Már csak ez hiányzott: Amerika totális blokádot hirdetett meg a világ legnagyobb olajhatalma ellen, mostantól egyetlen tankhajóját sem engedi át – "Adják vissza, amit elloptak"

Donald Trump amerikai elnök újabb harcias lépést rendelt el. Az Amerikai Egyesült Államok és Venezuela közötti konfliktus fokozódik. Washington törvénytelennek nevezte a Maduro-rezsimet.
2025.12.17, 07:20
Frissítve: 2025.12.17, 07:24

Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy teljes körű blokádot rendel el a szankcionált olajszállító tartályhajókra, amelyek Venezuelába érkeznek és onnan indulnak. Ez a lépés tovább fokozta a venezuelai vezető, Nicolas Maduro rezsimével szembeni konfliktusos helyzetet.

Donald Trump amerikai elnök Amerikai Egyesült Államok USA Venezuela tanker
Donald Trump amerikai elnök kemény fellépést ígért Venezuelának / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

A saját közösségi oldalán, a Truth Social-on közzétett bejegyzésében az amerikai elnök kihangsúlyozta, hogy a régióban nagy mennyiségű amerikai katonai eszköz állomásozik, és a közeljövőben továbbiak érkezhetnek. Trump név szerint célba vette Maduro rezsimjét – számolt be róla a CNN.

„Venezuela teljesen körül van véve a dél-amerikai történelem legnagyobb haditengerészeti flottájával. Ez csak tovább fog növekedni, és a sokk, amit ez okoz nekik, olyan lesz, amilyet még soha nem tapasztaltak. Ezt a helyzetet fenntartjuk egészen addig, amíg vissza nem adják az Amerikai Egyesült Államoknak az összes olajat, földet és egyéb vagyont, amit korábban elloptak tőlünk” – jelentetti ki kedden este Donald Trump.

Az amerikai elnök azzal vádolta az általa törvénytelennek nevezett Maduro-rezsimet, hogy az ellopott olajat saját finanszírozására, kábítószer-terrorizmusra, emberkereskedelemre, gyilkosságokra és emberrablásokra használja fel.

Az elmúlt héten az Egyesült Államok lefoglalt egy szankcionált olajszállító tartályhajót Venezuela partjainál.

A Trump-adminisztráció az elmúlt időszakban rendszeresen támadásokat indított a karib-tengeri gyanús kábítószer-szállító hajók ellen, és az elnök többször is kijelentette, hogy hamarosan szárazföldi támadások is következnek. A tisztviselők az akciót elsősorban a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem részeként állították be, azonban kedden a Vanity Fair interjúkat tett közzé, amelyekben Susie Wiles, a Fehér Ház személyzeti főnöke jelezte, hogy a cél az, hogy nyomást gyakoroljanak Nicolás Madurora, hogy távozzon.

Lefoglalták a venezuelai tankert: Amerika odacsapott, de még 80 hajó van – mekkora baj lesz ebből?

Az Egyesült Államok Parti Őrsége a múlt héten lefoglalt egy venezuelai kőolajat szállító hajót. Venezuela körül további 80 tanker várakozik megrakodva, vagy rakodásra várva, nagy kérdés, hogy az USA folytatja-e a Maduro-rezsimmel szemben a kemény kéz politikáját.

A lefoglalást Donald Trump elnök jelentette be december 10-én szerdán. Ez volt az első olyan eset, hogy az Egyesült Államok venezuelai olajszállítmányt foglalt le, mióta 2019-ben szankciókat vezetett be, és az első ismert intézkedés egy Venezuelához köthető tankhajó ellen azóta, hogy Trump jelentős katonai erőket vezényelt a térségbe.

