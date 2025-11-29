Gulyás: brüsszeli hátszéllel támogatja a Tisza Ukrajnát

Gulyás Gergely hangsúlyozta, azt tudtuk, hogy a Tisza Ukrajnából ered, "most látjuk, hogy Brüsszelbe folyik".

Gulyás: a Tisza párt összeköt minket Ukrajnával / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Ukrán adminisztrátorok ukrán programmal tartják nyilván a Tisza-híveket, ők pedig cserébe támogatják Brüsszel elsőszámú törekvését, Ukrajna uniós csatlakozását - fogalmazott a miniszter, majd hozzátette, "ez a programjuk része, megszavazták, támogatják".

Európai biztonsági egyensúlyra van szükség

Magyarországnak európai biztonsági egyensúlyra van szüksége - jelentette ki a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen, Nyíregyházán. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországnak olyan erőviszonyokra van szüksége Európában,

hogy mi magyarok békében tudjunk élni, ne legyen katonai fenyegetés a fejünk fölött és a gazdasági fejlődésünket semmilyen háború ne akadályozza.

A kormányfő hangsúlyozta, azért dolgozik, hogy a háború végén "olyan helyzetben találjuk magunkat, amely Magyarország számára békét, biztonságot, folyamatos katonai védelmet és gazdasági fejlődési lehetőséget ad".

Orbán Viktor kifejtette, az orosz elnökkel folytatott tárgyalásai során törekedett arra, hogy teret nyisson az elmúlt 15 évben megerősödött magyar vállalatok előtt, melyek a glóbusz bármely pontján képesek már jó üzleteket kötni. Szavai szerint "két-három komoly üzlet előtt kinyitottuk az ajtót, aztán majd a MOL-osok, meg a többiek mit tárgyalnak, az már egy üzleti kérdés, az nem a magyar kormány dolga".

A miniszterelnök leszögezte, a brüsszeliek egy Brüsszel-párti kormányt akarnak Magyarországon. Nagyon sok gondot okoz Brüsszelben az, hogy Magyarországnak vannak nemzeti érdekei, és ezeket nem vagyunk hajlandóak alárendelni valamifajta brüsszeli bürokrácia érdekeinek - mondta.