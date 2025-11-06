Deviza
Vaddisznódetektorokkal vadásszák az ukrán drónokat az oroszok

A modern hibrid hadviselésben egyre nagyobb szerepet töltenek be a polgári célra fejlesztett technológiák. Az orosz hadsereg is ilyen megoldáshoz nyúlt – kínai vaddisznódetektorokat vet be ukrán célpontok felderítésére. A rendszer nemcsak olcsó, de hatékony alternatívát is kínál a drága nyugati rendszerekkel szemben. Az oroszok a mikro-Doppler-technológiát alkalmazó radarokat sikeresen használják az orosz–ukrán háborúban.
Németh Anita
2025.11.06, 14:13
Frissítve: 2025.11.06, 14:45

A polgári technológiákat egyre innovatívabb módon alkalmazzák a modern hadviselésben. Jó példa erre, hogy az oroszok kínai vaddisznódetektorokat használnak az ukrán drónok ellen – írja ukrán szakértőkre hivatkozva a Vsluh.

vaddisznó
Vaddisznódetektorokkal vadásszák az ukránokat az oroszok / Fotó: Marco Lissoni / Shutterstock

Az FSTH-LD03 nevű kínai rendszer a Ka-sávban működik. (A Ka-sáv az elektromágneses spektrum mikrohullámú sávjának része, a frekvenciatartománya 26,5–40 gigahertz, és általában műholdas kommunikációra használják.) A kínaiak technológiája 24–26 gigahertz között működik. A vaddisznók észlelésére kifejlesztett eszköz mikro-Doppler-technológiát használ, 

  • 120 fokos a látómezeje, 
  • és 150 méteres sugarú körön belül bármilyen mozgást képes érzékelni. 
  • A rendszer szinte azonnal meg tudja állapítani, hogy a behatoló vaddisznó, ember vagy ellenséges drón.

Kezdetben az ilyen radarokat vadon élő állatok felderítésére használták. Kína azonban hamarosan felismerte, hogy ezeknek az eszközöknek a technikai potenciálja sokkal szélesebb lehet. A Ka-sávot ma már repülőtereken is használják, és a közlekedési rendőrök, meteorológusok, de még biológusok is ezzel követnek madarakat és rovarokat. A mikro-Doppler-technológia ugyanis a legkisebb mozgást is képes érzékelni.

A vaddisznó elleni drónok mint az orosz–ukrán háború fegyverei

Az Ukrajnának beszállító nyugati gyártók drága légvédelmi rendszereket gyártanak, amelyek széles körű célpontészleléssel és -követéssel rendelkeznek. Az orosz hadsereg azonban, amelyet a szankciók korlátoznak, minimális erőfeszítéssel igyekszik elérni céljait, így kénytelen improvizálni is.

Az oroszok a mezőgazdasági célú kínai radarokat nemcsak gyorsan integrálták a katonai rendszerbe, hanem optimalizálták is a háborúhoz.

A vaddisznó elleni drón érzékeli az alacsonyan repülő célpontot, nyomban beazonosítja a mozgás helyét, és továbbítja a koordinátákat a támadó drónoknak, hogy semlegesítsék. Így ezek a látszólag szerény és jelentéktelen kis eszközök komoly fenyegetést jelentenek az ellenségre és a drága felszerelésre.

Sőt, a radarok és a támadó drónok kombinálásával az orosz hadseregnek sikerült átvennie a kezdeményezést a front egyes szakaszain.

Mire képes ez a technológia?

A mikro-Doppler-technológiát használó Ka-sávú eszközök elképesztő mutatványokra képesek, például távoli orvosi ellenőrzésre. A radar képes kontaktus nélkül monitorozni a beteg légzését és pulzusát úgy, hogy a páciensre nem kell érzékelőt tenni. Ezt a technológiát az alvás közbeni légzés monitorozására, rohamok észlelésére és az idős vagy ágyhoz kötött betegek állapotának rendszeres monitorozására használják.

A radar alkalmas arra is, hogy élő embereket keressenek épületek törmelékei alatt, lavinákban és természeti katasztrófák romjai között is. 

Az eszközök a mozgás legkisebb jeleit is érzékelik, például a légzést vagy a szívverést,

de képesek a ruházatban elrejtett fegyverek és illegális tárgyak felderítésére is. Ezt a megoldást a tömegek gyors, fizikai ellenőrzés nélküli átvizsgálására is használják. A radarrendszerek a terep, a vízszint, a folyók jégviszonyainak, a partvonal eróziójának változásait is figyelik, sőt az erdőtüzek, árvizek és vulkánkitörések terjedését is nyomon követik.

