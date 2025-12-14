Hanuka ünnepére összegyűlt zsidókra támadtak Ausztráliában, sokan meghaltak – a világ vezetői elítélik a terrortámadást
Lelőttek 12 embert és sokat megsebesítettek ismeretlen fegyveresek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján vasárnap. Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke, Chris Minns szerint terrortámadás történt a zsidó közösség ellen.
A rendőrség szerint az egyik támadót lelőtték, a másikat pedig elfogták, ő válságos állapotban van. Mal Lanyson új-dél-walesi rendőrfőnök szerint legalább 29-en megsebesültek – köztük két rendőr –, tizenhat embert kórházba szállítottak.
A helyi idő szerint 18:40 tájban kezdődött lövöldözés során a legalább két fegyveres a tengerparton a hanuka, a fények ünnepe alkalmából összegyűlt zsidókra nyitott tüzet. Antony Albanese ausztrál miniszterelnök közleményében sokkolónak és fájdalmasnak nevezte a Bondi Beach-i lövöldözést, valamint közölte, hogy a mentők a helyszínen vannak, és dolgoznak a sebesültek életének megmentéséért.
Új-Dél-Wales miniszterelnöke, Chris Minns mélységesen elszomorítónak nevezte a zsidó közösség ellen irányuló támadást.
„Ha szándékosan támadtak így ellenünk, ez olyan súlyos valami, amilyent soha egyikünk sem sejthetett. Ez borzasztó” – mondta a Sky News televíziónak Alex Ryvchin, az Ausztráliai Zsidóság Végrehajtó Tanácsának társelnöke. Hozzátette, hogy a média-tanácsadója is megsebesült a támadásban.
Világszerte elítélték a Bondi Beachen történt terrortámadást
Jichák Hercog izraeli elnök a zsidó közösség elleni támadásnak minősítette az ausztráliai lövöldözést. „Alávaló terroristák támadtak zsidókra, akik hanuka ünnepének első gyertyáját gyújtották meg a Bondi Beachen” – áll az államfő jeruzsálemi irodájának közleményében.
A vezetők világszerte elítélték vasárnap az ausztráliai Bondi Beach-i tengerparton elkövetett véres antiszemita támadást.
Christopher Luxon, Új-Zéland miniszterelnöke hangsúlyozta: „Ausztrália és Új-Zéland közelebb áll egymáshoz, mint a barátok, mi egy család vagyunk. Megdöbbentettek az elkeserítő Bondi Beach-i jelenetek. Együttérzésem – és minden új-zélandié – az érintettekkel” – tette hozzá.
„Mélységesen elkeserítő hírek érkeztek Ausztráliából. Az Egyesült Királyság együttérzését és részvétét küldi mindenkinek, akit érint a visszataszító Bondi Beach-i támadás” – közölte Keir Starmer brit miniszterelnök az X közösségi portálon.
„Még egyszer határozottan elítélve az erőszak és az antiszemitizmus minden formáját, Olaszország részvétét fejezi ki az áldozatok miatt, és együttérzéséről biztosítja a hozzátartozókat, a sebesülteket, a zsidó közösséget, és ismételten síkra száll az ausztrál néppel fenntartott barátság mellett” – írta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az X-en, mély fájdalmát tolmácsolva.
„Franciaország határozottan folytatja a harcot az antiszemita gyűlölet ellen”– jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök röviddel a merénylet bejelentése után.
Friedrich Merz német kancellár az X-en hangsúlyozta: „Ez a közös értékeink elleni támadás. Véget kell vetnünk az antiszemitizmusnak – itt Németországban és az egész világon.”
Johann Wadephul német külügyminiszter az X-en közölte: mélyen megdöbbentette a „terrortámadás”, amelyet „a hanuka első napján a világban élő valamennyi zsidó nő és férfi ellen irányuló gyűlöletcselekménynek” nevezett.
Micheál Martin ír miniszterelnök kijelentette, hogy „ilyen gyűlöletet és erőszakot semmilyen esetben sem lehet eltűrni”.
Részvétét fejezte ki az áldozatokkal, és elítélte az antiszemitizmust Dick Schoof holland és Bart De Wever belga kormányfő is.
Petr Fiala leköszönő cseh miniszterelnök és utódja, Andrej Babis egyaránt elítélte a hanuka ünnepén elkövetett támadást, amelyet Fiala ördögi tettnek, Babis pedig hitvány terrorcselekménynek nevezett.
„Rettenetes hírek érkeztek Ausztráliából. Hitvány és indokolatlan terrortámadást követtek el a hanukát ünneplő családi fesztiválon, amelyben számos ártatlan ember, közöttük gyermekek haltak meg” – közölte Babis. Hozzátette: „A terrorizmusnak és az antiszemitizmusnak nincsen helye a civilizált világban”.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en országa szolidaritását fejezte ki „a hanuka kezdetén a zsidó közösség ellen intézett kegyetlen terrortámadás miatt”.
Aleksandar Vucic szerb elnök a X-en közölte: Szerbia határozottan elítéli a sydney-i zsidó közösség elleni támadást. Hozzátette: „A világunkban nincs helye a terrorizmusnak és az antiszemitizmusnak.”
Részvétét fejezte ki az áldozatoknak és Ausztrália népének a Dél-afrikai Köztársaság külügyminisztériuma is, amely hangsúlyozta: nem igazolható a terrorizmus, sem bármiféle más támadás valamely csoport ellen hit- vagy identitásbeli okokból.
Ausztráliában számos merényletet követtek el zsinagógák, épületek és gépkocsik ellen, amióta megkezdődött a gázai övezeti háború a Hamász iszlamista palesztin szervezet 2023. október 7-i, Izrael elleni véres támadására válaszul.
A vasárnapi támadást pontosan 11 évvel azután követték el, hogy egy magányos fegyveres tizennyolc embert túszul ejtett a sydney-i Lindt kávéházban. A túszejtő és a rendőrség tizenhat órás szembenállása után két túsz és a túszejtő meghalt.
A világ egyik legnépszerűbb tengerpartja, a Bondi rendszerint tömve van helyiekkel és turistákkal, különösen a forró hétvégi estéken.