Budapest megkapta a pénzét, milliárdokat utalt a kormány: Karácsony Gergely fellélegezhet, de csak egy pillanatra – döbbenetes adósságot halmozott fel a főváros

Az idei év egyik forró témája volt Budapest helyzete. A főváros nemcsak nehéz politikai helyzetben találta magát, hanem komoly pénzügyi kihívásokkal is szembe kellett néznie. Ezen a téren komoly üzengetés zajlott a felek között. A városvezetés szerint a kormány túlzott módon megsarcolta Budapestet, a kormány szerint pedig Karácsony Gergely és csapata a felelős a főváros eladósodásáért. Most újabb fejlemény történt az ügyben.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere / Fotó: Illyés Tibor / MTI

„A kormány az ígéretét betartva közel 9 milliárd forintot utalt át a Fővárosnak trolikra! Reméljük Karácsony Gergely ezt is bemondatja majd a hangosbemondókban!” – írta hétfő esti Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, a fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.

A politikus a saját posztjához írt hozzászólásban kifejtette, hogy Karácsony Gergely a hétvégén arról írt, hogy hangosbemondókon keresztül fogja emlékeztetni a budapesti utasokat: nem érkezett meg a Budapestnek járó forrás a közösségi közlekedésre. Szentkirályi hozzátettem hogy a kormány éppen a hétvégén utalt át 8,8 milliárd forintot a fővárosnak trolibuszokra. Szerinte ráadásul, ha a főpolgármester nem ült volna másfél hónapig a szerződésen, már sokkal korábban megérkezett volna ez a pénz.

Az Országgyűlés december 10-i rendkívüli ülésén ismét előkerült a fővárosi önkormányzat fizetésképtelenségének témája, és az azzal kapcsolatos speciális hitelkonstrukció. A parlament sürgős eljárásban tárgyalja az előterjesztést, mely a főváros működésének fenntartásához szükséges rövid távú források biztosítását alapozná meg. Az ülésen szóba került Budapest adóssága is, és hogy milyen megoldás lehet erre.

A kormány indoklása szerint a főváros pénzügyi mozgástere az elmúlt években érdemben szűkült. A kabinet által ismertetett adatok alapján Budapest 2019-ben még 214 milliárd forintos tartalékkal rendelkezett, mely mára teljes egészében eltűnt.

Eközben a főváros és önkormányzati cégeinek együttes adósságállománya meghaladta a 170 milliárd forintot.