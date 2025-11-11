Egy tanún múlhat Zelenszkij totális bukása: már Kijevben is látják, hogy nagy a baj, a brüsszeli haragtól rettegnek

Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bizalmasa megszökött az országból – ezzel új szintre lépett a hatalmi harc Kijevben. Több mint ezer órányi lehallgatott anyag kerülhet napvilágra, amely az elnök belső köreit is összefüggésbe hozta az elmúlt évek legnagyobb ukrán korrupciós botrányával, ez pedig Európa bizalmát is megrendítheti Kijevben.

A legújabb ukrán korrupciós botrány egy akkora belpolitikai földrengést okozhat, amelybe akár Zelenszkij is elveszítheti a fejét / Fotó: AFP

A Berliner Zeitug értesülései alapján a felvételek között lehetnek azok a bizonyos „Mindics-szalagok” is, amelyekről az ukrán sajtó hetek óta suttog: állítólag a Zelenszkij-kör több tagjának hangja is hallható rajtuk.

Bár ez hivatalosan még nem lett megerősítve, több magas rangú politikus és vállalatvezető már a hatóságok célkeresztjébe került – köztük az állami atomenergetikai cég, az Energoatom menedzserei, valamint Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter is.

Mindics állítólag izraeli útlevéllel lépte át a határt, néhány órával azelőtt, hogy a házkutatások megkezdődtek volna.

A botrány azóta politikai lavinát indított el: kijevi források szerint egy beismerő vallomás is elég lehet ahhoz, hogy a politikai földrengés összedöntse az elnöki hivatalt.

Zelenszkij is belebukhat az ukrán korrupcióba

Az ügy a legrosszabbkor jött az ukrán elnöknek. Zelenszkij már hónapok óta komoly nyomás alatt van: a nyár végén megpróbálta korlátozni a független korrupcióellenes szervezetek – a NABU és a Sapo – jogköreit, de a tiltakozások hatására visszavonulót fújt. Az EU azóta is követeli e szervezetek megerősítését, míg a Trump-kormány visszafogottabban reagált, de Washington sem támogatta a lépést.

Ennek következtében Ukrajnában két tábor alakult ki:

az EU-hoz közeledő korrupcióellenes erők;

és a Zelenszkijt támogató keményvonalas csoportok, amelyek között most nyílt hatalmi háború robbant ki.

Szakértők szerint formálódik egy „Zelenszkij-ellenes koalíció”, amelyben nyugati hátterű civil szervezetek, ellenzéki politikusok – köztük Petro Porosenko volt elnök és Vitalij Klicsko kijevi polgármester – valamint a NABU és a Sapo vezetői is szerepet játszanak.

Ők egyre inkább Európára építik politikai kapcsolataikat, miközben Zelenszkij Washington támogatását próbálja megőrizni.

A botrány ennek következtében akár az Egyesült Államokig is elérhet. Az Ukrajinszka Pravda értesülései szerint az FBI már most is offshore pénzmozgásokat vizsgál, amelyek a Mindics-ügyhöz köthetők.