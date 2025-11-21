Deviza
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
orosz-ukrán háború

Zelenszkij az ukrán néphez fordult, drámai beszédet tartott: „Ez a történelmünk legnehezebb pillanata, választanunk kell” – videó

Zelenszkij csütörtök esti üzenetében az ukrán történelem egyik legnehezebb pillanatának nevezte a jelenlegi helyzetet, ahol Kijev a Trump-kormány által átadott 28 pontos béketerv elfogadása vagy elutasítása között kénytelen választani.
VG
2025.11.21, 18:02
Frissítve: 2025.11.21, 18:30

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök esti videóüzenetében arra utalt, hogy országa jelenleg történelmének egyik legsúlyosabb döntéshozatali helyzetében van, ahol a Trump-kormányzat által javasolt 28 pontos békedokumentum elfogadása vagy visszautasítása kulcsfontosságú választás elé állítja Ukrajnát.

Fotó: AFP

A nyilatkozat hátterében a Fehér Ház által Kijevnek átadott, Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Kirill Dmitrijev orosz tanácsadó által kidolgozott terv áll, amelyet Donald Trump amerikai elnök jóváhagyott. A dokumentum értelmében Kijev lemondana Donbászról, míg Herszon és Zaporizzsja megyékben a frontvonal képezné a határt.

Az ukrán hadsereg létszámának 600 ezer főben korlátoznák, valamint Kijev lemondana a NATO-csatlakozásról. Minden fél amnesztiát kapna a háború során elkövetett cselekményekért. A terv azt is előírja, hogy Ukrajna 100 napon belül választást tartson. Oroszország vállalja, hogy nem támadja meg szomszédait, a NATO pedig nem terjeszkedik tovább. 

Kijev biztonsági garanciákat kapna Washingtontól. Ukrajna jogosult az EU-tagságra és átmeneti kedvezménnyel hozzáférhetne az uniós piachoz. A megállapodás értelmében fokozatosan feloldanák a Moszkva elleni szankciókat. Ukrajna átvenné az EU vallási és nyelvi kisebbségvédelmi szabályait, míg a zaporizzsjai atomerőművet az IAEA felügyelete alatt indítják újra; 

a megtermelt áram 50-50 százalékban oszlana meg Oroszország és Ukrajna között.

Zelenszkij a méltóság és szabadság napja alkalmából rögzített üzenetében hangsúlyozta: „Most történelmünk egyik legnehezebb pillanata van. Óriási a nyomás Ukrajnán. Az ország egy nagyon nehéz választás előtt állhat – vagy a méltóság elvesztése, vagy egy kulcsfontosságú partner elvesztésének kockázata. Vagy teljesítjük a 28 pontot, vagy rendkívül nehéz tél következik, a legnehezebb.” 

Az elnök nem nevezte meg közvetlenül a tervet, de a kontextus – beleértve a csütörtöki amerikai küldöttséggel folytatott megbeszélést – egyértelműen erre utal. Hivatala megerősítette, hogy konstruktív, őszinte és gyors munkát kezdenek a javaslaton, miközben hangsúlyozzák Ukrajna alapelveinek érvényesítését.

Trump a pénteki Fox News-interjújában szigorú határidőt szabott: választ vár péntekig, vagyis november 27-ig, de nyitott a meghosszabbításra. A Kreml óvatos: szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint hivatalosan még nem kapták meg a javaslatot, de figyelemmel kísérik a fejleményeket. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Zelenszkij várhatóan a jövő héten telefonon egyeztet Trumppal a diplomáciai lehetőségekről. 

12395 cikk

 

