Ez nem tartott sokáig: máris megfenyegették Magyarországot az EU-ban, mert nem szállt be az ukrán hitelbe – „Meg fogják fizetni az árát”

Alig száradt meg a tinta az EU döntésén, máris nyílt politikai fenyegetés érte Magyarországot Brüsszelben. Bár a magyarok, csehek és szlovákok kimaradtak az Ukrajnának szánt közös hitelből, uniós források szerint ennek súlyos politikai következményei lehetnek.

Magyarország és szövetségesei ugyan nem fizetnek, Brüsszelben azonban már kimondták: politikai megtorlást terveznek a patrióta kormányok ellen / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Tizenhat órás maratoni csúcstalálkozó után az Európai Unió vezetői végül megállapodtak Ukrajna finanszírozásáról:

90 milliárd eurós közös hitelt vesznek fel, amelyet az EU közös költségvetése fedez.

A pénz a következő két évben biztosítja Kijev működését, miután megbukott az a terv, hogy a befagyasztott orosz állami vagyonból finanszírozzák a háborút.

A döntés különösen érzékenyen érinti Németországot és az Európai Bizottságot. Friedrich Merz kancellár és Ursula von der Leyen elnök hetekig próbálták keresztülvinni azt a megoldást, hogy az EU a befagyasztott orosz vagyonra alapozza az ukrán hitelt. Belgium azonban „korlátlan” garanciákat követelt az esetleges orosz jogi és politikai megtorlások ellen, amit a többi tagállam elfogadhatatlannak tartott.

Végül Olaszország és Franciaország állt az alternatív megoldás élére, és a közös hitelfelvétel mellett döntöttek.

António Costa, az Európai Tanács elnöke győzelemként értékelte a megállapodást, míg Emmanuel Macron francia államfő szerint döntés nélkül „katasztrófa” lett volna a csúcstalálkozó vége.

Moszkva azonban élesen reagált. Vlagyimir Putyin szerint Európa „nem tudja, mit kezdjen az ellopott pénzzel”, és figyelmeztetett: az orosz vagyon befagyasztása aláássa az eurózónába vetett bizalmat. Azt is kilátásba helyezte, hogy Oroszország jogi úton próbálja visszaszerezni az eszközöket.

A döntés ennek ellenére messze sem volt egységes, hiszen Magyarország, Szlovákia és Csehország nem csatlakozott a hitelhez, így mentesülnek a közvetlen pénzügyi kötelezettségek alól. Ez rövid távon pénzügyi győzelemnek tűnhet – politikailag viszont komoly ára lehet, mivel az EU vezetői már most bosszút esküdtek.