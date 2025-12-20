Deviza
Most lett elege Szlovákiának Zelenszkijből: bejelentés a Barátság vezetékről, így darabolnák fel Ukrajnát – a legolvasottabb közéleti cikkek augusztusban

Ahhoz szoktunk hozzá, hogy az év derekán a könnyedebb témák veszik át az uralmat, de az idén nem így történt. A legolvasottabb cikkek közt egy sem volt, amiből kimaradt volna a tragikus ukrán háború. A Barátság vezeték is visszatérően előkerült, de egyáltalán nem barátságos szövegkörnyezetben. És közben még a Balaton se akart felmelegedni.
Pető Sándor
2025.12.20, 06:59

A tapasztalat szerint a nyáron a könnyedebb témák vonzanak több olvasót, ennek megfelelően a "közéleti" témák is más összetételűek. A politikusok természetesen augusztusban sem hagynak minket teljesen magunkra, nagyon sokan olvasták lapunkban például, hogy Giorgia Meloni és Orbán Viktor karöltve bírálták az EU Bíróság ítéletét az illegális migráció ügyében.

A Barátság ukrán megtámadása után Robert Fico kikelt magából, és Budapestnek sem voltak kedves szavai – Kijev lerázta magáról, mint kutya a vizet
Közel sem annyian azonban, mint az egyetlen hónapot sem kihagyó és szomszédaikkal szemben is agresszivitást szülő ukrajnai gyötrelem folytatódásáról szóló híreket. Első helyen is a barátságot elvesztő Barátságról szólókat: a Barátság vezeték megtámadása, augusztus főleg erről szólt. Legkattintottabb közéleti témáink ezek voltak, amikor elbúcsúzott 2025 nyara.

Most lett elege Szlovákiának Ukrajnából

Az ukrán hadsereg támadásai a Druzsba (Barátság) olajvezeték ellen sértik Szlovákia nemzeti érdekeit és Ukrajnáét sem szolgálják – ezt Juraj Blanar szlovák külügyminiszter jelentette ki a JOJ tévécsatorna Politika 24 című műsorában. Sokatmondóan közölte azt is, hogy a Barátságon érkező olajat feldolgozó szlovák Slovnaft olajfinomító szállítja Ukrajnának a dízelolaj mintegy 10 százalékát, sürgetve a béketárgyalásokat, mert "csak így lehet megállítani az energetikai infrastruktúra elleni kölcsönös támadásokat" Oroszország, illetve Ukrajna részéről.

Ennél messzebb ment Robert Fico miniszterelnök, aki videóban sértette vérig Ukrajnát: „Szenvedni fog” – mondta, mire azonnal kitört a botrány, Volodimir Zelenszkij kormánya pedig ezt nem tűrte: hivatalos levélben fenyegették meg Szlovákiát – erről írt a Világgazdaság augusztus 25-én.

Azóta sok víz folyt le a Tiszán. Magyarország mentességet kapott az orosz energia európai felhasználását blokkoló amerikai szankcióktól, az Egyesült Államok béketervet terjesztett elő, Brüsszel pedig egy rendelkezéssel, amely mégis betiltaná az orosz szállításokat. A Barátság ügye kijevi részről sem került nyugvópontra.

Sokkoló ukrán javaslat, nem akárki súgta bele Zelenszkijék fülébe: "Állítsuk le az orosz olajat Magyarországnak a Barátság vezetéken, akkor lesz elég áramunk"
Hiába jelentett be az ukrán kormány több intézkedést az áramkimaradások mérséklésére, ezek érdemben nem javítanak a helyzeten Volodimir Omelcsenko, a Razumkov Központ energiaprogramjainak igazgatója szerint. A szakértő radikálisabb lépést javasol: állítsák le az orosz olaj tranzitját a Barátság kőolajvezetéken Magyarország felé, mert az olajvezeték turbináinak leállításával sokkal több áramot lehet megspórolni.

Fordulat a Barátság vezeték leállásában

Néhány nappal a fenti konfliktus után arról számolhattunk be – és ezt is rengetegen olvasták –, hogy északi szomszédunkba már érkezik az orosz olaj (ezt Facebook-bejegyzésében Denisa Saková, Szlovákia gazdasági minisztere jelentette be), és hamarosan Magyarország következik. A Barátság kőolajvezeték az ukrán támadás miatt nagyjából egy hétig nem működött.

A Barátság elleni támadásra nem maradt el a magyar kormány válasza sem. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter videóüzenetében közölte, hogy a rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokát kitiltották Magyarországról és a teljes schengeni övezetből is.

Nem Ukrajna lesz az EU következő tagja

Két héttel korábbi, de szintén Ukrajnát érintette az a rendkívül olvasottá vált hír, hogy ha az Európai Unió valóban elkezdi a csatlakozási tárgyalások előkészítését, akkor borítékolni lehet Maia Sandu elnök győzelmét az őszi moldovai választásokon, miközben Moszkva minden erejével azon van, hogy „rátegye kezét” a Romániával határos területre. 

Fotó: AFP

A Politico cikke nyomán számoltunk be róla, de sok helyen felbukkant a spekuláció, hogy mindez megnyitná Ukrajna szomszédja, Moldova számára az utat, hogy az ukránoknál előbb csatlakozzék az EU-hoz. Ennek a kilátásnak rendkívül furcsa optikája keletkezett: Ukrajna uniós csatlakozását ugyanis Magyarország blokkolja, Moldováét azonban a várakozások szerint nem.

A moldovai választások egyébként szeptemberben le is zajlottak, és Sandu valóban nyert.

Itt a történelmi terv Ukrajna felosztásáról, így darabolná fel Európa

Augusztus végén járunk, még híre-hamva sincs a november végét, december elejét már meghatározó amerikai béketervnek, amikor megszellőzteti szintén a Politico, hogy  az európai tisztségviselők asztalán egy olyan béketerv is szerepel, amely 40 kilométeres ütközőzónát hozna létre, ahol európai békefenntartók állomásoznának. Beszámolt erről, hatalmas olvasói érdeklődés mellett, a Világgazdaság is.

Abban nincs egyetértés – így a forráscikk –, hogy milyen mély lehetne a tényleges zóna. Az sem volt világos, hogy Kijev elfogadná-e a tervet, mivel az valószínűleg területi engedményekkel járna. Az Egyesült Államok, úgy tűnik, nem vesz részt a pufferzóna-tárgyalásokon – írta a Politico.

Akár így volt, akár nem – a fejlemények ismeretében így lehetett –, a novemberi amerikai béketerv hatalmas területek elvesztését foglalta magába Ukrajna szemszögéből. Mi lesz a béketervből, december közepén még nem tudjuk. Brüsszelben és Berlinben az orosz vagyon végleges elkobzása van épp napirenden.

