Botrány: vizet adott ki a benzinkút üzemanyag helyett az egyik legforgalmasabb magyar autópálya mellett, több autó leállt – azonnali intézkedés lépett életbe

A Redditen kért segítséget egy kétségbeesett sofőr, akinek az autója nem sokkal azután mondta fel a szolgálatot, hogy megállt tankolni az M7-es autópálya Balatonkeresztúr közelében található Shell beninzkútjánál – írja a Totalcar.

Benzin helyet vizet adott az egyik kút / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

A sofőr beszámolója szerint sima 95-ös benzint szeretett volna tankolni, és egészen biztos benne, hogy nem cserélte fel a töltőpisztolyokat, mivel erre külön ügyelt. Ennek ellenére az autója kicsivel később leállt. Nincs egyedül: egy másik felhasználó szerint szerda este legalább két másik autó is lerobbant, miután az említett kútnál tankoltak.

Bár elsőre nekünk is az jutott az eszünkbe, hogy a benzinkútnál véletlenül felcserélték a benzint és a gázolajat, ezúttal nem ez történt. A pórul járt sofőr autóját azóta átvizsgálta egy szerviz. Itt megállapították, hogy "nagyrészt víz van a tankban."

Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett a motorban.

Nem ez lenne az első eset, hogy a Shell hasonló hibát vét. 2019-ben benzin helyett gázolajat, gázolaj helyett pedig benzint adott ki a vállalat egy magyar kútja.

Reagált a Shell

A Totalcar megkereste a Shellt, válaszuk szerint kivizsgálják a helyzetet. Mint írják:

Vásárlóink biztonsága és elégedettsége rendkívül fontos számunkra, ezért minden ilyen jellegű bejelentést kiemelten kezelünk. A problémát észleltük, amelynek nyomán az FS95 tankolás haladéktalanul lezárásra került a töltőállomáson. Emellett az eset kivizsgálását is azonnal megkezdtük, annak érdekében, hogy pontosan megállapítsuk a körülményeket. Ügyfélszolgálatunk minden vásárlói panaszt egyéni szinten vizsgál, hogy a lehető legmegfelelőbb megoldást biztosítsuk. A vizsgálat lezárulását követően, annak eredményétől függően, az érintett, panaszos vásárlóinkat kompenzációban részesítjük.A töltőállomáson jelenleg prémium üzemanyag értékesítése zajlik, kedvezményes áron.



