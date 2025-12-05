Autóbalesetet szenvedett egy magyar sofőr Ausztriában – minden erőfeszítés ellenére a férfi a helyszínen belehalt a súlyos sérüléseibe

Egy 45 éves magyar férfi meghalt abban a balesetben, amely Ausztriában történt, az L307-es úton, Halbturn (Féltorony) és Andau (Mosontarcsa) között – közölte pénteken az osztrák rendőrség.

Az autóbalesetben egy magyar férfi meghalt / Fotó: DPA Picture-Alliance / AFP

A közlemény szerint a magyar sofőr autója csütörtök este lerobbant a burgenlandi úton, ezért utasával, egy 28 éves férfival együtt le akarta tolni az úttestről. A mögöttük haladó 20 éves sofőr azonban nem vette észre őket, és autójával beléjük szaladt.

Az ütközés következtében a 45 éves férfi az autóval együtt az út menti mezőre sodródott. A balesetet sértetlenül átvészelő utasa megpróbált elsősegélyt nyújtani neki, de a sofőr a helyszínen meghalt – derül ki a közleményből.

A másik autó vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett, ezért az eisenstadti (kismartoni) kórházba szállították.

A halbturni és a frauenkircheni tűzoltóságok 25 fővel és egy darus kocsival vonultak ki a helyszínre. Az L307-es állami utat mindkét irányban le kellett zárni. A baleset pontos okának kivizsgálása még folyamatban van.