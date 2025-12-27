Deviza
EUR/HUF386,85 0% USD/HUF328,62 0% GBP/HUF443,66 0% CHF/HUF416,32 0% PLN/HUF91,79 0% RON/HUF75,98 0% CZK/HUF15,96 0% EUR/HUF386,85 0% USD/HUF328,62 0% GBP/HUF443,66 0% CHF/HUF416,32 0% PLN/HUF91,79 0% RON/HUF75,98 0% CZK/HUF15,96 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
konfliktus
Thaiföld
kambodzsa
háború
béke
tűzszünet

Váratlanul kitört a béke a Föld egyik legsúlyosabb háborújában: napok alatt aláírták a tűzszüneti megállapodást – százezrek térhetnek vissza az otthonaikba

Nincs egy súlycsoportban a két hadsereg. A heves harcok immáron befejeződtek, a béke időszaka következhet. Napok alatt jutottak egyezségre, igaz, a tűzszünet nagyon törékeny.
Hecker Flórián
2025.12.27, 07:25
Frissítve: 2025.12.27, 07:40

Azonnali tűzszünetről állapodott meg Kambodzsa és Thaiföld szombaton. A béke azt követően tört ki, hogy a két ország határán az elmúlt hetekben súlyos összecsapások zajlottak le.

béke, hadsereg, katonaság, South Korea, amerika
Béke: váratlanul kitört a tűzszünet a Föld egyik legsúlyosabb háborújában / Fotó: NurPhoto via AFP, illusztráció

Erről a háborúról a Világgazdaság is többször írt. December közepén számoltunk be róla, hogy heves összecsapások voltak ismét Kambodzsa és Thaiföld között végig a nyolcszáz kilométer hosszú közös határuk mentén.

A két ország hadserege kézi lőfegyverekkel és nehéztüzérséggel is támadta egymást. A helyi sajtó közlése szerint a thaiföldi légierő bombázta a kambodzsai hadsereg hadállásait. A Bangkok Post című lap Csaijapruk Duangpraphat thaiföldi vezérkari főnökre hivatkozó beszámolója szerint

a cél a szomszédos ország hadseregének tartós megtizedelése. A tábornok azt mondta, ezzel szavatolnák Thaiföld biztonságát több nemzedékre előre.

Hun Sen, a kambodzsai szenátus elnöke kedden közölte, hogy „az újabb thaiföldi provokációkra” eleinte visszafogottan reagáltak, tekintettel az Egyesült Államok közvetítésével október 26-án megkötött fegyverszüneti megállapodásra. Időközben azonban már védekező jellegű harcot kellett folytatniuk, mégpedig „lövészárkokban és mindenféle fegyverrel”.

Béke: váratlanul kitört a tűzszünet Kambodzsa és Thaiföld között

Egyébként az erőviszonyok meglehetősen kiegyenlítettek voltak.

  • A kambodzsai hadsereg létszáma mindössze harmada a thaiföldiének,
  • az ország katonai költségvetése még jobban elmarad szomszédjáétól,
  • légiereje pedig egyáltalán nincs.

Ez azonban már csak másodlagos, miután megszületett a tűzszünet. A frissen kötött megállapodást a két ország védelmi minisztere írta alá több napon át tartó tárgyalásokat követően, és a kambodzsai tárca hozta nyilvánosságra. Közölték, hogy annak értelmében mindkét oldalon leállítják a csapatmozgásokat.

De nem a decemberi konfliktus volt az első. A két ország 800 kilométeres közös határán júliusban öt napon át tartó összecsapások voltak, amelyek során negyvenhárman meghaltak és 300 ezren elmenekültek otthonukból.

A Donald Trump amerikai elnök közvetítésével októberben aláírt tűzszüneti megállapodást december elején felfüggesztették, miután thaiföldi katonák aknára lépve megsebesültek, amelyről Bangkok azt mondta, hogy a kambodzsaiak rakták le nemrégiben.

Az újabb harcokban legkevesebb negyvennégy ember halt meg, és a határ két oldalán ismét több százezer embert kellett evakuálni.

A mostani megállapodás szerint az elmenekült polgári lakosságnak lehetővé teszik, hogy biztonságban hazatérjen.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu