Csernobil árnyékában: újabb atomkatasztrófa fenyegeti Ukrajnát – a kutatók felújítást sürgetnek, de útban van a háború

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség pénteken megerősítette: egy februári dróntámadás megrongálta a csernobili betonszarkofágot, amely a sugárzás kiszabadulását hivatott megakadályozni. S bár azonnali nukleáris veszélyt nem állapítottak meg, a védőburok már nem képes maradéktalanul ellátni feladatát, így átfogó felújításra lesz szükség.

A NAÜ szerint a februári dróntámadás megrongálta a csernobili szarkofágot, így a védelem már nem teljes, és fennáll egy újabb atomkatasztrófa veszélye / Fotó: Anadolu via AFP

Csernobil tovább kísérti Ukrajnát

A NAÜ pénteki jelentése szerint a múlt héten végzett helyszíni vizsgálatok kimutatták: a februárban bekövetkezett dróntámadás károkat okozott a csernobili atomreaktor fölé emelt acélszarkofágban. Ez az építmény az 1986-ban felrobbant negyedik blokk köré épült, feladata pedig a sugárzó anyagok elszigetelése és a környezet védelme.

A NAÜ szerint a támadás után a védőburok elvesztette elsődleges biztonsági funkcióját, ami komoly kockázatot jelent a hosszú távú nukleáris védelem szempontjából.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

Rafael Grossi, a szervezet főigazgatója a Reutersnek hangsúlyozta, hogy bár a szerkezet egyes részeiben, például a megfigyelőrendszerekben nem találtak végleges károsodást, a kritikus pontokon már elengedhetetlen a teljes körű felújítás.

A helyreállítás egy részét megkezdték, de a NAÜ szerint gyors és nagyszabású beavatkozásra lesz szükség a további károk megelőzéséhez – ezt azonban megnehezíti a háború.

A támadás körülményei továbbra is vitatottak. Ukrajna szerint orosz drón csapódott a létesítménybe, átmeneti tüzet is okozva. Moszkva azonban tagadja, hogy köze lenne az akcióhoz.

Az ENSZ korábbi mérései alapján ugyanakkor a sugárzási szint stabil, és nem érkezett jelentés radioaktív anyag kiszivárgásáról. A NAÜ mégis figyelmeztet: a jelenlegi állapot hosszú távon nem fenntartható, a szarkofág épsége pedig kulcskérdés Európa nukleáris biztonsága szempontjából.