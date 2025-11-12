Deviza
Moszkva epekedve várta, hogy Trump mondjon végre valamit – meg se szólalt az amerikai elnök

A találgatások szerint Tokajev amerikai útja után közvetítő szerepet játszhatott volna Washington és Moszkva között. A Kreml azonban tagadta, hogy Donald Trump amerikai elnök Kazahsztán vezetőjén keresztül üzent volna Vlagyimir Putyinnak.
VG
2025.11.12., 21:20

A Kreml hivatalosan cáfolta, hogy Donald Trump amerikai elnök bármiféle üzenetet juttatott volna el Vlagyimir Putyinhoz Kasszim-Zsomart Tokajev kazah elnökön keresztül.

A Kreml tagadta, hogy Donald Trump amerikai elnök Kazahsztán vezetőjén keresztül üzent volna Vlagyimir Putyinnak / Fotó: AFP

Nem kaptunk semmilyen jelzést rajta keresztül

– idézte Jurij Usakov, az orosz elnök egyik legközelebbi külpolitikai tanácsadójának szavait az Interfax hírportál. A közlés egyértelmű reakció a nyugati sajtóban felröppent spekulációkra, amelyek szerint Tokajev washingtoni látogatása során közvetítőként próbálhatta volna enyhíteni a feszültséget az Egyesült Államok és Oroszország között.

Tokajev múlt héten járt az Egyesült Államokban, ahol többek között gazdasági és energetikai együttműködésekről tárgyalt amerikai vezetőkkel. A kazah elnök most Moszkvában tartózkodik kétnapos állami látogatáson, amelynek részeként kedden este négyszemközti megbeszélést folytatott Putyinnal.

A Kreml közlése szerint a találkozó „baráti hangvételű” volt, és a két ország közötti gazdasági, logisztikai és biztonságpolitikai együttműködés elmélyítéséről szólt.

A kazah elnök kiváló küldönc lett volna Trump számára

Kazahsztán különleges szerepet tölt be az orosz–nyugati kapcsolatokban: Moszkva egyik legfontosabb közép-ázsiai szövetségese, ugyanakkor Washington és Peking felé is nyitott diplomáciát folytat.

Tokajev gyakran vállal közvetítő szerepet a térség konfliktusos kérdéseiben, így nem meglepő, hogy a mostani amerikai látogatása után találgatások indultak a lehetséges diplomáciai üzenetváltásokról.

Az amerikai elnök több alkalommal jelezte, hogy hajlandó lenne „új alapokra helyezni” a kapcsolatokat Oroszországgal – de konkrét lépésekről egyelőre nem született döntés.

Teljes őrület: az oroszokra céloztak, de egy másik országot bénítottak meg teljesen az ukránok – azonnal padlót fogott a termelés

Az orenburgi gázüzem elleni dróntámadás hatására a Karacsaganak mező termelése is visszaesett. Az ukrán hadsereg Oroszországra célzott, ám a kazah energiatermelést találta el, ezzel pedig az európai ellátást is veszélybe sodorta.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12331 cikk

 

 

Németország

Óriási blama, lebuktak a németek: Belgiumon keresztül mossák tisztára az orosz gázt

Hiába a nyugati szankciók, az energiaéhség továbbra sem csökken.
orosz-amerikai viszony

Moszkva epekedve várta, hogy Trump mondjon végre valamit – meg se szólalt az amerikai elnök

A találgatások szerint Tokajev amerikai útja után közvetítő szerepet játszhatott volna Washington és Moszkva között.
ukrajna

Afrikai katonákat vet be Putyin: súlyos milliókat fizetnek a zsoldosoknak – azt mondják nekik, festeni mennek

Több mint kétszáz kenyai állampolgár harcol az orosz hadsereg oldalán Ukrajnában – közölte szerdán a nairobi külügyminisztérium, hozzátéve, hogy a kelet-afrikai országban továbbra is működnek toborzóirodák külföldi konfliktusokba való közvetítésre.

