Deviza
EUR/HUF388,5 -0,04% USD/HUF329,92 -0,13% GBP/HUF445,24 +0,04% CHF/HUF417,89 +0,13% PLN/HUF92,15 -0,03% RON/HUF76,38 -0,02% CZK/HUF15,97 +0% EUR/HUF388,5 -0,04% USD/HUF329,92 -0,13% GBP/HUF445,24 +0,04% CHF/HUF417,89 +0,13% PLN/HUF92,15 -0,03% RON/HUF76,38 -0,02% CZK/HUF15,97 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
főváros
Karácsony Gergely
Budapest
adósság
Szentkirályi Alexandra

Budapest megkapta a pénzét, milliárdokat utalt a kormány: Karácsony Gergely fellélegezhet, de csak egy pillanatra – döbbenetes adósságot halmozott fel a főváros

A kormány 8,8 milliárd forintot utalt a fővárosnak trolibuszokra. Azonban a Budapest és a kormányzat közötti üzengetés ezzel láthatóan még nem ért véget.
VG
2025.12.23, 06:40
Frissítve: 2025.12.23, 06:47

Az idei év egyik forró témája volt Budapest helyzete. A főváros nemcsak nehéz politikai helyzetben találta magát, hanem komoly pénzügyi kihívásokkal is szembe kellett néznie. Ezen a téren komoly üzengetés zajlott a felek között. A városvezetés szerint a kormány túlzott módon megsarcolta Budapestet, a kormány szerint pedig Karácsony Gergely és csapata a felelős a főváros eladósodásáért. Most újabb fejlemény történt az ügyben.

Karácsony Gergely főpolgármester Budapest parkolás
Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere / Fotó: Illyés Tibor / MTI

„A kormány az ígéretét betartva közel 9 milliárd forintot utalt át a Fővárosnak trolikra! Reméljük Karácsony Gergely ezt is bemondatja majd a hangosbemondókban!” – írta hétfő esti Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, a fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.

A politikus a saját posztjához írt hozzászólásban kifejtette, hogy Karácsony Gergely a hétvégén arról írt, hogy hangosbemondókon keresztül fogja emlékeztetni a budapesti utasokat: nem érkezett meg a Budapestnek járó forrás a közösségi közlekedésre. Szentkirályi hozzátettem hogy a kormány éppen a hétvégén utalt át 8,8 milliárd forintot a fővárosnak trolibuszokra. Szerinte ráadásul, ha a főpolgármester nem ült volna másfél hónapig a szerződésen, már sokkal korábban megérkezett volna ez a pénz.

Kiderült, egészen döbbenetes, mekkora az adóssága Budapestnek: Karácsony Gergely most pénzhez jut

Az Országgyűlés december 10-i rendkívüli ülésén ismét előkerült a fővárosi önkormányzat fizetésképtelenségének témája, és az azzal kapcsolatos speciális hitelkonstrukció. A parlament sürgős eljárásban tárgyalja az előterjesztést, mely a főváros működésének fenntartásához szükséges rövid távú források biztosítását alapozná meg. Az ülésen szóba került Budapest adóssága is, és hogy milyen megoldás lehet erre.

A kormány indoklása szerint a főváros pénzügyi mozgástere az elmúlt években érdemben szűkült. A kabinet által ismertetett adatok alapján Budapest 2019-ben még 214 milliárd forintos tartalékkal rendelkezett, mely mára teljes egészében eltűnt.

Eközben a főváros és önkormányzati cégeinek együttes adósságállománya meghaladta a 170 milliárd forintot.

A bevételek ugyan jelentősen nőttek: az iparűzési adó 164 milliárdról 325 milliárd forintra, az állami működési támogatás pedig 26 milliárdról 44 milliárd forintra, a költségszerkezet mégsem tudta követni a növekvő kiadásokat. A kormányzati értékelés szerint Budapest jelenlegi pénzügyi hiánya 33 milliárd forint.

A parlamenti vita gazdasági vonatkozásában az is elhangzott, hogy Budapest fejlettségi szintje az elmúlt évtizedben kedvezően alakult: a város GDP-arányos mutatója 144 százalékról 168 százalékra nőtt az Európai Unió átlagához viszonyítva. A kormány képviselői szerint ez azt jelzi, hogy a főváros továbbra is jelentős gazdasági potenciállal bír, ugyanakkor működőképességéhez stabil pénzügyi háttér szükséges.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu