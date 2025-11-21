Deviza
ukrán korrupció
Volodimir Zelenszkij
Ukrán Elnöki Hivatal
Nép Szolgája
korrupciós botrány
Ukrajna
kabinetfőnök
korrupció

Úgy lopták szét az országot, hogy közben bombázták a honfitársaikat, Zelenszkijt ez nem érdekli, mindenkit befenyített

Hiába követelik sokan az ukrán elnöki hivatal vezetőjének távozását, Volodimir Zelenszkij kiáll mellette. Ezzel az ukrán elnök az érdeklődés középpontjában tartja a nemrég kirobbant korrupciós botrányt. Zelenszkij egyúttal figyelmeztette a törvényhozókat, hogy felelősségre vonják őket, ha destabilizálják az ország vezetését azzal, hogy nyomást gyakorolnak rájuk.
Németh Anita
2025.11.21, 17:47
Frissítve: 2025.11.21, 20:12

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte a törvényhozókkal, hogy kiáll kabinetfőnöke mellett és elutasítja a követeléseket, hogy menessze legfőbb tisztviselőjét és közeli szövetségesét, Andrij Jermakot – tudta meg a Bloomberg, hogy mi zajlott az ukrán vezető és pártja csütörtök késő esti találkozóján.

zelenszkij Ukrainian President Zelenskiy and U.S. Special Envoy for Ukraine Kellogg meet in Rome
Hiába követelik sokan Jermak távozását az Ukrán Elnöki Hivatal éléről, Zelenszkij kiáll mellette / Fotó: Remo Casilli / Reuters

Egyelőre a helyén marad a kabinetfőnök

A Nép Szolgája párton belül egyre hangosabbak a Zelenszkij-rendszert bíráló hangok, és immár új kormánykoalíciót és nemzeti egységkormányt sürgetnek. 

Az indulatok azután hágtak a tetőfokra, hogy kiderült, az Energoatom nukleáris energiatermelő vállalat egy-egy szerződése értékének a 10-15 százalékát zsebre tehették, többek között az energia-infrastruktúra védelmi szerkezeteinek építésében érintett vállalatoktól. Azaz a hőenergiát biztosító szektorba érkező külföldi támogatások egy részét a vezetők ellophatták, pont akkor, amikor az oroszok nagy erővel támadták ezt az infrastruktúrát és az áramkimaradások gyakoriak voltak.

A korrupciós botrány érinti az Energoatom tisztviselőit és Timur Mindics üzletembert, a Kvartal–95 gyártócég társtulajdonosát is. Utóbbiban Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek korábban részesedése volt, míg az üzletember a közeli barátja. Mindics még azelőtt elmenekült, hogy letartóztathatták volna. Zelenszkij, akit nem gyanúsítanak a korrupciós ügyben, szankciókat vezetett be az aranyvécével rendelkező Mindics és egy másik üzletember ellen.

Az ukrán politikában nagy hatalommal bíró Jermak nem érintett az egy hete kirobbant korrupciós botrányban. A törvényhozók szerint ugyanakkor ő az ötletgazdája annak, hogy a nyáron Zelenszkij a befolyása alá akarata vonni azokat a független, korrupciókat feltáró ügynökségeket, amelyek ősszel kirobbantották a Zelenszkij bizalmi körét érintő ügyet. Az elnök végül azután visszakozott , hogy a NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Iroda) és a SAPO (Specializált Korrupcióellenes Ügyészség) az elnöki hatalom alá kerüljön, hogy az az ukránok körében tömegtiltakozásokat váltott ki, míg az Európai Unió azzal fenyegette meg az országot, hogy befagyasztja a neki szánt uniós pénzek folyósítását.

Zelenszkij ígéretet tett arra, hogy megbünteti az összes érintett tisztviselőt. A névtelenséget kérő források szerint

az elnök egyúttal figyelmeztette a törvényhozókat, hogy felelősségre vonják őket, ha destabilizálják az ország vezetését azzal, hogy nyomást gyakorolnak rájuk.

Zelenszkij amerikai nyomásgyakorlásra számít 

Zelenszkij elmondta, hogy a következő hetekben további nyomásra számít, főként az Egyesült Államok részéről, ami csütörtökön egy olyan béketervet nyújtott át neki, amit az oroszokkal dolgozott ki a háború lezárására. Ennek számos pontja szembe megy az ukrán érdekekkel, például arra kötelezné a honvédő országot, hogy adja át a területei egy részét Oroszországnak és a haderejét is csökkentse. Az amerikai-orosz béketerv részleteiről lapunk korábban beszámolt.

Rendkívüli: nyilvánosságra hozták a teljes amerikai béketervet, így lenne vége a háborúnak Ukrajnában – ezzel befejeződik a Zelenszkij-korszak

Donald Trump kormánya olyan, 28 pontból álló ukrajnai béketervet tett le az asztalra, amely jelentős területi engedményeket, a hadsereg létszámának korlátozását és Ukrajna NATO-tagságának végleges elvetését követeli Kijevtől. A javaslat több, eddig határozottan elutasított feltételt tartalmaz, Volodimir Zelenszkij mégis kész tárgyalni róla.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12395 cikk

