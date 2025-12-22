Deviza
EUR/HUF388,65 +0,51% USD/HUF330,8 +0,2% GBP/HUF445,24 +0,8% CHF/HUF417,54 +0,63% PLN/HUF92,18 +0,29% RON/HUF76,39 +0,31% CZK/HUF15,97 +0,48% EUR/HUF388,65 +0,51% USD/HUF330,8 +0,2% GBP/HUF445,24 +0,8% CHF/HUF417,54 +0,63% PLN/HUF92,18 +0,29% RON/HUF76,39 +0,31% CZK/HUF15,97 +0,48%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 890,99 +0,44% MTELEKOM1 800 -0,88% MOL2 888 +2,27% OTP35 450 +0,42% RICHTER9 670 -0,67% OPUS546 -0,73% ANY7 040 +0,57% AUTOWALLIS148 -0,67% WABERERS5 300 0% BUMIX10 032,11 +0,14% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 457,5 +0,29% BUX110 890,99 +0,44% MTELEKOM1 800 -0,88% MOL2 888 +2,27% OTP35 450 +0,42% RICHTER9 670 -0,67% OPUS546 -0,73% ANY7 040 +0,57% AUTOWALLIS148 -0,67% WABERERS5 300 0% BUMIX10 032,11 +0,14% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 457,5 +0,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz támadás
Ukrajna
orosz-ukrán háború
Oroszország
karácsony

Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett az ukránoknak: Oroszország brutális támadásra készül karácsonykor – megkezdődött a felkészülés a védekezésre

Rendkívüli figyelmeztetést adott ki az ukrán vezetés az ünnepi időszakra. Volodimir Zelenszkij szerint Oroszország nemcsak elutasította a karácsonyi tűzszünetet, hanem kifejezetten az ünnepekre időzíthet újabb csapásokat. Az ukrán elnök szerint a jelek brutális támadások előkészítésére utalnak, ezért megkezdődött a védekezés megerősítése.
VG
2025.12.22, 19:44
Frissítve: 2025.12.22, 20:06

Az ukrán vezetés szerint Oroszország nemcsak elutasította a karácsonyi tűzszünet lehetőségét, hanem kifejezetten az ünnepi időszakra időzíthet újabb, nagyszabású támadásokat Ukrajna ellen. Volodimir Zelenszkij erről újságíróknak beszélt Kijevben, a Diplomáciai Akadémián, hangsúlyozva: a Kreml eddigi lépései és kommunikációja nem a feszültség csökkentésére, hanem épp ellenkezőleg, készülő brutális támadásokra utalnak.

Oroszország brutális támadásra készül karácsonykor – megkezdődött a felkészülés a védekezésre
Oroszország brutális támadásra készül karácsonykor – megkezdődött a felkészülés a védekezésre / Fotó: Oleksandr Osipov

Kijev brutális támadásokra számít karácsonykor

Az ukrán elnök szerint az orosz hadműveletek jellege arra enged következtetni, hogy Moszkva a karácsonyi napokban is brutális támadásokra készül. Elmondása alapján a legutóbbi biztonsági tanácskozáson külön napirendre került a 23-25. december közötti időszak, amikor a hatóságok fokozott veszélyt látnak a civil infrastruktúra és a lakosság számára. Zelenszkij úgy fogalmazott: 

Oroszország korábbi gyakorlata alapján „ez a karakterük, hogy az ünnepeket sem kímélve hajtanak végre brutális támadásokat”.

A nyilatkozatból az is kiderült, hogy Ukrajna újra napirendre vette a légvédelem megerősítését, különösen a nagyvárosok, települések és helyi közösségek körül. Az államfő szerint az ukrán katonai hírszerzés és más biztonsági szervek megerősített megfigyelési üzemmódba léptek, hogy időben észleljék az esetleges rakéta- és drónindításokat. 

Nem újkeletű dolog a karácsonyi tűzszünet

A karácsonyi tűzszünet gondolata az elmúlt napokban nemzetközi szinten is felmerült. Friedrich Merz, Németország szövetségi kancellárja nyilvánosan javasolta Moszkvának, hogy 

az ünnepek idejére rendeljen el fegyvernyugvást, abban a reményben, hogy az orosz vezetésben „maradt még némi emberség”, és legalább néhány napra békén hagyják a civileket. 

Zelenszkij ezt követően közölte, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok is támogatta volna a karácsonyi és újévi tűzszünetet, ugyanakkor szerinte egyértelművé vált: a döntés kizárólag Oroszország politikai akaratán múlott.

A Kreml részéről azonban gyors elutasítás érkezett. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője bejelentette, hogy Moszkva nem fogadja el a javaslatot, és nem tervezi a harcok felfüggesztését az ünnepi időszakra. Zelenszkij szerint ez világosan mutatja, hogy Oroszország részéről nincs készség kompromisszumra vagy diplomáciai gesztusokra, még ideiglenes formában sem.

Az ukrán vezetés álláspontja szerint a tűzszünet elutasítása nemcsak katonai, hanem politikai üzenet is: Moszkva nem kíván változtatni a háború eddigi logikáján. Kijev ezért az ünnepi időszakban is fokozott készültségben tartja védelmi rendszereit, miközben továbbra is nemzetközi támogatást keres a légvédelem és a civil lakosság védelmének megerősítésére.

Oroszország visszaállítaná a Szovjetuniót? Washington riadót fújt a titkos terv miatt, Moszkva azonban mindent tagad

Határozottan cáfolta a Kreml, hogy Oroszország a volt Szovjetunió európai területeinek elfoglalására készülne. A nyilatkozatok mögött azonban továbbra is nagy geopolitikai feszültségek, lassan haladó amerikai–orosz tárgyalások és kemény feltételek húzódnak meg az ukrajnai háború lezárásáról.

„Nem felel meg a valóságnak” – Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője így reagált azokra a Reuters által idézett, névtelen amerikai hírszerzési forrásokra, amelyek szerint Moszkva Ukrajna teljes területére és a balti államokra is kiterjedő terjeszkedést tervez. Peszkov szerint még ha léteznek is ilyen jelentések, azok téves következtetéseken alapulnak, és nem tükrözik Oroszország szándékait.

A vádakat korábban Tulsi Gabbard, az amerikai Nemzeti Hírszerzés igazgatója is élesen bírálta, a „mélyállam háborús uszítóinak” újabb kísérleteként értékelve azokat Donald Trump ukrajnai béketörekvéseinek aláásására.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12597 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu