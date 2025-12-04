Babis váratlan döntése: bejelentette a lemondását, egy független személynek adja át az Agrofert részvényeit – elhárult az utolsó akadály

Andrej Babis, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) csehországi kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke csütörtökön este bejelentette, hogy lemond az Agrofert Holding élén egyszemélyes tulajdonosként betöltött tisztségéről.

Andrej Babis újabb fontos lépést tett a kormányalakítás felé / Fotó: Lukas Kabon / AFP

A döntés értelmében az Agrofert részvényeit a jövőben egy független személy fogja kezelni. Andrej Babis halála után a holdingot gyermekei fogják megörökölni. Ezt az üzletember-politikus az X közösségi oldalán nyilvánosságra hozott videóüzenetében jelentette be csütörtökön.

A lépéssel Andrej Babis a politikusi és vállalkozói szerepe közti összeférhetetlenséget kívánja megoldani. Ugyanis a jelenleg hatályos cseh törvények szerint egy kormánytag nem lehet tulajdonosa olyan vállalatnak, amely állami támogatásokra jogosult.

Petr Pavel államfő ennek a problémának a megoldását szabta feltételül ahhoz, hogy Andrej Babist kormányfővé nevezze ki és kormányalakítással bízza meg.

Andrej Babis 2017 decemberétől 2021 decemberéig egyszer már volt Csehország miniszterelnöke. Ha sikerül kormányt alakítani, akkor második kormányfői ciklusát kezdheti majd meg.

Ipari összeomlás és tátongó költségvetési lyukak várják az új cseh kormányfőt – ezt örökli Andrej Babis Petr Fialától

Nem kis feladat előtt áll Andrej Babis hivatalba lépő cseh kormányfő, aki romokban lévő ipart örökölt. November elején írták alá a koalíciós megállapodást, majd összeül az újonnan megválasztott parlament, a gazdaságot illető legfrissebb hírek azonban egy csöppet sem biztatóak: június óta folyamatosan romlik, és októberben új mélységekbe zuhant az ország feldolgozóiparának teljesítménye.

A parlamenti választás a gazdaságról, a bérekről, a nyugdíjakról és a jelzálogkölcsönökről szóló népszavazás volt négy inflációval és költségvetési szigorítással terhes év után. Andrej Babis béremelést, adócsökkentést és nagyobb gazdasági növekedést ígér a választóknak – ezt kell most valóra váltania a miniszterelnöki székbe visszaülő milliárdos üzletembernek, de nem lesz könnyű feladat.

Az egyik súlyos probléma a költségvetési hiány. A leköszönő kormány a jövő évre szóló büdzsé tervezetében 286 milliárd koronás deficitet irányzott elő, és ezt Andrej Babis ígérete szerint az új kabinet is tartani fogja. (Egy cseh korona 15,81 forint – 2021. december 4-i árfolyamon) Ehhez azonban némi manőverezésre lesz szükség, mert „hatalmas”, legalább 80 milliárd koronás lyukak tátonganak a tervezett kiadásokat, elsősorban infrastrukturális projekteket illetően. Részletekbe azonban nem bocsátkozott a politikus.