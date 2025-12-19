Deviza
EUR/HUF387,6 0% USD/HUF330,69 0% GBP/HUF442,48 0% CHF/HUF415,97 -0,08% PLN/HUF92,22 -0,02% RON/HUF76,13 -0,03% CZK/HUF15,92 +0,03% EUR/HUF387,6 0% USD/HUF330,69 0% GBP/HUF442,48 0% CHF/HUF415,97 -0,08% PLN/HUF92,22 -0,02% RON/HUF76,13 -0,03% CZK/HUF15,92 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: vége az EU-csúcsnak, megvan a megállapodás Ukrajnáról – ez a döntés az orosz vagyonról

béketárgyalás
Macron
Putyin

Nyíltan kimondta az EU legnagyobb országa: arra készülnek, hogy kifúrják Amerikát az ukrán béketárgyalásokból – hirtelen már beszélni akarnak Putyinnal

Macron azt mondta, Európának készen kell állnia a közvetlen tárgyalásokra Oroszországgal.
2025.12.19, 07:17

Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy az európai vezetőknek és Ukrajnának fel kell készülniük arra, hogy közvetlenül együttműködjenek Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ha az Egyesült Államok közvetítésével zajló tárgyalások kudarcot vallanak - írja az Interfax.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkva, Kreml, Oroszország orosz-ukrán háború béke
Fotó: Sergej Ilnitsky / AFP

„Ha az Egyesült Államok vezette béketárgyalások kudarcot vallanak, a következő hetekben meg kell találnunk a módját annak, hogy az európaiak újrakezdhessék a teljes párbeszédet Oroszországgal, Ukrajna teljes átláthatóságának feltételei mellett” – mondta Macron az újságíróknak az EU-csúcstalálkozó után.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu