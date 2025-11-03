Ha elfeledkeztünk volna a Wagner-csoportról: váratlan helyen tűzték ki a zászlót – újra meghökkenést okozott a rettegett zsoldossereg

Váratlan helyen bukkant fel a rettegett orosz zsoldossereg. Az észt hatóságok november 2-án jelentették, hogy a Narva folyón észlelték az orosz partiőrség egyik járőrhajóját, amelyen a Wagner-csoport zászlója lobogott.

Észtország határánál bukkant fel a Wagner-csoport zászlója / Fotó: Vladimir Alexandrov / AFP (képünk illusztráció)

Tallinn szerint a két évvel ezelőtt a Kreml ellen is fellázadó zsoldoscsoport szimbólumának megjelenése ékes bizonyítéka annak, hogy Oroszország sziklaszilárd rendszere az orosz-ukrán háború és a nyugati nyomás hatására megrepedt – írta Kyiv Independent ukrán hírportál.

A néhai oligarcha, Jevgenyij Prigozsin vezette Wagner-csoport az ukrajnai háború legkeményebb csatáiban harcolt, mielőtt 2023 júniusában rövid életű, és sikertelen felkelést indított Moszkva ellen.

Prigozsin mindössze két hónappal azután halt meg egy rejtélyes repülőgép-szerencsétlenségben, hogy megállapodott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a lázadás befejezéséről.

„Csak találgatni tudunk, hogy Prigozsin szelleme még él-e Oroszországban, és a Wagner-csoport ismét megpróbálja-e elfoglalni Moszkvát, vagy ezúttal Szentpétervárt vették célba?” – áll az észt külügyminisztérium közleményében.

„A Wagner-csoport zászlója a barbárságot, a háborús bűnöket és a káoszt jelképezi” – jelentette ki az eset kapcsán Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Hozzátette, hogy a zsoldoscsapat megjelenése az Európai Unió és a NATO határain tökéletesen összefoglalja a helyzetet, miszerint azon a határon túl már nincs civilizáció.

Nemcsak a Wagner-csoport miatt aggódnak Észtországban

A Narva folyó Oroszország és Észtország határának egy részét képezi. Észtország a NATO és az EU tagállama, amely az orosz-ukrán háború kitörése óta határozottan támogatja Ukrajnát.

Tallinn az elmúlt hetekben több provokációról is beszámolt Oroszország részéről, miközben a NATO és Moszkva közötti feszültségek fokozódnak. Az észt hatóságok szerint szeptember 19-én három orosz MiG-31-es repülőgép megsértette Észtország légterét, alig néhány héttel azután, hogy Lengyelország több orosz drónt lőtt le a területén.

Októberben pedig a szövetséges erők állítólag lelőttek egy azonosítatlan drónt egy dél-észtországi katonai bázis közelében, és ismeretlen fegyveresek is megjelentek az észt-orosz határ közelében, emiatt ideiglenes utazási korlátozásokat vezettek be Saatse Bootban.