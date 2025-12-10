Deviza
Európai Bizottság
gigabírság
Ukrajna
taxis
uniós

Majdnem atombomba robbant Ukrajnában és csúcsára hágott a taxistüntetés – január legolvasottabb közéleti cikkei

Az idei év januárja rendkívül erős hónap volt közéleti témákban. Az atomfenyegetés, a geopolitikai feszültségek, a magyar kormány és Brüsszel között éleződő viták, valamint a hazai taxisok újraéledő tiltakozásai egyaránt uralták az olvasottsági listákat.
VG
2025.12.10, 17:29

A hónap öt legolvasottabb közéleti cikke olyan drámai fordulatokat mutatott be, amelyek azóta is jelentősen alakítják a politikai környezetet – több esetben fontos fejleményekkel. Mára világossá vált: a nemzetközi bizonytalanság – az atomfenyegetés időszakos felmerülése – és a belpolitikai érdekérvényesítési hullámok egymást erősítve formálták 2025 közéleti klímáját.

Ukrainian artillery unit on combat mission in Pokrovsk direction atom
Majdnem atombomba robbant Ukrajnában / Fotó: NurPhoto via AFP

1. Majdnem atombomba robbant Ukrajnában: Moszkva megnyomta volna a piros gombot, ha az USA nem avatkozik közbe

A hónap legolvasottabb cikke a háború egyik legsúlyosabb pillanatát ismertette: amerikai hírszerzési értesülések szerint Oroszország egy kritikus ukrán frontszakasz összeomlása esetén a taktikai nukleáris fegyver bevetését is mérlegelte. A jelentések alapján az Egyesült Államok közvetlen diplomáciai közbelépése akadályozta meg az eszkalációt.

Az év azóta bebizonyította, hogy a nukleáris fenyegetés ugyan valós kockázati elem maradt, de konkrét lépés nem történt.

Mára Moszkva tagadja, hogy a „piros gomb” tényleges opció lett volna, és bár a fronthelyzet továbbra is súlyos, 2025 végére világossá vált: az atomfegyver alkalmazása nem került közvetlen döntési helyzetbe. A konfliktus azonban intenzíven zajlik tovább, a kritikus infrastruktúra elleni támadásokkal és súlyos emberi veszteségekkel.

2. Németország nem ad több pénzt Ukrajnának

A második legolvasottabb cikk arról számolt be, hogy Berlin bejelentette: 2025-ben nem növeli tovább az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatások összegét. A döntés akkoriban nagy hullámokat vetett Európában, különösen a keleti tagállamok körében, amelyek fokozottabb elköteleződést sürgettek.

Az év végére azonban árnyaltabb kép rajzolódott ki.

Németország ugyan nem bővítette a támogatást, de nem is vonult ki belőle.

A finanszírozás inkább átstrukturálódott, célzottabb és ellenőrzöttebb keretek közé került. A döntés így nem teljes elzárkózást jelentett, hanem egyfajta stabilizációs kísérletet, amelyet Berlin továbbra is fenntart – noha a vita az európai biztonsági felelősségvállalásról ma is élénk.

20250918_euro_005_VZ_atom
Fotó: Vémi Zoltán

3. Megvan a kormány válasza az uniós gigabírságra és a fizetési felszólításra

Januárban nagy visszhangot keltett, hogy az Európai Bizottság jelentős, több százmillió eurós bírságot helyezett kilátásba Magyarország számára, és hivatalosan fizetési felszólítást is küldött. 

A magyar kormány erre határozott elutasítással reagált, jogi útra terelve az ügyet, és jelezve: nem fog fizetni addig, amíg a vita nem rendeződik.

Az év végére ez a konfliktus tovább mélyült. Budapest továbbra sem fizette be a bírságot, Brüsszel pedig egyre komolyabban vizsgálja azt a lehetőséget, hogy a meg nem fizetett összegeket a Magyarországnak járó uniós forrásokból vonja le. Az uniós pénzek egy része továbbra is felfüggesztés alatt áll, és a migrációs ítéletből származó bírság körüli vita mára a magyar–európai kapcsolatok egyik legfontosabb szimbolikus ügyévé vált.

4. Schengen: máris itt az eredménye a bővítésnek, újabb taxistüntetés lesz Magyarországon – heti összefoglaló

A heti összefoglaló a Schengen-bővítés korai tapasztalatait és a taxisok akkor még előkészületben lévő tiltakozásait mutatta be. Januárban úgy tűnt, néhány alkalmi megmozdulásra lehet számítani, miközben a bővítés hatásai főként a határforgalomban és a fuvarozói szektorban jelentkeznek.

Azóta kiderült, hogy a taxisok elégedetlensége ennél jóval mélyebb volt. A tavasz és a nyár során a korábbi szikrából országos tiltakozási hullám lett: több városban szerveződtek demonstrációk, ősszel pedig már tömeges budapesti megmozdulásokra került sor. 

A rendőrség több alkalommal beavatkozott, egyes járműveket elszállítottak, és volt olyan ülés, amikor tüntetők bejutottak a fővárosi közgyűlés termébe is.

 A januári előrejelzés tehát maradéktalanul beigazolódott: a tiltakozások Magyarország egyik meghatározó 2025-ös belpolitikai ügyévé váltak.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

5. Újabb taxistüntetés lesz Magyarországon

Az ötödik helyen álló cikk önállóan foglalkozott a taxisok által bejelentett újabb demonstrációval. A januári tervek akkor még a fővárosi szabályozási vitákra összpontosítottak, de már ekkor látszott, hogy az elégedetlenség jóval mélyebb. 

A követelések köre pedig folyamatosan bővült: 

  • országos szintű egységesítés,
  • a fuvardíjak rendezése, 
  • a külföldi platformszolgáltatók szigorúbb ellenőrzése, 
  • valamint átláthatóbb engedélyezési rendszer került a tiltakozások fókuszába. 

Az év végére mindez országos méretű konfliktussá nőtt. A tárgyalások lassan haladnak, több taxis érdekképviselet szerint nem kielégítő módon, így újabb és hosszabb távú demonstrációk sem zárhatók ki. 

