A Tisza szakértői a kormányzásra készülnek – már írja a kormányprogramot Lengyel László

Nem is lehetett mást sejteni: a Pénzügykutató elnök-vezérigazgatója a Tisza Párt hű harcosa. Az összefüggés nyilvánvaló: Petschnig Mária Zita, a pénzügykutató tudományos főmunkatársa rendszeresen felszólal a Tisza Párt rendezvényein, egyik emlékezetes előadásában a 13. havi nyugdíjt támadta. Petschnig már tavaly az Mfor podcastjében elismerte, hogy a Pénzügykutató Zrt. különféle programokat ír a Tisza Pártnak.

A Tisza Párt szakértői már írják a kormányprogramot / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Lengyel László, a Gyurcsány- és Bajnai-kormány egyes levitézlett közgazdászait összefogó intézet legfelső vezetője eddig viszonylag a háttérben maradt, az Index a napokban megkereste, ugyanis a kiszivárgott brutális megszorítócsomag egyik oldalán a weboldal informátorai szerint a közgazdász szignója szerepel. Lengyel László azonban ezt tagadta, mint mondta:

Nem írtam alá semmi ilyen tervezetet, nem is láttam a dokumentumot.

A Tisza Párt holdudvarában tevékenykedő közgazdász múltjában azonban könnyedén találni sötét foltokat:

2019 decemberében gyanúsították meg rongálással és garázdasággal, mert a gyanú szerint egy parkolási vitát követően megrongálta egy férfi autóját a II. kerületben – írja az Origo.

2020-ban, a borsodi időközi választás után a Klubrádióban szidalmazta a Fidesz szavazóit, szerinte ugyanis a „legnyomorultabbak” szavaznak a kormányzó pártra, és amit a kormány a városoknak próbál nyújtani, az nulla – írta meg a Magyar Nemzet a Pesti Srácokra hivatkozva.

Érvelt a rezsicsökkentés és a kormány migrációellenes politikája ellen is.

Lengyel László emellett rendszeresen publikált a Népszabadságban, ír a HVG-be, sokszor baloldali podcastok vendége.

A Tűzfalcsoport szúrta ki, hogy 2025. május 20-án a Privátbankár egyik podcastműsorában leleplezte magát, és meglepő őszinteséggel azt mondta:

a csapatával már írja a kormányprogramot,

hogy felkészülten menjenek a kormányzásba.

Hogy ne az legyen, hogy akkor kelljen kitalálni, hogy na és most merre. Hogy akkor kelljen kitalálni a jogállam felépítését, és jé, azt ki fogja csinálni, és hogyan. A gazdaság új formáit, gazdaságpolitika, gazdasági szerkezet, hogyan. Monetáris politika, hogyan. Mit akarsz csinálni, adott esetben a hadseregfejlesztésbe, és ebben a fegyverkezésbe, hogyan. Külpolitikába. Na most ezeket már ki kellene találni, hogy ne egy éjszaka íródjanak meg ezek a programok, amelyek általában akkor nem szoktak sikerülni.

A beszélgetésben a Tisza „politikai sikereinek” kiemelése és a Fidesz ostorozása sem maradt el, a közgazdász szerint ugyanis „kétségbeesett vergődés” történik most a kormánypártnál. Ez a narratíva is ismerős: maga a párt legfőbb vezére, Magyar Péter szinte minden megszólalásában emlegeti, hogy „fél” és „kétségbeesett a hatalom”.