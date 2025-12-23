Lenyúlnák Budapesttől a békecsúcsot, hosszasan sorolta az új jelentkező, miért őt válasszák – mutatjuk, melyik tudja a magyar fővárost is lepipálni

Újabb város jelentkezett be az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalások lehetséges helyszíneként, noha októberi telefonbeszélgetésén Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök is támogatásáról biztosította azt az ötletet, hogy a béketárgyalások helyszíne Budapest legyen. Azóta ráadásul Orbán Viktor miniszterelnök személyesen találkozott mind a két szuperhatalom vezetőjével is.

Egyre több ország jelentkezik be a békecsúcs lehetséges házigazdájának/Fotó: AFP

Egyre több ország szipkázná el Budapestről a békecsúcsot

Korábban már Törökország is bejelentkezett az esetleges békecsúcsért, amikor Recep Tajjip Erdogan török elnök a múlt hónapban Isztambult ajánlotta fel lehetséges helyszínül. Kedden pedig a TASZSZ orosz hírügynökség beszámolója szerint Marko Duric szerb külügyminiszter biztosította

támogatásáról Trump béketervét és ajánlotta fel Belgrádot, mint a tárgyalások lehetséges helyszínét.

„Belgrád helyszínként szolgálhat a tárgyalásokhoz. Azon kevés főváros közé tartozunk, amelyek közvetlenül elérhetők az Egyesült Államokból, Európából, Oroszországból, Kínából vagy a Közel-Keletről. Ezen kívül vendégszerető és tapintatos házigazdákként vagyunk ismertek” – sorolta hazája fővárosának előnyeit a szerb diplomácia vezetője.

Duric a Der Spiegelnek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Európa legsürgetőbb feladata az ukrajnai béke elérése, ezért Szerbia erősen támogatja Trump békekezdeményezését és minden más javaslatot, ami a harcok lezárásához vezethet Ukrajnában.

Folyamatosak a béketárgyalások az amerikaiak, az oroszok és az ukránok között

A hétvégén amerikai tisztviselők külön tárgyaltak orosz és ukrán küldöttekkel is Floridában, ami után JD Vance amerikai alelnök arról beszélt, hogy egyfajta áttörésnek számít, hogy mára minden kérdésről nyíltan lehet beszélni. Steve Witkoff amerikai különleges megbízott pedig produktívnak és konstruktívnak írta le Kirill Dmitirjev orosz követtel folytatott tárgyalását.

Orbán Viktor és Putyin múlt havi találkozója után Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arra a kérdésre, hogy Orbán átadott-e üzenetet Donald Trump amerikai elnöktől, csak azt válaszolta: „Már mindent elmondtunk, amit a tárgyalások eredményeiről szerettünk volna.”