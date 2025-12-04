Floridában folytatódnak az amerikai-ukrán egyeztetések: közelednek vagy távolodnak az álláspontok?

Floridában folytatódnak csütörtökön az orosz–ukrán háború lezárását célzó közvetett tárgyalások. Az ukrán delegációt Rusztem Umerov védelmi miniszter vezeti, akit Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje fogad.

Fotó: AFP

A tárgyalások előzményeként Vlagyimir Putyin orosz elnök az India Today indiai televíziónak adott, csütörtökön teljes terjedelmében közzéteendő interjújában jelezte: Moszkvának elfogadhatatlanok az amerikai közvetítéssel előterjesztett béketerv egyes pontjai. Az orosz állami TASZSZ hírügynökség által idézett nyilatkozat szerint a tárgyalások nehézkesek, Oroszország több washingtoni javaslattal sem ért egyet.

Vlagyimir Putyin az interjúban ismételten leszögezte: Oroszország ragaszkodik a Donbász – vagyis Donyeck és Luhanszk megye – teljes területének ellenőrzéséhez. Az orosz elnök szerint Moszkva ezt az igényét akár katonai, akár más eszközökkel kész érvényesíteni. Putyin ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy Kijev mindeddig nem volt hajlandó kivonulni a régióból.

Az amerikai közvetítők kedden csaknem öt órán át tárgyaltak Putyinnal Moszkvában. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov nagyon hasznosnak nevezte a megbeszélést, Jurij Usakov elnöki tanácsadó ugyanakkor hozzátette: a területi kérdésekben továbbra sem született kompromisszum. Donald Trump elég jónak minősítette a moszkvai találkozót.

Az amerikai oldal eredetileg egy 28 pontból álló béketervet terjesztett elő, amely több európai szövetségest is meglepetésként ért. A dokumentum kezdetben területi engedményeket, a NATO-tagság lemondását és az ukrán haderő méretének korlátozását tartalmazta Kijev részéről. A legsúlyosabb vitákat kiváltó elemeket később módosították, a legfrissebb változat azonban még nem nyilvános.

Putyin tájékoztatása szerint Washington most négy külön csomagra bontva tárgyaltatná tovább a javaslatokat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdai videóüzenetében hangsúlyozta: zajlanak a tárgyalások, de a méltóságteljes béke csak Ukrajna érdekeinek figyelembevételével képzelhető el.