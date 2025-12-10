Majdnem atombomba robbant Ukrajnában és csúcsára hágott a taxistüntetés – január legolvasottabb közéleti cikkei

A hónap öt legolvasottabb közéleti cikke olyan drámai fordulatokat mutatott be, amelyek azóta is jelentősen alakítják a politikai környezetet – több esetben fontos fejleményekkel. Mára világossá vált: a nemzetközi bizonytalanság – az atomfenyegetés időszakos felmerülése – és a belpolitikai érdekérvényesítési hullámok egymást erősítve formálták 2025 közéleti klímáját.

Majdnem atombomba robbant Ukrajnában / Fotó: NurPhoto via AFP

1. Majdnem atombomba robbant Ukrajnában: Moszkva megnyomta volna a piros gombot, ha az USA nem avatkozik közbe

A hónap legolvasottabb cikke a háború egyik legsúlyosabb pillanatát ismertette: amerikai hírszerzési értesülések szerint Oroszország egy kritikus ukrán frontszakasz összeomlása esetén a taktikai nukleáris fegyver bevetését is mérlegelte. A jelentések alapján az Egyesült Államok közvetlen diplomáciai közbelépése akadályozta meg az eszkalációt.

Az év azóta bebizonyította, hogy a nukleáris fenyegetés ugyan valós kockázati elem maradt, de konkrét lépés nem történt.

Mára Moszkva tagadja, hogy a „piros gomb” tényleges opció lett volna, és bár a fronthelyzet továbbra is súlyos, 2025 végére világossá vált: az atomfegyver alkalmazása nem került közvetlen döntési helyzetbe. A konfliktus azonban intenzíven zajlik tovább, a kritikus infrastruktúra elleni támadásokkal és súlyos emberi veszteségekkel.

2. Németország nem ad több pénzt Ukrajnának

A második legolvasottabb cikk arról számolt be, hogy Berlin bejelentette: 2025-ben nem növeli tovább az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatások összegét. A döntés akkoriban nagy hullámokat vetett Európában, különösen a keleti tagállamok körében, amelyek fokozottabb elköteleződést sürgettek.

Az év végére azonban árnyaltabb kép rajzolódott ki.

Németország ugyan nem bővítette a támogatást, de nem is vonult ki belőle.

A finanszírozás inkább átstrukturálódott, célzottabb és ellenőrzöttebb keretek közé került. A döntés így nem teljes elzárkózást jelentett, hanem egyfajta stabilizációs kísérletet, amelyet Berlin továbbra is fenntart – noha a vita az európai biztonsági felelősségvállalásról ma is élénk.