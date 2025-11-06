Nincs ennél egyértelműbb üzenet Zelenszkijnek: letépte Ukrajna zászlóját az európai uniós ország új parlamenti elnöke – ez az első döntése
Tomio Okamura, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párt vezetője csütörtökön hivatalosan is átvette a cseh parlament elnöki posztját Markéta Pekarová Adamovától. Az egyik első intézkedése rögtön vitát váltott ki: utasítására eltávolították az ukrán zászlót a parlament épületéről, amely a háború kirobbanása óta az épület bejárata felett lógott.
Ez egy szimbolikus lépés, amely mindössze néhány másodpercbe telt. Az ukrán zászlót az én utasításomra lekerült a parlamentről
– mondta Okamura az iDNES hírportálnak.
A helyszínen továbbra is három másik lobogó maradt: a cseh nemzeti zászló, az Európai Unió zászlaja, valamint az izraeli, amelyet a Hamász 2023 októberi terrortámadása után tűztek ki.
Okamura megválasztása várható volt: 107 képviselő szavazott rá titkos voksoláson, míg ellenfele, Jan Bartosek (KDU-CSL) 81 szavazatot kapott. Az SPD vezetőjét előre biztosította támogatásáról az ANO és az Autósok mozgalma, a koalíciós megállapodás értelmében.
A Nemzeti Múzeumról is eltűnt az ukrán zászló
Nemcsak a törvényhozás, hanem a prágai Nemzeti Múzeum homlokzatáról is eltűnt az ukrán zászló, amely a háború első napjai óta ott lobogott. A múzeum három év után lecserélte egy etiópiai eredetű kiállítás reklámlobogójára, amely az emberi őskövületeket, Lucy és Selam maradványait mutatta be.
A döntés ellen október végén több tucat ember tiltakozott a múzeum előtt, de a zászló nem került vissza a helyére. A Kaputin nevű aktivistacsoport szervezésében megtartott demonstráción résztvevők saját szerkezetet állítottak fel, amelyre újra kitűzték az ukrán zászlót – „Hozzuk vissza a zászlót a múzeumba!” jelszóval.
Okamura lépése szimbolikusan is új korszakot jelez a cseh politikában: az SPD vezetője korábban is bírálta a prágai kormány Ukrajna-politikáját, különösen a katonai támogatásokat és a menekültprogramokat.
A zászló eltávolítása így sokak szerint nem pusztán protokolláris gesztus, hanem tudatos politikai üzenet – a nemzeti fókusz visszaállításáról, és egy hűvösebb viszonyról Kijev irányába. Az Andrej Babis vezette új cseh kormány nemsokkal korábban szintén jelezte, hogy le fogják állítani a fegyverszállítmányokat, mivel szerintük csak így lehet közelebb hozni a béketárgyalásokat.
Ennyi volt: meggondolta magát Ukrajnáról az egyik leghűségesebb európai szövetségese – többé nem ad pénzt Zelenszkijnek fegyverekre
Andrej Babis új kormánya gyökeres fordulatot hozhat Csehország külpolitikájában. A külügyminiszteri poszt várományosa, Filip Turek az Ukrajnába szállított fegyverek leállítását és a béketárgyalások előtérbe helyezését szorgalmazza. A cseh álláspont ezzel közelebb kerülhet a magyar „békepárti” vonalhoz, ami új szövetségi viszonyokat hozhat Közép-Európában.