Andrij Jermak
Mar-a-Lago
Volodimir Zelenszkij
Donald Trump
Szergej Lavrov
béketerv

Közel a béke? Zelenszkij hálaadáskor keresné fel Trumpot, KIjev „szimbolikus jelentőséggel" bíró találkozót emleget

A találkozó fő témája az amerikai béketerv vitatott részei, a területi engedmények lehetnek. Volodimir Zelenszkij készen áll személyesen egyeztetni Donald Trumppal a háború befejezéséről.
VG
2025.11.25., 18:58

Ukrán források szerint Volodimir Zelenszkij kész lenne találkozni Donald Trump elnökkel „amint lehetséges”, akár a hálaadás idején, hogy véglegesítsék az Egyesült Államokkal közösen kidolgozott béketervet.

Ukraine President Volodymyr Zelensky visits the White House Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij hálaadáskor fog személyesen egyeztetni Donald Trumppal az amerikai béketerv részleteiről / Fotó: AFP

Zelenszkij főtanácsadója, Andrij Jermak az Axiosnak nyilatkozva elmondta, hogy a két ország tisztviselői már nagyjából megegyeztek a terv fő pontjairól, de a területi engedmények kérdésében Zelenszkij személyes tárgyalást szeretne Trumppal.

Jermak szerint a találkozó szimbolikus jelentőséggel is bírhatna, hiszen Trump a hálaadás idején Mar-a-Lagóban tartózkodik, és egy ilyen egyeztetés „segítheti az elnököt a történelmi küldetésében, hogy véget vessen a háborúnak”. 

A tárgyalások kulcsai a területi engedmények: az eredeti, 28 pontból álló amerikai javaslat Oroszországnak további területeket ígért, ami Ukrajna és szövetségesei részéről heves tiltakozást váltott ki.

A jelenlegi, 19 pontból álló tervezet már jobban tükrözi Ukrajna érdekeit, és tiszteletben tartja a „vörös vonalakat”. A dokumentum különös hangsúlyt fektet az amerikai és európai biztonsági garanciákra, amelyeket jogilag kötelező érvényűnek terveznek rögzíteni.

Jermak szerint ezek „történelmi jelentőségűek”, Ukrajna pedig nem mond le hosszú távú NATO-céljairól, miközben a jelen valóságát is figyelembe veszik.

Zelenszkij még beleköthet a béketervbe

A háttérben Oroszország is figyel: Lavrov külügyminiszter leszögezte, hogy Moszkva „alapvetően másként” reagálhat, ha az új terv eltér a Trump–Putyin-megállapodásoktól. Jermak ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bár a háború folytatódik, ahogy azt az éjszakai orosz támadások is bizonyították, de a közös amerikai–ukrán álláspont véglegesítése közelebb vihet a békéhez.

„Az eredeti 28 pontot felejtsük el – az élet gyorsan változik. Most azon dolgozunk, hogy egy Ukrajnának elfogadható terv szülessen” – mondta Jermak, aki a Kijevet megrázó korrupciós botrány ellenére is kiáll Zelenszkij mellett, hangsúlyozva, hogy a béke a legfontosabb cél.

Ukrajna rábólintott a békére, de még van egy kis bökkenő – Donald Trump most válhat azzá, akivé szeretne

Az Abu-Dzabiban zajló egyeztetések közben mindegyik fél optimista a békemegállapodás kapcsán. Ukrajna a hírek szerint rábólintott az amerikai tervekre, Volodimir Zelenszkij személyesen Donald Trumppal egyeztetné az utolsó részleteket.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12425 cikk

 

 

Illés Zoltán

Van egy állami cég, aminél három év alatt 50 százalékkal nőtt a fizetés: kitört a munkabéke

A hároméves bérmegállapodásnak köszönhetően a dolgozók éves átlagjövedelme 9,5 millió forintra emelkedett.
Banco Santander

Selyemcukorkákkal igyekeznek megnyerni a befektetők kegyeit a bankok, kifulladóban a részvénypiaci rali

Az európai bankok zsinórban jelentik be a részvényesek bizalmának visszaszerzését célzó programokat, miután félő, hogy a várhatóan csökkenő kamatszint belemar a profitjukba.
Andrij Jermak

