Kínos: Ausztria 27 év után végre átadta, de már az első nap le kellett zárni a 2300 milliárd forintos vasúti alagutat – tűzoltók lepték el

Graz és Klagenfurt között decemberben ünnepélyes keretek között átadták a Koralm-vasútvonalat, amely évtizedek óta az osztrák vasútépítés egyik legnagyobb beruházása. Az öröm azonban nem tartott sokáig: a megnyitó napján füstjelzés miatt leállították a különjáratokat, és tűzoltók vonultak a Koralm-alagútohoz.

A Koralmbahn látványterve / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A problémát az okozta, hogy a füstérzékelők riasztást adtak. Az ÖBB biztonsági protokollja szerint azonnal lezárták az érintett szakaszt, és felfüggesztették a vasútrajongóknak indított különvonatok közlekedését.

A tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki: összesen 103 tűzoltó, mentők és orvosok álltak készenlétben. Az alapos ellenőrzés végül kiderítette: nem tűz, hanem nagy mennyiségű por okozta a jelenséget, valódi veszély tehát nem állt fenn.

A leállás néhány órát tartott, ezt követően az ÖBB sűrített járatokkal pótolta a kimaradt utakat, így a meghívott vendégek többsége végül megtette az ünnepi premierutat Graz és Klagenfurt között. Az osztrák vasúttársaság az eset kapcsán hangsúlyozta: az ilyen protokollok éppen arra szolgálnak, hogy akár a legkisebb gyanú esetén is maximális óvatossággal járjanak el.

A Koralmbahn 130 kilométeres vonala – amelynek leglátványosabb eleme a világ hatodik leghosszabb vasúti alagútja – összesen 5,9 milliárd euróból valósult meg, ebből 600 millió eurót az Európai Unió fedezett. Az új összeköttetés jócskán lerövidíti az utazási időt két tartományi székhely, a stájerországi Graz és a karintiai Klagenfurt között.

A 33 kilométeres Koralm-alagút 41 percre csökkenti a két város közti menetidőt, ami vonattal eddig három, busszal pedig két óra volt. A decemberi megnyitón több politikus is jelen volt, köztük Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök, Christian Stocker kancellár és Andreas Babler alkancellár. A Koralm-vasút javítja az összeköttetést Európa déli és északi része, Lengyelország és Olaszország között is.

Magyarországnak szintén különösen előnyös, mivel jóval versenyképesebbé teszi a dél-ausztriai régiók – például Karintia vagy Stájerország – megközelítését Budapestről vagy más magyar városokból.