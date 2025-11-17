Az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán három újabb ukrán települést vont ellenőrzése alá: a Harkiv megyei Dvoricsenszkét, a Dnyipropetrovszk megyei Hajt és a Donyeck térségében fekvő Platonivkát – derült ki a Oroszország védelmi minisztériumának hétfői közléséből.

Menekülnek az ukránok a frontról: újabb települések kerültek orosz kézre – több ponton is megindult az előretörés / Fotó: AFP

A donyecki régióbeli Pokrovszk visszafoglalásával Moszkva szerint az ukrán hadsereg öt alkalommal próbálkozott, és ebben a körzetben mintegy 290 katonát, valamint egyebek mellett három páncélozott harcjárművet veszített. A tárca által kiadott tájékoztatás szerint az ukrán fél két sikertelen kísérletet tett a Harkiv megyei Kupjanszk visszavételére is, és ennek a városnak térségében

mintegy félszáz katonát és egyebek között két páncélozott harcjárművet veszített.

Pokrovszkot és Kupjanszkot az orosz vezérkari főnök október 26-án bekerítettnek nyilvánította.

A hétfői hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, csaknem 1400 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel

az ukrán hadiipart ellátó üzemanyag-tárolót,

energiaipari és vasúti infrastrukturális létesítményeket,

nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépeket tároló,

valamint lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat,

egy harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet,

továbbá 104 repülőgép típusú drónt.

Gyenyisz Pusilin, a Donyecki Népköztársaság vezetője a Rosszija 24 hírtelevízióban azt mondta, hogy Pokrovszk környékén terjed az orosz ellenőrzés alatt álló zóna, és az orosz erőknek Sziverszk városban vívott utcai harcokban több irányban sikerült előretörniük.

Igor Kimakovszkij, a Donyecki Népköztársaság vezetőjének tanácsadója a TASZSZ hírügynökségnek azt mondta, hogy ukrán alakulatok tűzzsákba kerültek a Zaporizzsja megyei Huljajpole városban, amelyet az orosz erők helyenként másfél kilométerre megközelítettek. Kimakovszkij szerint az ukrán 114. dandár katonái kis csoportokban szökni próbálnak Huljajpoléból.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Az éjszaka folyamán a Donyecki Népköztársaság félmillió fogyasztójának áramellátása szakadt meg, ezt délutánra 360 ezer ember esetében helyreállították.