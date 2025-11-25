Riadó volt a szomszédban, behatoltak a légtérbe: azonnal lépni kellett, elindultak a vadászgépek – beavatkozik a NATO

A kelet-romániai határ térségében kedd reggel újabb légtérsértések miatt emelkedtek vadászgépek a levegőbe, miután a román légierő rövid időn belül két idegen drónt is észlelt. A hatóságok tájékoztatása szerint a mostani eset szorosan illeszkedik az elmúlt hetekben tapasztalt mintázatba, amikor az Ukrajna elleni orosz támadások közben többször is ismeretlen drónok sodródtak át Románia irányába.

Riadó volt a szomszédban, behatoltak a légtérbe – azonnal lépni kellett, elindultak a vadászgépek / Fotó: NurPhoto via AFP

A védelmi minisztérium beszámolója alapján november 25-én kora reggel észlelték az első célpontot: a radarrendszerek Tulcea megye közelében mutattak ki egy drónt, mely Valcove felől közelítette meg a román légteret, majd Chilia Veche irányába haladt tovább. A helyzet miatt 06:28-kor a Mihail Kogalniceanu légibázisról két német Eurofighter Typhoon vadászgép szállt fel. A lakosságot 06:55-kor Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a lehetséges veszélyre.

A minisztérium közlése szerint 07:11-kor a Typhoon gépek radarérintkezést jelentettek a drónnal, ekkorra azonban a célpont már elhagyta Románia légterét és visszatért Ukrajnába.

A német vadászgépek így kísérő feladatokat már nem hajtottak végre, de a készültségi szintet továbbra is fenntartották. A második riasztás fél órán belül érkezett: 07:37-kor a borceai 86-os légibázisról két román F–16 Fighting Falcont indítottak útnak, miután a radarok újabb drónokat észleltek Galati megye légterében. A helyi lakosság 07:48-kor kapott Ro-Alert értesítést. A radarrendszerek 07:50-kor észlelték a második behatolást, és az F–16-osok ezt követően szintén radarjaikon észlelték a célpontot.

A románoknak fogy a türelmük

Alig tíz nap telt el azóta, hogy a román külügyminisztérium bekérette Oroszország bukaresti nagykövetét, miután a hatóságok „kézzelfogható, átfogó és meggyőző bizonyítékokat” mutattak be arról, hogy november 11-ére virradó éjszaka egy drón megsértette Románia légterét. A nagykövetség akkor „színpadias cselekedetnek” nevezte a diplomáciai lépést, a román fél azonban megerősítette: a bizonyítékok egyértelműek.

A légtérsértések gyakorisága az ukrajnai háború intenzitásával párhuzamosan nőtt, ezért Bukarest az elmúlt hónapokban új jogi keretet vezetett be a nem engedélyezett drónok kezelésére.

A szabályozás lehetővé teszi, hogy szükség esetén a hadsereg hatástalanítsa vagy végső esetben megsemmisítse az ismeretlen eszközöket. A törvény ugyanakkor előírja: minden intézkedésnek összhangban kell állnia a nemzetközi előírásokkal, és elsődleges szempont marad az emberi élet védelme.