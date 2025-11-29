Trump nem viccel - az USA blokád alá vonhatja Venezuela légterét, már csak az a kérdés, hogy mikor indul a beígért szárazföldi csapás
Donald Trump elnök szombaton a Truth Social platformján azt írta, hogy a légitársaságoknak úgy kell tekinteniük a Venezuela feletti és körüli légteret, mintha az le lenne zárva.
Minden légitársaságnak, pilótának, drogcsempésznek és embercsempésznek: kérem, tekintsék A VENEZUELA FELETTI ÉS KÖRÜLI LÉGTERET TELJES EGÉSZÉBEN LEZÁRTNAK
– írta az amerikai elnök floridai Mar-a-Lago klubjából.
Trump szárazföldi csapásra készül
A Bloomberg szerint ez komoly figyelmeztetés volt, miközben amerikai erők gyülekeznek a térségben, és
Trump mérlegeli Nicolás Maduro elnök kormánya elleni esetleges lépéseket.
Trump egyelőre nem részletezte, hogy az Egyesült Államok megkezdi-e és mikor a venezuelai csapásokat, de az elmúlt napokban utalt rá, hogy az USA hamarosan a feltételezett kábítószert szállító hajók elleni támadásokat szárazföldi műveletekre is kiterjesztheti.
Venezuela lépett először
Az amerikai elnök lépése összefüggésben állhat azzal is, hogy Caracas pénteken egyik napról a másikra visszavonta hat nagy légitársaság berepülési engedélyét, miután azok a romló biztonsági helyzet miatt felfüggesztették járataikat.
Az intézkedés több mint negyven járatot és nyolcezer utast érintett, a döntést pedig több ország és a nemzetközi iparági szervezetek is túlzónak tartják.
A feszültség a venezuelai légtérben tovább nő, miközben az érintett cégek jelezték: csak a biztonság garantálása után indulnának újra.
A helyzetet az amerikai FAA november 21-i figyelmeztetése robbantotta ki, amely kiemelte: a venezuelai légtérben fokozott óvatosság szükséges a gyorsan romló biztonsági helyzet miatt. Ennek hatására több társaság – köztük mind a most szankcionáltak – ideiglenesen felfüggesztette járatait. Ez több mint negyven járat törlését és mintegy nyolcezer utas kényszerű veszteglését eredményezte.