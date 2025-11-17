Deviza
Menekülnek az ukránok a frontról: újabb települések kerültek orosz kézre – több ponton is megindult az előretörés

Moszkva szerint mind a hat ukrán frontszakaszon sikerült előrehaladni. Több térségben is sikertelen ukrán ellentámadásokról, valamint jelentős technikai veszteségekről számoltak be. A helyzet Pokrovszknál és Kupjanszknál különösen feszültté vált.
VG/MTI
2025.11.17, 17:25

Az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán három újabb ukrán települést vont ellenőrzése alá: a Harkiv megyei Dvoricsenszkét, a Dnyipropetrovszk megyei Hajt és a Donyeck térségében fekvő Platonivkát – derült ki a Oroszország védelmi minisztériumának hétfői közléséből.

Menekülnek az ukránok a frontról: újabb települések kerültek orosz kézre – több ponton is megindult az előretörés / Fotó: AFP

A donyecki régióbeli Pokrovszk visszafoglalásával Moszkva szerint az ukrán hadsereg öt alkalommal próbálkozott, és ebben a körzetben mintegy 290 katonát, valamint egyebek mellett három páncélozott harcjárművet veszített. A tárca által kiadott tájékoztatás szerint az ukrán fél két sikertelen kísérletet tett a Harkiv megyei Kupjanszk visszavételére is, és ennek a városnak térségében 

mintegy félszáz katonát és egyebek között két páncélozott harcjárművet veszített.

Pokrovszkot és Kupjanszkot az orosz vezérkari főnök október 26-án bekerítettnek nyilvánította.

A hétfői hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, csaknem 1400 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel 

  • az ukrán hadiipart ellátó üzemanyag-tárolót, 
  • energiaipari és vasúti infrastrukturális létesítményeket, 
  • nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépeket tároló, 
  • valamint lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, 
  • egy harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, 
  • továbbá 104 repülőgép típusú drónt.

Gyenyisz Pusilin, a Donyecki Népköztársaság vezetője a Rosszija 24 hírtelevízióban azt mondta, hogy Pokrovszk környékén terjed az orosz ellenőrzés alatt álló zóna, és az orosz erőknek Sziverszk városban vívott utcai harcokban több irányban sikerült előretörniük.

Igor Kimakovszkij, a Donyecki Népköztársaság vezetőjének tanácsadója a TASZSZ hírügynökségnek azt mondta, hogy ukrán alakulatok tűzzsákba kerültek a Zaporizzsja megyei Huljajpole városban, amelyet az orosz erők helyenként másfél kilométerre megközelítettek. Kimakovszkij szerint az ukrán 114. dandár katonái kis csoportokban szökni próbálnak Huljajpoléból.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. 

Az éjszaka folyamán a Donyecki Népköztársaság félmillió fogyasztójának áramellátása szakadt meg, ezt délutánra 360 ezer ember esetében helyreállították.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség a védelmi minisztérium adatait összesítve azt írta, hogy november 10. és 16. között az orosz légvédelem 848 ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le az ország légterében. A támadások a Központi, a Déli, az Észak-Kaukázusi és a Volga menti szövetségi körzetet érintették.

Ukrajnára a háború legnehezebb fűtési szezonja vár: Moszkva az energiát használja fegyverként 

A tél közeledtével Moszkva újra a 2022-es stratégiához nyúlt: az energiahálózat megsemmisítésével próbálja megtörni az ukrán ellenállást. Csak októberben három nagyszabású támadás érte az ország villamosenergia-rendszerét, és legalább hétszer csaptak le gázkitermelő vagy gáztovábbító létesítményekre. A célpontok között voltak olyan transzformátorállomások is, amelyek a nukleáris biztonság szempontjából kulcsfontosságúak. A támadások új taktikát követtek: a korábbi szórt csapások helyett most többször tíz drón irányul egyetlen objektumra, mindegyik 90 kilogrammos robbanófejjel felszerelve. Az idei ukrán fűtési szezon minden korábbinál nehezebb lesz.

