Ukrajna rábólintott a békére, de még van egy kis bökkenő – Donald Trump most válhat azzá, akivé szeretne

Ukrajna beleegyezett az Oroszországgal szembeni háború befejezésébe, már csupán a kisebb részletek tisztázására van szükség – árulta el a CNN-nek egy magas rangú amerikai tisztviselő annak kapcsán, hogy az Amerikai Egyesült Államok hadügyminisztere, Dan Driscoll az Egyesült Arab Emírségekben tárgyalt orosz és ukrán tisztviselőkkel is.

Ukrajna sorsa Donald Trump (b) és Volodimir Zelenszkij (j) újabb találkozása során tisztázódhat / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Rustem Umerov ukrán nemzetbiztonsági miniszter az X-en közzétett bejegyzésében szintén arról számolt be, hogy a delegációk közös megegyezésre jutottak a Genfben megvitatott megállapodás alapvető feltételeiről.

„Mostantól az európai partnereink támogatására számítunk a további lépéseinkben” – írta Umerov, aki hozzátette, hogy Ukrajna alig várja, hogy megszervezze Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai látogatását. Kijev arra számít, hogy egy washingtoni kétoldalú találkozó lehetőséget nyújtana arra, hogy tisztázzák az utolsó részleteket, és megállapodást köthessenek az Egyesült Államokkal a békéről.

Volodimir Zelenszkij kedden reggel az X-en közzétett bejegyzésében arról írt, hogy szerinte az orosz–ukrán háború rendezéséről szóló, az Egyesült Államokkal és Európával jelenleg tárgyalt béketerv ugyan megfelelő javaslatokat, helyes pontokat tartalmaz, de a kényes kérdéseket Donald Trump amerikai elnökkel kell megvitatni. Az ukrán elnök ezzel azt sugallta, hogy szeretne tárgyalni Tumppal, aki januári hivatalbalépése óta hangoztatja, hogy elhozná a békét, és korábban még nem járt ilyen közel hozzá.

Jeff Tolbert alezredes, Driscoll szóvivője úgy nyilatkozott, hogy az amerikai és az orosz delegációk közötti tárgyalások Abu-Dzabiban jól haladnak, emiatt továbbra is optimisták a megállapodást illetően.

Oroszország várja az Európa és Ukrajna számára is megfelelő amerikai béketervet

Moszkva várja az amerikai féltől Donald Trump amerikai elnök ukrajnai rendezési tervének az Európával és Ukrajnával egyeztetett köztes változatát – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter keddi, a fehérorosz hivatali partnerével, Makszim Rizsenkovval közösen tartott moszkvai sajtótájékoztatóján.