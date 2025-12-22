Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett az ukránoknak: Oroszország brutális támadásra készül karácsonykor – megkezdődött a felkészülés a védekezésre
Az ukrán vezetés szerint Oroszország nemcsak elutasította a karácsonyi tűzszünet lehetőségét, hanem kifejezetten az ünnepi időszakra időzíthet újabb, nagyszabású támadásokat Ukrajna ellen. Volodimir Zelenszkij erről újságíróknak beszélt Kijevben, a Diplomáciai Akadémián, hangsúlyozva: a Kreml eddigi lépései és kommunikációja nem a feszültség csökkentésére, hanem épp ellenkezőleg, készülő brutális támadásokra utalnak.
Kijev brutális támadásokra számít karácsonykor
Az ukrán elnök szerint az orosz hadműveletek jellege arra enged következtetni, hogy Moszkva a karácsonyi napokban is brutális támadásokra készül. Elmondása alapján a legutóbbi biztonsági tanácskozáson külön napirendre került a 23-25. december közötti időszak, amikor a hatóságok fokozott veszélyt látnak a civil infrastruktúra és a lakosság számára. Zelenszkij úgy fogalmazott:
Oroszország korábbi gyakorlata alapján „ez a karakterük, hogy az ünnepeket sem kímélve hajtanak végre brutális támadásokat”.
A nyilatkozatból az is kiderült, hogy Ukrajna újra napirendre vette a légvédelem megerősítését, különösen a nagyvárosok, települések és helyi közösségek körül. Az államfő szerint az ukrán katonai hírszerzés és más biztonsági szervek megerősített megfigyelési üzemmódba léptek, hogy időben észleljék az esetleges rakéta- és drónindításokat.
Nem újkeletű dolog a karácsonyi tűzszünet
A karácsonyi tűzszünet gondolata az elmúlt napokban nemzetközi szinten is felmerült. Friedrich Merz, Németország szövetségi kancellárja nyilvánosan javasolta Moszkvának, hogy
az ünnepek idejére rendeljen el fegyvernyugvást, abban a reményben, hogy az orosz vezetésben „maradt még némi emberség”, és legalább néhány napra békén hagyják a civileket.
Zelenszkij ezt követően közölte, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok is támogatta volna a karácsonyi és újévi tűzszünetet, ugyanakkor szerinte egyértelművé vált: a döntés kizárólag Oroszország politikai akaratán múlott.
A Kreml részéről azonban gyors elutasítás érkezett. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője bejelentette, hogy Moszkva nem fogadja el a javaslatot, és nem tervezi a harcok felfüggesztését az ünnepi időszakra. Zelenszkij szerint ez világosan mutatja, hogy Oroszország részéről nincs készség kompromisszumra vagy diplomáciai gesztusokra, még ideiglenes formában sem.
Az ukrán vezetés álláspontja szerint a tűzszünet elutasítása nemcsak katonai, hanem politikai üzenet is: Moszkva nem kíván változtatni a háború eddigi logikáján. Kijev ezért az ünnepi időszakban is fokozott készültségben tartja védelmi rendszereit, miközben továbbra is nemzetközi támogatást keres a légvédelem és a civil lakosság védelmének megerősítésére.
Oroszország visszaállítaná a Szovjetuniót? Washington riadót fújt a titkos terv miatt, Moszkva azonban mindent tagad
Határozottan cáfolta a Kreml, hogy Oroszország a volt Szovjetunió európai területeinek elfoglalására készülne. A nyilatkozatok mögött azonban továbbra is nagy geopolitikai feszültségek, lassan haladó amerikai–orosz tárgyalások és kemény feltételek húzódnak meg az ukrajnai háború lezárásáról.
„Nem felel meg a valóságnak” – Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője így reagált azokra a Reuters által idézett, névtelen amerikai hírszerzési forrásokra, amelyek szerint Moszkva Ukrajna teljes területére és a balti államokra is kiterjedő terjeszkedést tervez. Peszkov szerint még ha léteznek is ilyen jelentések, azok téves következtetéseken alapulnak, és nem tükrözik Oroszország szándékait.
A vádakat korábban Tulsi Gabbard, az amerikai Nemzeti Hírszerzés igazgatója is élesen bírálta, a „mélyállam háborús uszítóinak” újabb kísérleteként értékelve azokat Donald Trump ukrajnai béketörekvéseinek aláásására.