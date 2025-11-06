Nincs ennél egyértelműbb üzenet Zelenszkijnek: letépte Ukrajna zászlóját az európai uniós ország új parlamenti elnöke – ez az első döntése

Tomio Okamura, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párt vezetője csütörtökön hivatalosan is átvette a cseh parlament elnöki posztját Markéta Pekarová Adamovától. Az egyik első intézkedése rögtön vitát váltott ki: utasítására eltávolították az ukrán zászlót a parlament épületéről, amely a háború kirobbanása óta az épület bejárata felett lógott.

Tomio Okamura, a cseh parlament új elnöke, első hivatalos döntéseként eltávolíttatta az ukrán zászlót a Képviselőház épületéről / Fotó: AFP

Ez egy szimbolikus lépés, amely mindössze néhány másodpercbe telt. Az ukrán zászlót az én utasításomra lekerült a parlamentről

– mondta Okamura az iDNES hírportálnak.

A helyszínen továbbra is három másik lobogó maradt: a cseh nemzeti zászló, az Európai Unió zászlaja, valamint az izraeli, amelyet a Hamász 2023 októberi terrortámadása után tűztek ki.

Okamura megválasztása várható volt: 107 képviselő szavazott rá titkos voksoláson, míg ellenfele, Jan Bartosek (KDU-CSL) 81 szavazatot kapott. Az SPD vezetőjét előre biztosította támogatásáról az ANO és az Autósok mozgalma, a koalíciós megállapodás értelmében.

A Nemzeti Múzeumról is eltűnt az ukrán zászló

Nemcsak a törvényhozás, hanem a prágai Nemzeti Múzeum homlokzatáról is eltűnt az ukrán zászló, amely a háború első napjai óta ott lobogott. A múzeum három év után lecserélte egy etiópiai eredetű kiállítás reklámlobogójára, amely az emberi őskövületeket, Lucy és Selam maradványait mutatta be.

A döntés ellen október végén több tucat ember tiltakozott a múzeum előtt, de a zászló nem került vissza a helyére. A Kaputin nevű aktivistacsoport szervezésében megtartott demonstráción résztvevők saját szerkezetet állítottak fel, amelyre újra kitűzték az ukrán zászlót – „Hozzuk vissza a zászlót a múzeumba!” jelszóval.

Okamura lépése szimbolikusan is új korszakot jelez a cseh politikában: az SPD vezetője korábban is bírálta a prágai kormány Ukrajna-politikáját, különösen a katonai támogatásokat és a menekültprogramokat.

A zászló eltávolítása így sokak szerint nem pusztán protokolláris gesztus, hanem tudatos politikai üzenet – a nemzeti fókusz visszaállításáról, és egy hűvösebb viszonyról Kijev irányába. Az Andrej Babis vezette új cseh kormány nemsokkal korábban szintén jelezte, hogy le fogják állítani a fegyverszállítmányokat, mivel szerintük csak így lehet közelebb hozni a béketárgyalásokat.