Lehet, hogy máris összedőlt az amerikai béketerv? Zelenszkij vörös vonalakról beszélt útban Trumphoz

Az Amerikai Egyesült Államokba utazott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy találkozzon Donald Trump elnökkel, és a tárgyalások előestéjén egyértelmű „vörös vonalakat” határozott meg, amelyekről nem fog tárgyalni. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem fog eltérni területi integritásától, és nem fog lemondani a zaporizzsjei atomerőmű feletti ellenőrzésről, ugyanakkor erős biztonsági garanciákat követelt – írja a Kyiv Post.

„Jelenleg egy Floridába, az Egyesült Államokba tartó gépen utazunk. Útközben megállunk Kanadában” – mondta az újságíróknak adott online beszédében. Megerősítette a találkozót Mark Carney kanadai miniszterelnökkel is. „Azt tervezzük, hogy online kommunikálunk az európai vezetőkkel, megvitatunk minden kérdést, megosztjuk az amerikai elnökkel áttekintendő dokumentumok részleteit, és felveszünk minden érzékeny kérdést” – tette hozzá Zelenszkij.

A lehetséges kompromisszumokkal kapcsolatos kérdésekre válaszolva Zelenszki egyértelműen kijelentette, hogy bizonyos kérdésekben nincsenek tárgyalások.

Ma mindenképpen vannak vörös vonalak az ukrán nép számára... Ezek magukban foglalják a területeinket és a zaporizzsjei atomerőművet. Jogilag nem fogunk elismerni semmit

– mondta az ukrán államfő. Azt is hangsúlyozta, hogy a kormány minden nagyobb döntés meghozatala előtt konzultálni fog az állampolgárokkal, mondván: „Ukrajna népe az első.” A biztonsági garanciákat kiemelt prioritásként emelték ki. „Oroszország hatalmas támadást indított Ukrajna ellen. A béketárgyalások felé vezető úton a válaszuk egyértelmű. A legfontosabb, hogy minden lépésünket erős biztonsági garanciáknak kell alátámasztaniuk védelmünk biztosítása érdekében” – mondta az ukrán elnök.

Miközben Zelenszkij Trump floridai rezidenciájára készül ellátogatni, hogy kidolgozza a béketerv részleteit, Moszkva megelőző kritikát fogalmazott meg.

„Ha felvetjük ezt a kérdést, és az amerikai fél népszavazást vagy választásokat említ, az a mai körülmények között biztosan nem történhet meg” – tette hozzá Zelenszkij, utalva a lehetséges javaslatokra.

Megismételte annak fontosságát is, hogy Európa továbbra is támogassa Ukrajnát az orosz támadások elleni védekezésben. „Nincs elég további légvédelmi rendszerünk, és ez mindenki számára világos. Tőlünk kapták meg az összes részletet. Több rakéta szállítására van szükségünk, mert Oroszország egyre több drónnal és rakétával támad.