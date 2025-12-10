Majdnem atombomba robbant Ukrajnában és csúcsára hágott a taxistüntetés – január legolvasottabb közéleti cikkei
A hónap öt legolvasottabb közéleti cikke olyan drámai fordulatokat mutatott be, amelyek azóta is jelentősen alakítják a politikai környezetet – több esetben fontos fejleményekkel. Mára világossá vált: a nemzetközi bizonytalanság – az atomfenyegetés időszakos felmerülése – és a belpolitikai érdekérvényesítési hullámok egymást erősítve formálták 2025 közéleti klímáját.
1. Majdnem atombomba robbant Ukrajnában: Moszkva megnyomta volna a piros gombot, ha az USA nem avatkozik közbe
A hónap legolvasottabb cikke a háború egyik legsúlyosabb pillanatát ismertette: amerikai hírszerzési értesülések szerint Oroszország egy kritikus ukrán frontszakasz összeomlása esetén a taktikai nukleáris fegyver bevetését is mérlegelte. A jelentések alapján az Egyesült Államok közvetlen diplomáciai közbelépése akadályozta meg az eszkalációt.
Az év azóta bebizonyította, hogy a nukleáris fenyegetés ugyan valós kockázati elem maradt, de konkrét lépés nem történt.
Mára Moszkva tagadja, hogy a „piros gomb” tényleges opció lett volna, és bár a fronthelyzet továbbra is súlyos, 2025 végére világossá vált: az atomfegyver alkalmazása nem került közvetlen döntési helyzetbe. A konfliktus azonban intenzíven zajlik tovább, a kritikus infrastruktúra elleni támadásokkal és súlyos emberi veszteségekkel.
2. Németország nem ad több pénzt Ukrajnának
A második legolvasottabb cikk arról számolt be, hogy Berlin bejelentette: 2025-ben nem növeli tovább az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatások összegét. A döntés akkoriban nagy hullámokat vetett Európában, különösen a keleti tagállamok körében, amelyek fokozottabb elköteleződést sürgettek.
Az év végére azonban árnyaltabb kép rajzolódott ki.
Németország ugyan nem bővítette a támogatást, de nem is vonult ki belőle.
A finanszírozás inkább átstrukturálódott, célzottabb és ellenőrzöttebb keretek közé került. A döntés így nem teljes elzárkózást jelentett, hanem egyfajta stabilizációs kísérletet, amelyet Berlin továbbra is fenntart – noha a vita az európai biztonsági felelősségvállalásról ma is élénk.
3. Megvan a kormány válasza az uniós gigabírságra és a fizetési felszólításra
Januárban nagy visszhangot keltett, hogy az Európai Bizottság jelentős, több százmillió eurós bírságot helyezett kilátásba Magyarország számára, és hivatalosan fizetési felszólítást is küldött.
A magyar kormány erre határozott elutasítással reagált, jogi útra terelve az ügyet, és jelezve: nem fog fizetni addig, amíg a vita nem rendeződik.
Az év végére ez a konfliktus tovább mélyült. Budapest továbbra sem fizette be a bírságot, Brüsszel pedig egyre komolyabban vizsgálja azt a lehetőséget, hogy a meg nem fizetett összegeket a Magyarországnak járó uniós forrásokból vonja le. Az uniós pénzek egy része továbbra is felfüggesztés alatt áll, és a migrációs ítéletből származó bírság körüli vita mára a magyar–európai kapcsolatok egyik legfontosabb szimbolikus ügyévé vált.
4. Schengen: máris itt az eredménye a bővítésnek, újabb taxistüntetés lesz Magyarországon – heti összefoglaló
A heti összefoglaló a Schengen-bővítés korai tapasztalatait és a taxisok akkor még előkészületben lévő tiltakozásait mutatta be. Januárban úgy tűnt, néhány alkalmi megmozdulásra lehet számítani, miközben a bővítés hatásai főként a határforgalomban és a fuvarozói szektorban jelentkeznek.
Azóta kiderült, hogy a taxisok elégedetlensége ennél jóval mélyebb volt. A tavasz és a nyár során a korábbi szikrából országos tiltakozási hullám lett: több városban szerveződtek demonstrációk, ősszel pedig már tömeges budapesti megmozdulásokra került sor.
A rendőrség több alkalommal beavatkozott, egyes járműveket elszállítottak, és volt olyan ülés, amikor tüntetők bejutottak a fővárosi közgyűlés termébe is.
A januári előrejelzés tehát maradéktalanul beigazolódott: a tiltakozások Magyarország egyik meghatározó 2025-ös belpolitikai ügyévé váltak.
5. Újabb taxistüntetés lesz Magyarországon
Az ötödik helyen álló cikk önállóan foglalkozott a taxisok által bejelentett újabb demonstrációval. A januári tervek akkor még a fővárosi szabályozási vitákra összpontosítottak, de már ekkor látszott, hogy az elégedetlenség jóval mélyebb.
A követelések köre pedig folyamatosan bővült:
- országos szintű egységesítés,
- a fuvardíjak rendezése,
- a külföldi platformszolgáltatók szigorúbb ellenőrzése,
- valamint átláthatóbb engedélyezési rendszer került a tiltakozások fókuszába.
Az év végére mindez országos méretű konfliktussá nőtt. A tárgyalások lassan haladnak, több taxis érdekképviselet szerint nem kielégítő módon, így újabb és hosszabb távú demonstrációk sem zárhatók ki.