Nyíltan kimondta az EU legnagyobb országa: arra készülnek, hogy kifúrják Amerikát az ukrán béketárgyalásokból – hirtelen már beszélni akarnak Putyinnal

Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy az európai vezetőknek és Ukrajnának fel kell készülniük arra, hogy közvetlenül együttműködjenek Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ha az Egyesült Államok közvetítésével zajló tárgyalások kudarcot vallanak - írja az Interfax.

Fotó: Sergej Ilnitsky / AFP

„Ha az Egyesült Államok vezette béketárgyalások kudarcot vallanak, a következő hetekben meg kell találnunk a módját annak, hogy az európaiak újrakezdhessék a teljes párbeszédet Oroszországgal, Ukrajna teljes átláthatóságának feltételei mellett” – mondta Macron az újságíróknak az EU-csúcstalálkozó után.