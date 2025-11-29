Zelenszkij hatalmának végső próbája legjobb barátjának bukása - Kijevben iszonyatos hatalmi harcok kezdődnek

Zelenszkij legerősebb segítőjének, legjobb barátjának bukása a háború lezárását célzó tárgyalásokban is hatással lehet Kijev pozíciójára. Az ukrán fővárosban az "erős ember" távozása után rettentő hatalami harcok kezdődtek el.

Zelenszkij hatalmi vákuumba került, legszorosabb szövetségese távozott / Fotó: AFP

Az ukrán hatalmi elit valóságos forradalom előtt áll, miután Volodimir Zelenszkijnek alkalmazkodnia kell a helyzethez legközelebbi tanácsadója, fő végrehajtója és leghűségesebb bizalmasa, Andrij Jermak nélkül. Jermak pénteken mondott le, miután lakását átkutatták, és a felelősségre vonás elől a frontra menekült.

Jermak - a szürke eminenciás

Jermak lemondása alapvetően átalakítja az ukrán belpolitikát, és nagy hatással van a háború lezárását célzó tárgyalásokra, ugyanis ő vezette az ukrán delegációt a Fehér Házzal folytatott béketárgyalásokon.

Jermak volt a kulcseleme annak a hatalmi rendszernek, amelyet Zelenszkij felépített

- mondta a Guardian című brit lapnak Volodimir Feszenko, kijevi politikai elemző.

Jeermak korábban szellemi tulajdonjogi ügyvédként dolgozott, majd B-kategóriás filmproducer lett, később pedig Zelenszkij produkciós cégének ügyvédje volt. Akkoriban Zelenszkij még közepesen híres színész, komikus volt. Amikor barátja 2019-ben megnyerte az elnökválasztást, Jermak is vele tartott a politikába: először külpolitikai tanácsadóként, majd egy évvel később kabinetfőnökként.

A háború évei alatt Jermak megközelíthetetlennek és érinthetetlennek tűnt, egyre közelebb kerülve az elnökhöz.

Ő irányította Ukrajna külpolitikai csatornáinak legérzékenyebb vonalait,

rendszeresen egyeztetett a szövetséges országok nemzetbiztonsági tanácsadóival, és

ő vezette a béketárgyalásokon dolgozó ukrán csapatot.

Emellett Zelenszkij fő politikai "intézőjeként" is működött, gyakran adott utasításokat minisztereknek, és széles körben úgy tekintettek rá, mint az elnök akaratának személyes megtestesítőjére. Például ő utazott Londonba, hogy találkozzon Valerij Zaluzsnij volt főparancsnokkal, akit Zelenszkij legveszélyesebb politikai kihívójaként tartottak számon, és akit megpróbált rávenni, hogy csatlakozzon az elnök csapatához - miután Zelenszkij a londoni nagyköveti pozícióba száműzte.

Az ukrán elit legtöbb szereplője nem kedvelte Jermakot, ugyanakkor sokan kelletlen tisztelettel adóztak munkabírásának és könyörtelen taktikázásának.

Néhányan úgy vélték, hogy ez a demokráciában szokatlanul magas fokú kontroll indokolható háborús helyzetben.