Orbán Viktor és Andrej Babis Brüsszelben találkoztak, az Európai Tanács ülése előtt. A találkozóról készült felvételen a cseh politikus – Orbán Viktor társaságában – rövid üzenetet is intézett a magyarokhoz, amelyben nyíltan méltatta a magyar miniszterelnök szerepét az európai politikában.

Babis Brüsszelből üzent a magyaroknak: „Szükségünk van Orbán Viktorra” / Fotó: AFP

Babis beszédében hangsúlyozta, hogy örömmel tartózkodik Brüsszelben Orbán Viktorral, akit szövetségesének nevezett. Úgy fogalmazott, hogy „két harcos” találkozott, akik a „hazafiak Európájáért” kívánnak dolgozni. Elmondása szerint közösen vesznek részt az Európai Tanács munkájában, és együtt akarnak fellépni Európa, valamint saját országaik érdekeiért.

A cseh politikus üzenetében külön kitért a magyar belpolitikára is.

Kifejezte reményét, hogy Orbán Viktor megnyeri a következő magyarországi választásokat, mert – mint fogalmazott – „szükségünk van rá itt”,

hogy együtt tudjanak küzdeni a magyarok és a közös európai jövő érdekében. Babis ezt az üzenetet közvetlenül Orbán Viktor mellől mondta el, angol nyelven, kifejezetten a magyaroknak címezve szavait.

Orbán Viktor a találkozón szintén pozitívan beszélt Andrej Babisról. Úgy fogalmazott, örül annak, hogy ismét együtt dolgozhatnak az európai színtéren, és közösen képviselhetik országaik érdekeit az Európai Tanácsban. A magyar miniszterelnök utalt arra is, hogy korábban már volt alkalmuk együttműködni, és ezt a politikai szövetséget most is fontosnak tartja.

A felvétel hangulata személyesebb elemeket is tartalmazott: Andrej Babis megemlítette, hogy kedveli a magyar ételeket, köztük a pogácsát és a sonkát, ami – szavai szerint – tovább erősíti a két ország közötti baráti kapcsolatot. A találkozó összességében azt jelezte, hogy

a két politikus a jövőben is szoros együttműködésre törekszik az uniós döntéshozatalban.

A brüsszeli találkozó és az ott elhangzott üzenet újabb példája annak, hogy Orbán Viktor és Andrej Babis politikai szövetségesekként tekintenek egymásra, és közös fellépést sürgetnek az Európai Unió jövőjét érintő kérdésekben.

Uniós csúcs: Orbán Viktor máris összeállt Andrej Babissal

„A Patrióták bicepszet növesztettek! Ma reggel előkészítő tárgyalásokkal kezdünk, aztán irány a Patrióták csúcstalálkozója, most először két miniszterelnökkel” – közölte Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Andrej Babis visszatérésével a Patrióták pártcsaládja másik súlycsoportba került.