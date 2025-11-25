Közel a béke? Zelenszkij hálaadáskor keresné fel Trumpot, KIjev „szimbolikus jelentőséggel" bíró találkozót emleget

Ukrán források szerint Volodimir Zelenszkij kész lenne találkozni Donald Trump elnökkel „amint lehetséges”, akár a hálaadás idején, hogy véglegesítsék az Egyesült Államokkal közösen kidolgozott béketervet.

Volodimir Zelenszkij hálaadáskor fog személyesen egyeztetni Donald Trumppal az amerikai béketerv részleteiről / Fotó: AFP

Zelenszkij főtanácsadója, Andrij Jermak az Axiosnak nyilatkozva elmondta, hogy a két ország tisztviselői már nagyjából megegyeztek a terv fő pontjairól, de a területi engedmények kérdésében Zelenszkij személyes tárgyalást szeretne Trumppal.

Jermak szerint a találkozó szimbolikus jelentőséggel is bírhatna, hiszen Trump a hálaadás idején Mar-a-Lagóban tartózkodik, és egy ilyen egyeztetés „segítheti az elnököt a történelmi küldetésében, hogy véget vessen a háborúnak”.

A tárgyalások kulcsai a területi engedmények: az eredeti, 28 pontból álló amerikai javaslat Oroszországnak további területeket ígért, ami Ukrajna és szövetségesei részéről heves tiltakozást váltott ki.

A jelenlegi, 19 pontból álló tervezet már jobban tükrözi Ukrajna érdekeit, és tiszteletben tartja a „vörös vonalakat”. A dokumentum különös hangsúlyt fektet az amerikai és európai biztonsági garanciákra, amelyeket jogilag kötelező érvényűnek terveznek rögzíteni.

Jermak szerint ezek „történelmi jelentőségűek”, Ukrajna pedig nem mond le hosszú távú NATO-céljairól, miközben a jelen valóságát is figyelembe veszik.

Zelenszkij még beleköthet a béketervbe

A háttérben Oroszország is figyel: Lavrov külügyminiszter leszögezte, hogy Moszkva „alapvetően másként” reagálhat, ha az új terv eltér a Trump–Putyin-megállapodásoktól. Jermak ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bár a háború folytatódik, ahogy azt az éjszakai orosz támadások is bizonyították, de a közös amerikai–ukrán álláspont véglegesítése közelebb vihet a békéhez.

„Az eredeti 28 pontot felejtsük el – az élet gyorsan változik. Most azon dolgozunk, hogy egy Ukrajnának elfogadható terv szülessen” – mondta Jermak, aki a Kijevet megrázó korrupciós botrány ellenére is kiáll Zelenszkij mellett, hangsúlyozva, hogy a béke a legfontosabb cél.