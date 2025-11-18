Újabb vízumkönnyítés az USA-ba: VIP-belépést és soronkívüliséget ad Trump, de a vasárnapi vereség miatt ez nem minden magyart érint

Az elnök a Fehér Házban elmondta, a „FIFA-útlevél” (FIFA Pass) a három észak-amerikai országban rendezett világbajnokságra jegyet váltó szurkolók számára gyorsított vízumeljárást biztosít.

Vízum: könnyítéseket vezetett be Trump a futball-világbajnokságra érkezőknek / Fotó: AFP

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a fehér házi eseményen hangsúlyozta, hogy

az eljárás révén a jegybirtokosok prioritást élveznek a vízum megszerzéséhez szükséges időpontokban.

Hozzátette, hogy a világbajnokságra több millió látogatót várnak, aki a helyszínen tervezi megtekinteni a mérkőzéseket.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok külképviseletei felkészülnek a megnövekedett vízumigényre.

Szoboszlaiék nem mennek

Bizonyára lesznek olyan drukkerek, akik kilátogatnak az Egyesült Államokba attól függetlenül, hogy a magyar nemzeti tizenegy nem lesz ott a világtornán. A magyar válogatott ugyanis vasárnap idehaza a Puskás Ferenc Stadionban 3-2-re kikapott az ír válogatottól. Ugyan a mérkőzés 3. percében gólt szereztek Marco Rossi tanítványai, és szinte végig uralták a meccset, a 96. percben mégis átvették a vezetést az írek, és végül megnyerték a találkozót, így

a magyar válogatott csoportjában a harmadik helyen végzett Portugália, és Írország mögött – tehát a pótselejtezőben, tavasszal az írek szerezhetik meg az indulás jogát.

Nagy előrelépés van az amerikai–magyar kapcsolatokban

Már Orbán Viktor és magyar delegáció rendkívül sikeres washingtoni látogatása előtt az amerikai belbiztonsági minisztérium visszaállította Magyarország teljes részvételét a vízummentességi programjában, miután hazánk lépéseket tett a biztonsági intézkedéseinek javítására. Ez azt jelenti, hogy a magyarok újra az ESTA-rendszer legerősebb jogosultságát élvezhetik, amivel két évre és többszöri beutazásra feljogosító amerikai vízumot kapnak. Csak a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelő országok kaphatnak vízummentes belépési lehetőséget az Egyesült Államokba. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon azt írta, a vízummentesség méltó a két baráti néphez.