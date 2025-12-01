Beleolvasna abba, ami Magyar Péter szerint nem létezik? Nyilvános a megszorítócsomag teljes szövege!

Nevetséges hazugság, nem létező dokumentum – Magyar Péter így kommentálta, amikor az Index hozzáfogott annak a több száz oldalas iratnak a bemutatásához, amelyet a Tisza Párt szakértői hoztak tető alá. A lap ma úgy döntött, a nyilvánosság elé tárja a terjedelmes iratot a maga teljességében, három részletben. Akit érdekel, hogyan számoltak a baloldali megszorítócsomagként értelmezhető tervezet elkészítői, ide kattintva elérheti az iratot, amelynek kidolgozásában az Index információi szerint Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője mellett részt vett Lengyel László baloldali közgazdász, a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója és Felcsuti Péter közgazdász-bankár. Az utóbbi kettő ezt tagadta, ugyanakkor Felcsuti egy internetes interjúban megerősítette a Tisza adóemelési terveit.

Nyilvánosságra hozta a Tiszának tulajdonított dokumentumot az Index / Fotó: Világgazdaság

A tiszás szakértők baloldali megszorítócsomagját – amelynek hitelességét több mozzanat is alátámasztja – a Világgazdaság is megszerezte és megannyi pontját részletesen be is mutatta. Egyebek mellett megírtuk, milyen dúlást rendezne a javaslat a keresetekben: a mostani egy- helyett ugyanis háromkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be, melyben már a mai átlagkereset szintje alatt belépne a második, 22 százalékos kulcs. Eközben a családi kedvezményt megvágnák, ezzel erősen büntetnék a családokat.

A tiszás szakértők baloldali megszorítócsomagja az egekbe emelné a céges adóterheket. A négyezermilliárd forintot karcolgató tehernövelés részleteit ebben az írásunkban foglaltuk össze.

A tervezet 32 százalékos áfakulcsot vezetne be az 1600 köbcenti feletti autókra és alkatrészeikre, valamint a dohánytermékekre és az alkoholos italokra. Mind a két a lépésnek bemutattuk a hatásait (itt és itt), amelyek igen károsak.

A csomag talán legmegdöbbentőbb részei arról szólnak, hogyan privatizálnák a nyugdíjrendszert és az egészségbiztosítást. Az utóbbit éppen ma elemeztük, azt emelve ki, hogy az új rendszerben úgy kezelnék az embereket, mint egy egyszerű autót. Az előbbi kapcsán pedig azt emeltük ki, hogy a csomag azt a külföldről erőltetett privatizált nyugdíjrendszert hozná vissza, amely egyszer már csúfosan megbukott idehaza és sok más térségbeli országban.