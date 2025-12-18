Deviza
EUR/HUF387,45 -0,39% USD/HUF330,47 -0,26% GBP/HUF442,28 -0,18% CHF/HUF416,15 -0,12% PLN/HUF92,2 -0,12% RON/HUF76,11 -0,37% CZK/HUF15,91 -0,24% EUR/HUF387,45 -0,39% USD/HUF330,47 -0,26% GBP/HUF442,28 -0,18% CHF/HUF416,15 -0,12% PLN/HUF92,2 -0,12% RON/HUF76,11 -0,37% CZK/HUF15,91 -0,24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 547,02 +0,7% MTELEKOM1 802 +0,11% MOL2 830 -1,46% OTP34 860 +1,63% RICHTER9 680 +0,89% OPUS546 +1,87% ANY7 020 +0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 200 -2,62% BUMIX9 992,12 -0,53% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 423,27 +0,53% BUX109 547,02 +0,7% MTELEKOM1 802 +0,11% MOL2 830 -1,46% OTP34 860 +1,63% RICHTER9 680 +0,89% OPUS546 +1,87% ANY7 020 +0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 200 -2,62% BUMIX9 992,12 -0,53% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 423,27 +0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Mercosur
gazdatüntetés
EU-csúcs
Ukrajna
Orbán Viktor
könnygáz
uniós agrártámogatások
Brüsszel

Brutális videót közölt Orbán Viktor a brüsszeli gazdatüntetésről: kő kövön nem maradt – Ursula von der Leyennek ebből most már értenie kell

Több ezer európai gazda vonult az EU fővárosába, hogy tiltakozzon az agrártámogatások csökkentése és a Mercosur-megállapodás ellen. A brüsszeli gazdatüntetések közül néhányan erőszakba torkolltak, krumplit és tűzijátékot dobáltak, a rendőrség könnygázzal válaszolt, erről pedig a helyszínen lévő Orbán Viktor megrázó videót tett közzé.
VG
2025.12.18., 18:47

Miközben az Európai Unió vezetői zárt ajtók mögött próbálják megvitatni, hogyan lehet kinyújtani az orosz-ukrán háborút UKijev további finanszírozásával és Moszkva felháborításával, körülöttük elszabadult a pokol: a brüsszeli gazdatüntetések, amelyek a Mercosur-megállapodás és a csökkenő agrártámogatások miatt robbantak ki, több helyen erőszakba fulladtak, a Orbán Viktor pedig brutális felvételeket tett közzé arról, hogyan válaszolt az agrárium követeléseire a belga rendőrség.

EU-SUMMIT/FARMERS-PROTEST Arrival of the first tractors in Brussels. brüsszeli gazdatüntetések
A brüsszeli gazdatüntetések közül néhányan erőszakba torkolltak, krumplit és tűzijátékot dobáltak, a rendőrség pedig könnygázzal válaszolt / Fotó: Nicolas Landemard / Le Pictorium / Reuters

Brüsszel utcái ritkán látott jeleneteknek voltak tanúi, amikor több ezer európai gazda vonult ki tiltakozni az EU mezőgazdasági politikája ellen. A demonstráció az elmúlt évtizedek legnagyobb uniós tiltakozásának ígérkezik, a résztvevők fő üzenete pedig világos: 

a gazdák nem képesek tovább termelni veszteséggel, és elvárják, hogy az EU tiszteletben tartsa a mezőgazdaság alapvető értékét.

Az idei nyáron a Bizottság bemutatta az átalakított agrárköltségvetést, amely alacsonyabb garantált támogatást ígér a gazdáknak. Bár a testület szerint a közel 300 milliárd eurós összeg minimális kiadást jelent, a gazdák bizalmatlanok.

Brüsszelben természetesnek veszik, hogy az élelmiszer megtermelődik, de a gazdák nem tudnak veszteséggel dolgozni

– mondta Alice Doyle, ír marha- és gabonatermelő, az Irish Farmers Association alelnöke a Politicónak.

A tiltakozást fokozta a Mercosur-megállapodás ratifikációs terve, amelyet a hús- és baromfitenyésztők komoly versenyhátránynak látnak. „Szeretnénk, ha az EU vezetői felismernék a mezőgazdaság európai értékét, és biztosítanák, hogy a gazdák tisztességes jövedelemhez jussanak, és ne kelljen nemzetközi versenytársakkal szemben küzdeniük, akik nem a szabályok szerint játszanak” – mondta egy francia gazda, Máxime, a FNSEA logós pólójában, mielőtt a könnygáz miatt el kellett hagynia a teret.

Erőszakba torkolltak a brüsszeli gazdatüntetések

A tiltakozók egy része azonban nem állt meg a békés demonstrációnál:

  • a Place du Luxembourg előtt burgonyát dobáltak a rendőrök felé;
  • lengyel gazdák hangos pedig petárdákkal zavarták az Európai Parlament környékét.

A rendőrség erre válaszolva könnygázzal oszlatta a tömeget, és a hivatalos tanács az volt, hogy az uniós intézményekben dolgozók kerüljék az ablakokat.

Orbán Viktor miniszterelnök, aki az uniós csúcs miatt a városban tartózkodik, megrázó videót tett közzé arról, hogy mi történik mindössze egy kőhajításnyira az uniós vezetők találkozójától.

Több ezer gazda, köztük magyarok is üzenik Ursula von der Leyennek: 20 százalékkal megvágni az agrártámogatásokat és Ukrajnába küldeni a pénzt, az elfogadhatatlan! Igazuk van 

írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Az EU legnagyobb gazdaszervezete, a Copa-Cogeca, amely hivatalosan a demonstráció szervezője volt, elhatárolódott a vandalizmustól. „Nem tudjuk, kik voltak ők, de csalódást keltő, mert elvonja a figyelmet a valódi célról” – mondta Doyle, aki a békés, hivatalos tiltakozáson vett részt.

gazdatüntetés
gazdatüntetés
gazdatüntetés
gazdatüntetés
gazdatüntetés
gazdatüntetés
gazdatüntetés
gazdatüntetés
gazdatüntetés
Ágyúzzák Brüsszelben a feldühödött tömeget, magyarok is vannak közöttük – ennek nagyon csúnya vége lehet, sokkoló képeken a gazdatüntetés
Fotó: Reuters/AFP
1/9
Ágyúzzák Brüsszelben a feldühödött tömeget, magyarok is vannak közöttük – ennek nagyon csúnya vége lehet, sokkoló képeken a gazdatüntetés

A brüsszeli események világosan jelzik, hogy az európai gazdák türelme elfogyott. A traktorok, könnygáz és repülő krumplik képei nemcsak a sajtót, hanem az EU vezetőit is figyelmeztetik: a mezőgazdaság támogatása és a gazdák tisztességes megélhetése kulcsfontosságú Európa jövője szempontjából.

Tízezres gazdatüntetés Brüsszelben: miközben mindenki az orosz vagyonra figyelt, ellepték a traktorok az utcákat, felsorakoztak a rendőrök – videó

Soha még ekkora tüntetést nem szerveztek az uniós gazdák.

 

 

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
498 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
azeri gáz

Szerződésszegésre kényszerítené Magyarországot az orosz gáz vásárlásának uniós betiltása

Sok minden borulna, ha a december 17-i uniós parlamenti döntésnek eleget téve 2027 októberétől nem érkezhetne vezetéken sem orosz gáz. Mellesleg Ukrajna gázellátása is jelentős arányban orosz forrásból történik.
2 perc
gazdatüntetés

Brutális videót közölt Orbán Viktor a brüsszeli gazdatüntetésről: kő kövön nem maradt – Ursula von der Leyennek ebből most már értenie kell

Több ezer európai gazda vonult az EU fővárosába, hogy tiltakozzon az agrártámogatások csökkentése és a Mercosur-megállapodás ellen.
4 perc
CNN

Teljesülhet Trump akarata: gazdára találhat az elnök „kedvenc” hírcsatornája – nem várt helyről érkezhet a megoldás

A CNN megvétele nagyban befolyásolhatja a Warner körüli felvásárlási káoszt is.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu