Nagyon pesszimista uniós értékelés érkezett az ukrajnai háborúról, de nem a kijevi korrupció botrány miatt

Az ukrajnai békekötés esélyeiről és a Kijevben Volodimir Zelenszkij küszöbéig elért korrupciós botrányról adott interjút Ukrajna egyik legnagyobb európai uniós támogatója, a finn elnök.

Hetek óta folyik a találgatás, létrejöhet-e, és mikor a Donald Trump amerikai elnök által Budapestre javasolt találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és ezáltal Európa közel jut-e a békéhez.

Vadárnap jelent meg az AP hírügynökség interjúja Alexander Stubb finn elnökkel, amelyben egyrészt lehűtötte a reményeket, másrészt arról győzködte Ukrajna európai támogatóit, hogy ne adják fel az ukrán vezetés köreiben kirobbant korrupciós botrányok ellenére sem.

Finnországnak 1300 kilométernyi közös határa van Oroszországgal, és külpolitikáját az orosz fenyegetés hangsúlyozására építi. Amúlt században két háborút is vívott Oroszországgal, amely során elvesztette területének 10 százalékát, majd a semlegessé hosszú éráját befejezve az ukrajnai háború 2022-es kitörése nyomán csatlakozott a NATO-hoz.

Stubb arról beszélt – összegez az MTI –, hogy kitartásra és eltökéltségre van szükség a téli hónapok átvészeléséhez, mert Oroszország folytatja az információs és a hibrid háborút Európa-szerte, így

a háború és a béke közötti határok elmosódtak... Oroszország pánik és zűrzavar keltésével igyekszik Európát destabilizálni, és ehhez felhasználja például a propagandát, illetve vandalizmust és gyújtogatást is.

A fenyegetéssel "finn módra" lehet szembenézni – mondja Stubb, "más szóval nyugodtsággal, higgadtsággal".

Elárulta, mikor kerülhet a látótérbe Budapest, a korrupciós botrány miatt pedig szerinte támogatni kell Zelenszkjt, nem támadni

Az elnök újságíróknak elmondta egy Helsinkitől északra fekvő támaszponton: el tudja magyarázni Donald Trumpnak, Finnország miken ment keresztül, hogyan látja a helyzetet a csatatéren, vagy hogyan kell szerinte kezelni Vlagyimir Putyin orosz államfőt.

Ha tíz ötletből akár csak egyet is elfogad, már az is remek

– tette hozzá.

Az Ukrajnában nemrég kirobbant korrupciós botránnyal kapcsolatban Stubb úgy vélte, Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek mihamarabb orvosolnia kell, mert a jelen helyzet az oroszok kezére játszik.