Kinevezte az Andrej Babis vezette új cseh kormány minisztereit hétfőn Prágában Petr Pavel cseh köztársasági elnök. Az új kormánykoalíciót az októberi képviselőházi választáson győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok Pártja alkotja. Babisnak négy miniszterelnök-helyettese lesz, arról, hogy melyikük lesz az első helyettes, a kormány hétfői első ülésén hoznak döntést.

Megalakult Andrej Babis új kormánya Csehországban / Fotó: Lukas Kabon / AFP

Az ANO nyolc, az Autósok négy minisztériumot fog irányítani, míg az SPD három tárcát vezet. A külügyminiszter élére kinevezett Petr Macinka (Autósok) ideiglenesen a környezetvédelmi tárca irányítását is megkapta.

A kormányprogramról január 13-án szavaz a parlamenti alsóház.

Mint lapunk múlt héten megírta, négy év után visszatért a hatalomba Andrej Babis. Ez a harmadik kormányfői megbízatása. Választási győzelmét annak köszönheti, hogy sikeresen meglovagolta a csehek elégedetlenségét. Béremelést, adócsökkentést és nagyobb gazdasági növekedést ígért a választóknak, azzal vádolta az előző kormányt, hogy elárulta a nyugdíjasokat, kiéheztette a közszolgáltatásokat és „tönkretette az emberek életszínvonalát” azzal, hogy öntötte a pénzt Ukrajnába. Ezt a folyamatot akarja visszafordítani.

Petr Pavel cseh köztársasági elnök a várakozásoknak megfelelően kedden kinevezte kormányfőnek az októberi képviselőházi választáson győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét. Babis azonnal letette a hivatali esküt, így immár hivatalosan is ő vezeti az országot, a célja pedig megvalósítani kampányígéretét, véget vetni a gazdasági megszorítások éveinek.

A kinevezése előtt az üzletember feloldotta a vállalkozói és politikai szerepvállalása közötti összeférhetetlenséget, lemondott az Agrofert Holding élén egyszemélyes tulajdonosként betöltött tisztségéről.

Babis 71 éves, ő Csehország legidősebb hivatalban lévő kormányfője,

aki 16 tagú, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és az Autósok mozgalom által alkotott koalíciós kormány élén irányítja majd az országot a három párt októberben kötött megállapodásának megfelelően.

A koalíciónak 108 képviselője van a 200 tagú alsóházban.

