Zelenszkij az ukrán néphez fordult, drámai beszédet tartott: „Ez a történelmünk legnehezebb pillanata, választanunk kell” – videó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök esti videóüzenetében arra utalt, hogy országa jelenleg történelmének egyik legsúlyosabb döntéshozatali helyzetében van, ahol a Trump-kormányzat által javasolt 28 pontos békedokumentum elfogadása vagy visszautasítása kulcsfontosságú választás elé állítja Ukrajnát.

Fotó: AFP

A nyilatkozat hátterében a Fehér Ház által Kijevnek átadott, Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Kirill Dmitrijev orosz tanácsadó által kidolgozott terv áll, amelyet Donald Trump amerikai elnök jóváhagyott. A dokumentum értelmében Kijev lemondana Donbászról, míg Herszon és Zaporizzsja megyékben a frontvonal képezné a határt.

Az ukrán hadsereg létszámának 600 ezer főben korlátoznák, valamint Kijev lemondana a NATO-csatlakozásról. Minden fél amnesztiát kapna a háború során elkövetett cselekményekért. A terv azt is előírja, hogy Ukrajna 100 napon belül választást tartson. Oroszország vállalja, hogy nem támadja meg szomszédait, a NATO pedig nem terjeszkedik tovább.

Kijev biztonsági garanciákat kapna Washingtontól. Ukrajna jogosult az EU-tagságra és átmeneti kedvezménnyel hozzáférhetne az uniós piachoz. A megállapodás értelmében fokozatosan feloldanák a Moszkva elleni szankciókat. Ukrajna átvenné az EU vallási és nyelvi kisebbségvédelmi szabályait, míg a zaporizzsjai atomerőművet az IAEA felügyelete alatt indítják újra;

a megtermelt áram 50-50 százalékban oszlana meg Oroszország és Ukrajna között.

Zelenszkij a méltóság és szabadság napja alkalmából rögzített üzenetében hangsúlyozta: „Most történelmünk egyik legnehezebb pillanata van. Óriási a nyomás Ukrajnán. Az ország egy nagyon nehéz választás előtt állhat – vagy a méltóság elvesztése, vagy egy kulcsfontosságú partner elvesztésének kockázata. Vagy teljesítjük a 28 pontot, vagy rendkívül nehéz tél következik, a legnehezebb.”

Az elnök nem nevezte meg közvetlenül a tervet, de a kontextus – beleértve a csütörtöki amerikai küldöttséggel folytatott megbeszélést – egyértelműen erre utal. Hivatala megerősítette, hogy konstruktív, őszinte és gyors munkát kezdenek a javaslaton, miközben hangsúlyozzák Ukrajna alapelveinek érvényesítését.