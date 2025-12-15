Deviza
Botrány: vizet adott ki a benzinkút üzemanyag helyett az egyik legforgalmasabb magyar autópálya mellett, több autó leállt – azonnali intézkedés lépett életbe

Többen pórul jártak, egy kétségbeesett autós az interneten kért segítséget.
Andor Attila
2025.12.15, 07:28

A Redditen kért segítséget egy kétségbeesett sofőr, akinek az autója nem sokkal azután mondta fel a szolgálatot, hogy megállt tankolni az M7-es autópálya Balatonkeresztúr közelében található Shell beninzkútjánál – írja a Totalcar.

benzin
Benzin helyet vizet adott az egyik kút / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

A sofőr beszámolója szerint sima 95-ös benzint szeretett volna tankolni, és egészen biztos benne, hogy nem cserélte fel a töltőpisztolyokat, mivel erre külön ügyelt. Ennek ellenére az autója kicsivel később leállt. Nincs egyedül: egy másik felhasználó szerint szerda este legalább két másik autó is lerobbant, miután az említett kútnál tankoltak.

Bár elsőre nekünk is az jutott az eszünkbe, hogy a benzinkútnál véletlenül felcserélték a benzint és a gázolajat, ezúttal nem ez történt. A pórul járt sofőr autóját azóta átvizsgálta egy szerviz. Itt megállapították, hogy "nagyrészt víz van a tankban." 

Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett a motorban.

Nem ez lenne az első eset, hogy a Shell hasonló hibát vét. 2019-ben benzin helyett gázolajat, gázolaj helyett pedig benzint adott ki a vállalat egy magyar kútja.

Reagált a Shell 

A Totalcar megkereste a Shellt, válaszuk szerint kivizsgálják a helyzetet. Mint írják:

Vásárlóink biztonsága és elégedettsége rendkívül fontos számunkra, ezért minden ilyen jellegű bejelentést kiemelten kezelünk.

A problémát észleltük, amelynek nyomán az FS95 tankolás haladéktalanul lezárásra került a töltőállomáson. Emellett az eset kivizsgálását is azonnal megkezdtük, annak érdekében, hogy pontosan megállapítsuk a körülményeket.

Ügyfélszolgálatunk minden vásárlói panaszt egyéni szinten vizsgál, hogy a lehető legmegfelelőbb megoldást biztosítsuk. A vizsgálat lezárulását követően, annak eredményétől függően, az érintett, panaszos vásárlóinkat kompenzációban részesítjük.A töltőállomáson jelenleg prémium üzemanyag értékesítése zajlik, kedvezményes áron.


A Shell elhagyja a Rosznyeftyet, de nem nagyon 

A Shell megkezdené közös vállalatának felbontását az orosz Rosznyeftyvel, hogy megszüntesse a szankciók alatt álló energetikai óriással való tulajdonostársi kapcsolatát a Kaszpi-tengeri olajvezeték-projektben. A Shell ugyanakkor továbbra is megtartaná részesedését a stratégiai jelentőségű Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorciumban. Ha a folyamat sikeresen zárul, a Shell megtartja részesedését a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorciumban (CPC), csak éppen nem közös tulajdonban lennének a szankciók alatt álló orosz energetikai óriással. A lépést az tette lehetővé, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök felhatalmazta a két céget olyan tranzakciók lebonyolítására, amelyek „tulajdonjogok létrehozásához, módosításához, megszüntetéséhez vagy terheléséhez” vezethetnek a CPC-ben.

