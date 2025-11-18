Újabb vízumkönnyítés az USA-ba: VIP-belépést és soronkívüliséget ad Trump, de a vasárnapi vereség miatt ez nem minden magyart érint
Az elnök a Fehér Házban elmondta, a „FIFA-útlevél” (FIFA Pass) a három észak-amerikai országban rendezett világbajnokságra jegyet váltó szurkolók számára gyorsított vízumeljárást biztosít.
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a fehér házi eseményen hangsúlyozta, hogy
az eljárás révén a jegybirtokosok prioritást élveznek a vízum megszerzéséhez szükséges időpontokban.
Hozzátette, hogy a világbajnokságra több millió látogatót várnak, aki a helyszínen tervezi megtekinteni a mérkőzéseket.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok külképviseletei felkészülnek a megnövekedett vízumigényre.
Szoboszlaiék nem mennek
Bizonyára lesznek olyan drukkerek, akik kilátogatnak az Egyesült Államokba attól függetlenül, hogy a magyar nemzeti tizenegy nem lesz ott a világtornán. A magyar válogatott ugyanis vasárnap idehaza a Puskás Ferenc Stadionban 3-2-re kikapott az ír válogatottól. Ugyan a mérkőzés 3. percében gólt szereztek Marco Rossi tanítványai, és szinte végig uralták a meccset, a 96. percben mégis átvették a vezetést az írek, és végül megnyerték a találkozót, így
a magyar válogatott csoportjában a harmadik helyen végzett Portugália, és Írország mögött – tehát a pótselejtezőben, tavasszal az írek szerezhetik meg az indulás jogát.
Nagy előrelépés van az amerikai–magyar kapcsolatokban
Már Orbán Viktor és magyar delegáció rendkívül sikeres washingtoni látogatása előtt az amerikai belbiztonsági minisztérium visszaállította Magyarország teljes részvételét a vízummentességi programjában, miután hazánk lépéseket tett a biztonsági intézkedéseinek javítására. Ez azt jelenti, hogy a magyarok újra az ESTA-rendszer legerősebb jogosultságát élvezhetik, amivel két évre és többszöri beutazásra feljogosító amerikai vízumot kapnak. Csak a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelő országok kaphatnak vízummentes belépési lehetőséget az Egyesült Államokba. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon azt írta, a vízummentesség méltó a két baráti néphez.
Mint ismert, 2021 elején a DHS visszavonta minden olyan magyar útlevéllel rendelkező személy ESTA-engedélyét, akik nem Magyarországon születtek, és továbbra is elutasította az új ESTA-kérelmeket a külföldön született magyar jelentkezők esetében. 2023 augusztusában a Biden-adminisztráció az ESTA érvényességi idejét a magyar utazók számára két évről egy évre csökkentette, és az engedélyt egyszeri belépésre korlátozta.
Most, hogy a magyar kormány eleget tett az Egyesült Államok által kért biztonsági intézkedéseknek, a korábbi adminisztráció által bevezetett korlátozásokat feloldották, és a magyar állampolgárok számára ismét bővült a lehetőség az Egyesült Államok és Magyarország közötti utazásra. A magyarok 2025. szeptember 30-ig ismét kétéves érvényességi idejű ESTA-engedélyt igényelhetnek, amely többszöri belépésre jogosít.