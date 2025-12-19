Kitört az utcai ellenállás Ukrajnában, elege lett az embereknek az áramszünetből: "Megértjük, de nyugalom"

"Megértem az emberek indulatait. Nehéz és fárasztó, ha napokig nincs áram" - írta Oleh Kiper Odessza megyei kormányzó Telegram-oldalán. Mindemellett nyugalomra intette a lakosságot.

Elege lett a lakosságnak a hosszú áramszünet miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Mint közölte, ukrán energetikai létesítményeket ért orosz csapások okozták az áramszolgáltatás kimaradását, a helyreállítási munkálatokat pedig nehezítik a további támadások és megértést kért a jelenlegi helyzetért.

A kormányzó hozzátette, hogy a hatóságok szükségszállásokat biztosítanak a rászorulóknak.

A Sztrana című lap videófelvételt is közzé tett, amelyen a tüntetőket lehetett látni, ahogy elállják a forgalom útját egy utcában, aminek következtében közlekedési dugó alakult ki. Hasonló akciókról érkeztek hírek az utóbbi napokban Dnyipropetrovszkból és Csernomorszkból is.

A jelenlegi áramellátási vészhelyzetet Odessza megyében egy szombatra virradóra történt masszív orosz rakéta- és dróntámadás idézte elő.

Az ukrán energetikai hálózat a több éve húzódó háború során erősen meggyengült,

a hatóságok az ország más térségeiben is kénytelenek hosszabb időre szüneteltetni az áramszolgáltatást a javítási munkálatok idejére, illetve elejét véve a hálózati túlterhelésnek.

Ukrajna nem marad adós

Ukrajna elhíresült „Magyar” hívójelű drónparancsnoka blackouttal, azaz áramszünettel fenyegette meg Oroszországot. Erről Magyar parancsnok a saját közösségi oldalán számolt be. Az ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek (Szil Bezpilotnih Szisztem, SBS) parancsnoka, Robert „Magyar” Brovdi egészen pontosan arról számolt be, hogy az ukrán védelmi erők Oroszország elleni olyan csapásokat készítenek elő, amelyek áramszünethez (blackouthoz) vezetnek.

Oroszok, a blackout nem ijesztő. Ez csak egy kis kellemetlenség…

Az SBS madarai (értsd: drónjai – a szerk.) az Ukrán Védelmi Erők mélységi csapásmérő egységeinek más műveleteivel együtt gyors, bár kissé kényszerű helyzetet ígérnek nektek. De megbirkóztok vele” – fenyegette meg az orosz lakosságot. Az SBS parancsnoka némiképp ironikusan, illetve dicsekedve azt is hozzátette, hogy mostanra az orosz benzin hiánycikké vált, a gáz és az olaj pedig gyorsan égő anyaggá.

Brovdi arról híresült el, hogy kíméletlenül támad civil infrastruktúrát is orosz területeken válaszul az ukrán civil infrastruktúrát ért orosz pusztításra.