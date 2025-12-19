Két hét múlva bevezetik az eurót Bulgáriában, tízezrek tüntetnek az utcán: még költségvetése sincs az országnak

Szófiában és Bulgária más nagyvárosaiban csütörtökön tízezrek tüntettek tisztességes választásokat követelve és egy független igazságszolgáltatásért, amely képes fellépni a burjánzó korrupció ellen.

Múlt hét csütörtökön Roszen Zseljazkov kormányfő benyújtotta lemondását a kormánykoalíció politikájával szemben hetek óta zajló utcai megmozdulások nyomán. Zseljazkov előzőleg visszavonta a 2026-os évi vitatott költségvetés tervezetét, így büdzsé nélkül hagyta a 2026. január 1-jével az eurózónához csatlakozó Bulgáriát.

A kormány lemondása után Rumen Radev államfő lehetőséget ad a legnagyobb parlamenti frakciónak a kormányalakításra. Ha az nem jár sikerrel, akkor a második legnagyobb frakcióra kerül a sor. Ha minden kormányalakítási kísérlet kudarcba fullad, akkor ismét előrehozott választást tartanak, 2021 óta már a nyolcadikat.

A Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért-Demokratikus Erők Szövetsége (GERB-SZDSZ) vezetésével létrejött kormánykoalícióban - amely január óta vezette Bulgáriát - a Bolgár Szocialista Párt-Egyesült Baloldal koalíciója és a jobboldali Van Ilyen Nép párt vett részt. Öt éven belül ez volt a kilencedik kormány, amely megbukott Bulgáriában.

A tüntetők haragja mindenek előtt az Egyesült Államok és Nagy-Britannia szankciós listáin szereplő Deljan Peevszki bolgár oligarchára összpontosul, akinek a Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért - Új Kezdet nevű pártszövetsége támogatta a leköszönő kormánykoalíciót.

Lapunk már egy hete megírta, hogy káoszba zuhant Bulgária az országos tüntetéshullám miatt. Múlt hét közepén több ezer ember tüntetett a kisebbségi kormány ellen Szófiában és több tucat másik városban is, és amiért az szerintük nem tud megbirkózni a rendszerszintű korrupcióval az Európai Unió legszegényebb tagállamában.

Az embereket az AP amerikai hírügynökség tudósítása szerint elsősorban Deljan Peevszki bolgár politikus és az ország leggazdagabb oligarchája frusztrálja, akit az Európai Unió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is szankciókkal büntetett, és akinek a pártja támogatta a lemondott kormányt. Ellenfelei azzal vádolták, hogy az oligarcha érdekeknek megfelelően segít alakítani a kormány politikáját.