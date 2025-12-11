Brüsszel eddig csak fenyegetett, most meg is támadta a magyar árrésstopot, napokkal a sorsdöntő EU-csúcs előtt

Magyarországnak tartózkodnia kell az egységes piaccal ellentétes, bevezetett árrésstoptól az élelmiszerek és a drogériákban forgalmazott cikkek tekintetében – figyelmeztetett az Európai Bizottság . Ez már nem üres szó: ha Budapest nem áll kötélnek, a bizottság bírósághoz fordul. Két hónapot adtak a válaszadásra és az intézkedésre, ha ez nem történik meg, az Európai Unió Bírósága elé kerül az ügy.

Az Európai Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy tartózkodjon az árrésstoptól / .Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Európai Bizottság két indoklással ellátott véleményt adott ki Magyarországgal szemben: az egyik eljárás az élelmiszer-kiskereskedőket érinti, a másik pedig a drogériák által egyes nem élelmiszer jellegű termékek értékesítésére vonatkozó hasonló korlátozásokra terjed ki.

A kormány döntése értelmében az árrésstop február 28-ig lett meghosszabbítva. Ez bőven a Brüsszel által most szabott két hónapos határidő után van. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban bejelentette, hogy az intézkedésnek nemcsak az időtartamát hosszabbítják meg, hanem december 1-jétől további 14 élelmiszerre is kiterjesztik.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy az élelmiszer-infláció megfékezését célzó javaslat a kiskereskedelmi láncok árrését korlátozza 10 százalékban számos alapvető élelmiszer esetében, majd azt kiterjesztették a háztartási cikkekre is.

A kormány lényegében haszonárstopot vezetett be az elszabaduló élelmiszerárak megfékezésére. A kereskedők az árrésből fedezik a működési költségeket (munkabér, rezsi, karbantartások), az adókat, illetve ebből termelik ki a profitot is. Ez az, aminek a mértékéből vissza akart venni a kormány.

A nemzetgazdasági minisztérium szerint az árrésstop bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett:

a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal,

az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek.

