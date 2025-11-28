Pont akkor makacsolta meg magát Ukrajna a békekötésben, mikor Orbán Viktor Putyinhoz érkezik: Zelenszkij egyetlen dologra hajlandó

Az ukrán elnök főtárgyalója szerint Ukrajna számára jelenleg nem elfogadható szuverén területének feladása Oroszország javára. Andrij Jermak erről egy amerikai napilapnak csütörtökön adott interjúban beszélt.

Ukrajna semmilyen körülmények között nem hajlandó területet átadni Oroszországnak / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ukrajna hajthatatlan: nem ad át önként és dalolva el nem foglalt területeket Oroszországnak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke a The Atlantic című lapnak adott interjúban úgy fogalmazott:

ma egyetlen épeszű ember sem írna alá egy dokumentumot, amely terület feladását tartalmazza.

Azt is hangoztatta, hogy "ameddig Zelenszkij elnök, senki nem számolhat azzal, hogy feladunk területet."

Andrij Jermak ugyanakkor megjegyezte, hogy az orosz és ukrán erők közötti vonal meghatározása szerepelhet a tárgyalásokon.

"Az összes, amiről reálisan tárgyalni tudunk, jelenleg az az érintkezési vonalak definiálása, és ez az, amit meg kell tennünk" - fogalmazott az ukrán elnöki kabinetfőnök, aki Volodimir Zelenszkij elsőszámú tanácsadója, és a háború lezárásáról szóló egyeztetések vezetője ukrán részről.

Az orosz-ukrán háború lezárására vonatkozó béketervek

Mint beszámoltunk róla, Vlagyimir Putyin szerint az amerikai béketerv egy lehetséges alapot kínálhat az ukrajnai konfliktus végleges rendezésére, de végleges változat még nem született, Oroszország azt még nem kapta meg.

Donald Trump a megválasztása óta többször hangoztatta, hogy szeretne véget veti az ukrajnai háborúnak. A tárgyalások az elmúlt hetekben lendületet vettek, de kulcskérdések (terület, NATO, garanciák) még nyitottak. Az eredeti 28 pontos terv november 20. körül szivárgott ki.

A kulcselemek között szerepelt Ukrajna területi engedményei (pl. Krím, Luhanszk, Donyeck orosz elismerése, frontvonalak befagyasztása), az ukrán hadsereg számának csökkentése, valamint az ukrán NATO-tagság kizárása. November 23-án Genfben zárt tárgyalásokat folytattak amerikai, ukrán és európai képviselők részvételével.

A tervet átdolgozták ukrán érdekek figyelembevételével, így 19-re rövidült. Azonban friss hírek szerint a tervet tovább finomították 22 pontra, ahol Trump szerint sok pont már megoldódott. Oroszország még nem kapta meg hivatalosan ezt a verziót. Fontos megemlíteni, hogy Steve Witkoff amerikai különmegbízott jövő héten Moszkvába utazik, míg az USA hadseregért felelős államtitkára, Daniel Driscoll Kijevben fog egyeztetni.