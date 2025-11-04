Az ukránok eltalálták Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját: videóra vették, ahogy lángol - bajban a teljes moszkvai régió

Több tucat ukrán drón csapott le az oroszországi Nyizsnyij Novgorod régióban található Lukoil-finomítóra november 4-én éjjel. A létesítmény kulcsszerepet játszik Moszkva üzemanyag-ellátásában, így a támadás új szintre emelheti az ukrán hadműveleteket az orosz energiainfrastruktúra ellen.

A Nyizsnyij Novgorod régióban lévő Lukoil-üzem ellen indított ukrán dróntámadás után hatalmas tűz ütött ki / Fotó: MAGYARBIRDS / REUTERS / UGC

A Lukoil-Nizssegorodnefteorgsintez olajfinomítót érte súlyos dróntámadás az éjszaka folyamán, az Ukrajinszka Pravda értesülései alapján pedig a műveletben a védelmi minisztérium, az ukrán fegyveres erők és a különleges műveleti egységek (SSO, ZSU és GUR) drónjai vettek részt.

A célpont a Nyizsnyij Novgorod megyei Kstovo városában található, stratégiai jelentőségű üzem volt, ahol éppen egy desztillációs oszlopot javítottak, amelyet korábbi támadások már megrongáltak.

A helyszínről több orosz közösségi oldalon is megjelentek videók: a felvételeken hatalmas tűz és robbanások láthatók, ahogy a drónok becsapódnak az olajfinomító területén.

A beszámolók szerint az akcióban több mint ötven ukrán gyártmányú drónt vetettek be, köztük a „Bober” és FP-1 típusokat. Ezek a gépek kamikaze-jellegű, precíziós csapásokat hajtanak végre, jellemzően mélyen orosz területek belsejében.

Another sleepless night for Russia, as Ukrainian forces continue their deep-strike campaign, now a new element of daily life in the country. Ukraine successfully hit multiple important targets tonight



🧵Thread:



1. Video of the attack on the refinery in Kstovo, Nizhny Novgorod: pic.twitter.com/0ZrN76k1Yx — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 4, 2025

Az ukrán drónok már Moszkvát is fenyegetik

A Lukoil-finomító Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítménye, amely évente mintegy 17 millió tonna kőolajat dolgoz fel. A moszkvai térség üzemanyag-ellátásának körülbelül harminc százalékát innen biztosítják – ez azt jelenti, hogy a mostani támadás akár közvetlen hatással lehet a főváros üzemanyagpiacára is.

Az üzem több mint ötvenféle terméket állít elő, köztük autó-, repülő- és dízelüzemanyagot, valamint bitument és paraffint. Az ukrán hírszerzés szerint ezek egy részét az orosz hadsereg és hadiipar is felhasználja, így a támadás „katonai célpont” ellen irányult.

A GUR egyik illetékese azt mondta: a cél az volt, hogy „minimális kockázattal, de maximális stratégiai hatással” gyengítsék az orosz hadigazdaságot. A finomítóban keletkezett tűz miatt a helyi hatóságok nagy erőkkel dolgoznak az oltáson, de a pontos károk mértékét egyelőre nem közölték.