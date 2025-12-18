Brutális videót közölt Orbán Viktor a brüsszeli gazdatüntetésről: kő kövön nem maradt – Ursula von der Leyennek ebből most már értenie kell
Miközben az Európai Unió vezetői zárt ajtók mögött próbálják megvitatni, hogyan lehet kinyújtani az orosz-ukrán háborút UKijev további finanszírozásával és Moszkva felháborításával, körülöttük elszabadult a pokol: a brüsszeli gazdatüntetések, amelyek a Mercosur-megállapodás és a csökkenő agrártámogatások miatt robbantak ki, több helyen erőszakba fulladtak, a Orbán Viktor pedig brutális felvételeket tett közzé arról, hogyan válaszolt az agrárium követeléseire a belga rendőrség.
Brüsszel utcái ritkán látott jeleneteknek voltak tanúi, amikor több ezer európai gazda vonult ki tiltakozni az EU mezőgazdasági politikája ellen. A demonstráció az elmúlt évtizedek legnagyobb uniós tiltakozásának ígérkezik, a résztvevők fő üzenete pedig világos:
a gazdák nem képesek tovább termelni veszteséggel, és elvárják, hogy az EU tiszteletben tartsa a mezőgazdaság alapvető értékét.
Az idei nyáron a Bizottság bemutatta az átalakított agrárköltségvetést, amely alacsonyabb garantált támogatást ígér a gazdáknak. Bár a testület szerint a közel 300 milliárd eurós összeg minimális kiadást jelent, a gazdák bizalmatlanok.
Brüsszelben természetesnek veszik, hogy az élelmiszer megtermelődik, de a gazdák nem tudnak veszteséggel dolgozni
– mondta Alice Doyle, ír marha- és gabonatermelő, az Irish Farmers Association alelnöke a Politicónak.
A tiltakozást fokozta a Mercosur-megállapodás ratifikációs terve, amelyet a hús- és baromfitenyésztők komoly versenyhátránynak látnak. „Szeretnénk, ha az EU vezetői felismernék a mezőgazdaság európai értékét, és biztosítanák, hogy a gazdák tisztességes jövedelemhez jussanak, és ne kelljen nemzetközi versenytársakkal szemben küzdeniük, akik nem a szabályok szerint játszanak” – mondta egy francia gazda, Máxime, a FNSEA logós pólójában, mielőtt a könnygáz miatt el kellett hagynia a teret.
Erőszakba torkolltak a brüsszeli gazdatüntetések
A tiltakozók egy része azonban nem állt meg a békés demonstrációnál:
- a Place du Luxembourg előtt burgonyát dobáltak a rendőrök felé;
- lengyel gazdák hangos pedig petárdákkal zavarták az Európai Parlament környékét.
A rendőrség erre válaszolva könnygázzal oszlatta a tömeget, és a hivatalos tanács az volt, hogy az uniós intézményekben dolgozók kerüljék az ablakokat.
Orbán Viktor miniszterelnök, aki az uniós csúcs miatt a városban tartózkodik, megrázó videót tett közzé arról, hogy mi történik mindössze egy kőhajításnyira az uniós vezetők találkozójától.
Több ezer gazda, köztük magyarok is üzenik Ursula von der Leyennek: 20 százalékkal megvágni az agrártámogatásokat és Ukrajnába küldeni a pénzt, az elfogadhatatlan! Igazuk van
– írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán.
Az EU legnagyobb gazdaszervezete, a Copa-Cogeca, amely hivatalosan a demonstráció szervezője volt, elhatárolódott a vandalizmustól. „Nem tudjuk, kik voltak ők, de csalódást keltő, mert elvonja a figyelmet a valódi célról” – mondta Doyle, aki a békés, hivatalos tiltakozáson vett részt.
A brüsszeli események világosan jelzik, hogy az európai gazdák türelme elfogyott. A traktorok, könnygáz és repülő krumplik képei nemcsak a sajtót, hanem az EU vezetőit is figyelmeztetik: a mezőgazdaság támogatása és a gazdák tisztességes megélhetése kulcsfontosságú Európa jövője szempontjából.
