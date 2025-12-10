Feltartóztatták az orosz szellemflotta egyik hajóját Odesszában – acélcsövek helyett a szankcionált mezőgazdasági termékeket szállított

A hajó nevét is rendszeresen megváltoztatták – a nehezebb azonosítás miatt. Az SZBU közleménye szerint a teljes körű invázió előtt a hajó legalább hét alkalommal kötött ki a Krím félszigeti Szevasztopolban, hogy illegálisan exportáljon mezőgazdasági termékeket az Oroszországi Föderáció érdekében - közölte a szakszolgálat. Hozzátette, hogy 2021 januárjának végén a hajó illegálisan csaknem 7 ezer tonna gabonát vitt ki az orosz megszállás alatt álló félszigetről Észak-Afrikába.

Feltartóztatták az árnyékflotta egyik hajóját / Fotó: AFP

A fedélzet átvizsgálása során a hatóságok megtalálták az útvonalterveket, a révkalauz-kártyákat, a térképészeti anyagokat és a rádiókommunikációs ellenőrzési naplókat, amelyek bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a hajó illegálisan hajózott be Ukrajna ideiglenesen megszállt területeinek kikötőibe - emelte ki az SZBU. A hajót lefoglalták, hogy később átadják annak az ukrán ügynökségnek, amely a korrupcióból és más bűncselekményekből származó vagyon felkutatásával, azonosításával és kezelésével foglalkozik.

Forr a víz a Fekete-tengeren

Néhány nappal korábban Zátonyra futott az orosz árnyékflotta egyik olajszállító hajója Bulgária partjainál, miután ukrán csapás érte.

Törökország még november 28-án jelentette, hogy a Kairos Novorosszijszk fekete-tengeri orosz kikötőváros felé hajózott, amikor külső támadás érte, és kigyulladt körülbelül 28 tengeri mérföldre a török partoktól. A Kairos szerepel azoknak a hajóknak a listáján, amelyek szankciók alá esnek Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt. Zátonyra futott Bulgária partjainál az úgynevezett orosz szellemflottához tartozó egyik olajszállító hajó, amelyet Ukrajna november végén támadott meg a Boszporusznál – közölte szombaton Anton Zlatanov, a bolgár határvédelmi rendőrség vezetője. A helyi hatóságok közölték, hogy igyekeznek kimenteni a hajó legénységét.

Zlatanov kifejtette, hogy a Kínában bejegyzett, a gyanú szerint illegális orosz olajszállításra használt Kairos nevű hajó legénységét az időjárás és a magas hullámok miatt egyelőre nem lehet evakuálni. Szavai szerint a hajót a bolgár határőrség pénteken, dél körül észlelte.

Az első órákban a legénység nem lépett kapcsolatba a bolgár hatóságokkal. Később azonban már válaszoltak, és jelezték, hogy tíz ember tartózkodik a fedélzeten, és szeretnék, ha kimentenék őket

– magyarázta Zlatanov. Elmondta, hogy most az olajszállítót folyamatosan megfigyelik az időnként négy méter magasságot is elérő hullámok miatt, és a határőrség egy speciális felszereléssel felszerelt hajója készen áll a beavatkozásra.