: sokkal nagyobb a baj, mint mondták / Fotó: Science Photo Library / AFP

A lap kapcsolatba lépett az APP MENTOR nevű tiszás Signal-csoport egyik tagjával. Az érintett a csoportról elmondta, hogy 

több mint százan lehetnek benne: egyesek a Tisza Párt informatikai csapatában dolgoznak, mások – nem szakmabeliek – a Tisza Világ applikáció elindulásakor segítettek valamilyen formában. 

A múlt hét végén, október 31-én aztán kikerült az adatszivárgásokkal foglalkozó LeakBase.la internetes oldalra négy link, amelyek egy gigantikus adattömegre mutattak. A kétszázezer nevet tartalmazó lista a megnevezés alapján a Tisza mobilalkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki.

Az interneten felbukkant egy bejegyzés, amelynél több komment is megerősítette, hogy a kétszázezres lista a Tiszától szivárgott ki. Csakhogy a szakportálon és a Redditen olvasható bejegyzés nagyon gyorsan eltűnt.

A NAIH is vizsgálódik az adatszivárgási botrány miatt

A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult, miután a botrány napvilágra került. Tényi szerint felmerül az adatvédelmi incidens gyanúja, amelyet a GDPR szabályai alapján három napon belül jelenteni kell a hatóságnak.

A NAIH megerősítette: előzetes vizsgálatot indítottak, és bekérték a Tisza Párt adatkezelési dokumentációját. Ha bebizonyosodik, hogy a párt alkalmazásából szivárogtak ki az adatok, akár többmilliós bírság is kiszabható.

A mostani eset nem előzmény nélküli. Októberben már nyilvánosságra került egy húszezer nevet tartalmazó lista, amely szintén a Tisza Világ applikációhoz volt köthető.

A cikk arról ír, hogy az egyik tiszás csoporttag arra hívta fel a többiek figyelmét, vigyázni kell, ki ne derüljön, hogy valójában október 5-én szivárogtak ki a személyes adatok az alkalmazásból, mert akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  (NAIH) megbüntetheti a pártot, amiért nem jelentették időben az incidenst. 

De legalább ennyire kellemetlen lenne Magyar Péter számára az is, ha kiderülne, hogy egy hónapon keresztül nem vették észre.

Dacára az informatikus beszámolójának, a csoport tagjai csalódottak voltak és megdöbbentek az újabb adatszivárgás miatt. Az egyik felhasználó felvetette, hogy a botrány rossz fényt vet a Tiszára, más pedig arra jutott, hogy hiába mennek majd ezután pultozni, toborozni, az emberek a botrány miatt nem fogják megadni az adataikat a pártnak. Többen a tiszás alkalmazást minősítették túl gyengének, „gáznak”.

