Ukrajna
orosz-ukrán háború
Oroszország

Fatális támadást indítottak Zelenszkijék, így fojtanák meg végleg az oroszokat – ez a veszteség nagyon fájhat Moszkvának

Az ukrán erők csapást mértek egy oroszországi petrolkémiai üzemre. A csapás következtében tűz ütött ki a gyár egyik üzemanyag-adalékot előállító egységében.
VG/MTI
2025.11.07, 15:28
Frissítve: 2025.11.07, 15:32

Ukrajna nagy hatótávolságú drónok segítségével sikeres csapást mért a szterlitamaki petrolkémiai üzemre, amely az oroszországi Baskírföldön található – közölte az ukrán katonai hírszerzés pénteken a Facebookon.

UKRAINE - DRONE - OPERATION Az ukrán erők csapást mértek egy oroszországi petrolkémiai üzemre. A csapás következtében tűz ütött ki a gyár egyik üzemanyag-adalékot előállító egységében. Fatális támadást indítottak Zelenszkijék, így fojtanák meg végleg az oroszokat – ez a veszteség nagyon fájhat Moszkvának Ukrajna
Fotó: Hans Lucas via AFP

A közlemény szerint a műveletet csütörtökön hajtották végre a hírszerzés egységei. A csapás következtében tűz ütött ki a gyár egyik üzemanyag-adalékot előállító egységében. A hírszerzés kiemelte, hogy az üzem az orosz petrolkémiai ipar egyik kulcsfontosságú vállalata. Olyan termékeket állít elő, amelyek az orosz hadsereg és a hadiipari komplexum szükségleteit szolgálják.

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) arról számolt be a Telegramon, hogy éjjel drónokkal csapást mértek több logisztikai és üzemanyag-energiaipari létesítményre az ideiglenesen megszállt Krímben. A műveletről videófelvételt is közzétettek. Az ukrán drónok többek között eltalálták a hvargyijszkei olajbázist.

A támadásban sikerült megsemmisíteni egy tartályt, amely a becsapódás pillanatában tele volt üzemanyaggal. Hvargyijszke település közelében a műveleti erők két, üzemanyagot szállító tartálykocsikból álló vonatot is eltaláltak egy rakodóállomáson. A becsapódás idején a szerelvények üzemanyaggal voltak megrakva.

Számos olajbázis és üzemanyag-kenőanyag raktár találatot kapott Szimferopolban és Bitumne településen. Sikerült megsemmisíteni a tartálypark létesítményeit, és több helyen tűz keletkezett – írta közleményében az SZSZO.

Az ukrán határőrszolgálat arról adott hírt, hogy drónkezelői megsemmisítették az orosz hadsereg egyik kommunikációs antennáját és drónindító állását a kurszki irányban. Hozzátették, hogy egy nap alatt drónkezelőik több mint harminc bevetést hajtottak végre az Oroszországgal határos, északkelet-ukrajnai Szumi megyében felderítési és azonosított célpontok elleni csapásmérés céljából.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 128 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 94-et semmisített meg, azonban 11 helyszínen találatot rögzítettek. Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt nap során 169 összecsapás volt a fronton, a legnagyobb ellenséges nyomás a Donyeck megyei Pokrovszk irányában volt tapasztalható.

