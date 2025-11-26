Deviza
főpolgármester
Fővárosi Közgyűlés
Tüttő Kata

Nem jött be Karácsony terve – továbbra sincs helyettese

2025.11.26., 10:54

Nem választotta meg főpolgármester-helyettesnek a Fővárosi Közgyűlés Tüttő Katát szerdán.

KARÁCSONY Gergely
Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A 33 tagú közgyűlésből mindössze 20 képviselő vett részt a titkos szavazásban, és 19 érvényes voks érkezett, melyek közül 8 támogatta a szocialista politikus megválasztását, 11 ellene szólt – számolt be a 24.hu.

A főpolgármester pár napja közölte, hogy főpolgármester-helyettesnek Tüttő Katát jelöli. Karácsony Gergelyfelidézte, hogy tavaly Kiss Ambrust és Vitézy Dávidot jelölte a főpolgármester-helyettesi pozícióra, de a közgyűlés meg sem tárgyalta a javaslatot. Most közölte, hogy tesz egy másik javaslatot. 

„Olyan embert jelölök, aki megfelel a törvényi előírásnak – közgyűlési tag, de nem polgármester vagy alpolgármester –, vállalja a feladatot, és akiben megbízom. 

A közgyűlésben egyetlen ilyen ember van: Tüttő Kata”

– írta Karácsony Gergely.

A főpolgármesternek és a Fővárosi Közgyűlésnek 30 napja maradt arra, hogy főpolgármester-helyettest válasszon – közölte Sára Botond fővárosi főispán két héttel ezelőtt, jelezve: a Fővárosi Ítélőtábla is megerősítette, hogy a főváros törvénytelenül működik, hiszen – az önkormányzati törvény előírásaival szemben – több mint egy éve nem választottak főpolgármester-helyettest a közgyűlés tagjai közül.

3 perc
Tisza Párt

Elszólta magát Magyar Péter? A Tisza elnöke maga beszélt a párt korszakos tervéről, amit most letagad – videó

Nem olyan régen még büszke volt a gazdaságpolitikai fordulatra.
4 perc
Fővárosi Közgyűlés

Nem jött be Karácsony terve – továbbra sincs helyettese

6 perc
ingatlan

Kijött éjjel a határozat: fontos dolgot tisztáztak az önerőről – itt vannak a részletek, megjelent a végső határidő

Szerda éjjel megjelent a kormányhatározat a Magyar Közlönyben, a jogszabály tisztázza az önerő kérdését, az otthontámogatás felhasználhatóságát és az igénylés kritériumait is.

