Váratlanul kitört a béke a Föld egyik legsúlyosabb háborújában: napok alatt aláírták a tűzszüneti megállapodást – százezrek térhetnek vissza az otthonaikba

Azonnali tűzszünetről állapodott meg Kambodzsa és Thaiföld szombaton. A béke azt követően tört ki, hogy a két ország határán az elmúlt hetekben súlyos összecsapások zajlottak le.

Béke: váratlanul kitört a tűzszünet a Föld egyik legsúlyosabb háborújában / Fotó: NurPhoto via AFP, illusztráció

Erről a háborúról a Világgazdaság is többször írt. December közepén számoltunk be róla, hogy heves összecsapások voltak ismét Kambodzsa és Thaiföld között végig a nyolcszáz kilométer hosszú közös határuk mentén.

A két ország hadserege kézi lőfegyverekkel és nehéztüzérséggel is támadta egymást. A helyi sajtó közlése szerint a thaiföldi légierő bombázta a kambodzsai hadsereg hadállásait. A Bangkok Post című lap Csaijapruk Duangpraphat thaiföldi vezérkari főnökre hivatkozó beszámolója szerint

a cél a szomszédos ország hadseregének tartós megtizedelése. A tábornok azt mondta, ezzel szavatolnák Thaiföld biztonságát több nemzedékre előre.

Hun Sen, a kambodzsai szenátus elnöke kedden közölte, hogy „az újabb thaiföldi provokációkra” eleinte visszafogottan reagáltak, tekintettel az Egyesült Államok közvetítésével október 26-án megkötött fegyverszüneti megállapodásra. Időközben azonban már védekező jellegű harcot kellett folytatniuk, mégpedig „lövészárkokban és mindenféle fegyverrel”.

Béke: váratlanul kitört a tűzszünet Kambodzsa és Thaiföld között

Egyébként az erőviszonyok meglehetősen kiegyenlítettek voltak.

A kambodzsai hadsereg létszáma mindössze harmada a thaiföldiének,

az ország katonai költségvetése még jobban elmarad szomszédjáétól,

légiereje pedig egyáltalán nincs.

Ez azonban már csak másodlagos, miután megszületett a tűzszünet. A frissen kötött megállapodást a két ország védelmi minisztere írta alá több napon át tartó tárgyalásokat követően, és a kambodzsai tárca hozta nyilvánosságra. Közölték, hogy annak értelmében mindkét oldalon leállítják a csapatmozgásokat.

De nem a decemberi konfliktus volt az első. A két ország 800 kilométeres közös határán júliusban öt napon át tartó összecsapások voltak, amelyek során negyvenhárman meghaltak és 300 ezren elmenekültek otthonukból.

A Donald Trump amerikai elnök közvetítésével októberben aláírt tűzszüneti megállapodást december elején felfüggesztették, miután thaiföldi katonák aknára lépve megsebesültek, amelyről Bangkok azt mondta, hogy a kambodzsaiak rakták le nemrégiben.

Az újabb harcokban legkevesebb negyvennégy ember halt meg, és a határ két oldalán ismét több százezer embert kellett evakuálni.

A mostani megállapodás szerint az elmenekült polgári lakosságnak lehetővé teszik, hogy biztonságban hazatérjen.