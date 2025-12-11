Hozzányúl a B kategóriás jogosítványhoz az EU: így változik a szabályozás már 2026 januárjától – évtizedek óta nem történt ilyen

Történelmi változás jön az autósoknak: az új uniós szabályozás lehetővé teszi, hogy a B kategóriás jogosítvány tulajdonosai akár 4,25 tonnás, bizonyos esetekben pedig 5 tonnás járműveket vezethessenek. A cél a fenntartható közlekedés és az alternatív hajtású járművek elterjedésének ösztönzése – írta a bama.hu.

Az Európai Unió januártól hatályba lépő irányelve jelentősen kibővíti a B kategóriás jogosítvány hatókörét / Fotó: alexgo.photography / Shutterstock

Januártól alapjaiban változik, milyen járműveket vezethetünk a B kategóriás jogosítvánnyal. A jelenlegi 3,5 tonnás határ 4,25 tonnára emelkedik, és bizonyos feltételek mellett akár 5 tonnáig is kitolódhat.

A változtatás elsősorban az elektromos autók és más alternatív hajtású járművek miatt vált szükségessé, amelyek nehezebb akkumulátorai vagy speciális hajtási rendszerei miatt jóval nagyobb tömegűek a hagyományos modelleknél.

A módosítás különösen a lakóautók, könnyű haszongépjárművek és mentőautók esetében hoz könnyítést.

Eddig ezeknél gyakran teherautó-vezetői engedélyre volt szükség, ami jelentős adminisztratív és anyagi terhet jelentett azoknak, akik elektromos vagy hidrogénhajtású modelleket szerettek volna használni.

Fontos azonban, hogy a plusz súly kizárólag az alternatív hajtásrendszerből származhat, a rakomány tömege nem növelhető a jelenlegi határ fölé.

Önmagában nem lesz elég a B kategóriás jogosítvány

A tagállamoknak 2029-ig kell átültetniük a szabályt saját jogrendjükbe, és várhatóan külön képzés vagy vizsga is szükséges lesz ahhoz, hogy a sofőrök élhessenek a megemelt súlyhatár adta lehetőségekkel. Rácz István, a Sziget Autósiskola vezetője szerint azonban kockázatokat rejt a változás:

Ha a jogosítvány bővítését nem kötik megfelelő feltételekhez, a friss sofőrök túl nagy szabadságot kapnának. Egy kezdő sofőr könnyen kaphatna a kezébe egy nagy lakóautót, ami balesetveszélyes lehet.

Bár a részletszabályok még formálódnak, a szakértők egyetértenek abban, hogy a változás hosszú távon komoly lökést adhat az elektromos és alternatív hajtású járművek elterjedésének Európában. Az új szabályozás tehát nemcsak a sofőrök életét könnyíti meg, hanem a fenntartható közlekedés fejlődését is támogatja.