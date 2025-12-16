Nagy bajban van a népszerű csomagküldő cég: tömegesen lázadnak a meg nem érkező karácsonyi csomagok és felháborító viselkedés ellen
Az ünnepi időszak közeledtével gyűrűzik a feszültség a csomagküldési piacon, miután tömeges panaszok érkeztek a DPD magyarországi működésével kapcsolatban. Sok vásárló számolt be arról, hogy a karácsonyra rendelt küldemények nem érkeztek meg, elakadtak csomagautomatákban, vagy nyom nélkül eltűntek, miközben az érintettek érdemi segítséget nem kaptak a szolgáltató ügyfélszolgálatától. Egy volt gazdasági miniszter is szót emelt az üggyel kapcsolatban és nyílt levelet írt a csomagküldő cégnek.
A problémák olyan méreteket öltöttek, hogy közösségi szerveződés is indult: egy, a károsultakat tömörítő Facebook-csoport rövid idő alatt több tízezer tagot gyűjtött össze. A bejegyzések tanúsága szerint a panaszok jelentős része nem csupán a késedelmes vagy meghiúsult kézbesítésre vonatkozik, hanem arra is, hogy
a fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat, mivel a vállalat ügyfélszolgálata elérhetetlen vagy nem nyújt tényleges megoldást.
Az ügy már a közéletet is elérte: a károsultak között van Kóka János, volt gazdasági miniszter is, aki több címzettnek – köztük a hazai leányvállalat és a nemzetközi tulajdonosi kör vezetőinek – írásban jelezte tapasztalatait és kifogásait. Álláspontja szerint a jelenlegi gyakorlat nemcsak elfogadhatatlan, hanem jogszabályba ütközhet, különösen a fogyasztóvédelmi előírások fényében.
Kóka beszámolója alapján a visszatérő problémák között szerepelnek
- a kézbesítés nélkül maradt csomagok,
- az indokolatlan késések, az elveszett küldemények,
- valamint a működésképtelen csomagautomaták.
Kiemelte: a legsúlyosabb gondnak azt tartja, hogy a fogyasztók számára nincs valódi csatorna a panaszkezelésre, holott a jogszabályok kifejezetten előírják az elérhető és hatékony ügyfélszolgálat fenntartását.
Saját esetét példaként említve arról számolt be, hogy karácsonyi ajándékát csomagautomatába kérte, ám a helyszínen egy lefagyott, hibát jelző terminál fogadta. Több alkalommal próbálta átvenni a küldeményt, illetve telefonon segítséget kérni, de a hívások hosszú várakozás után eredménytelenül zárultak, írásos megkeresésére pedig nem érkezett válasz. Tapasztalatai szerint ez nem egyedi eset, hanem sokaknál visszatérő probléma.
A volt gazdasági miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a DPD magyarországi forgalma évente több tízmilliárd forintra tehető, amit döntően hazai fogyasztók és vállalkozások fizetnek meg. Véleménye szerint
ekkora piaci jelenléttel és bevétellel arányban állna az elvárható szolgáltatási színvonal, különösen az ügyféltájékoztatás és panaszkezelés területén.
Kóka jelezte azt is, hogy fogyasztóvédelmi bejelentéseket tett, és a történtek kivizsgálását várja. Később arról számolt be, hogy a DPD Hungary vezetése felvette vele a kapcsolatot, és segítséget ajánlott fel az egyedi ügy rendezésében. Ugyanakkor további kérdéseket is megfogalmazott, elsősorban a tömegesen érintett fogyasztók kártalanításáról és az ügyfélszolgálati rendszer helyreállításáról.
Ezt kérik a csomagküldő cégek a magyaroktól, ha december 24-ig meg akarják kapni az ajándékokat
Még van idő december 24-ig, az óra azonban ketyeg azoknak, akik online szeretnék megrendelni a karácsonyi ajándékaikat. Aki ugyanis az utolsó pillanatra hagyta a vásárlásnak ezen formáját, annak mindenképpen figyelembe kell vennie, hogy december 20. után már korántsem biztos, hogy megérkezik a rendelése. A Foxpost kérdéseinkre azt a választ küldte, idén ők is arra készülnek, hogy a karácsonyi csúcsszezonban zökkenőmentesen kiszolgálják ügyfeleiket. Épp emiatt hálózatuk bővítése és járműparkjuk fejlesztése mellett jelentősen növelték szortolási kapacitásaikat, és célzottan készültek a legkritikusabb területek kiszolgálására. Továbbá vásárlóik számára rendeléskor
már látható a csomagautomaták várható telítettsége, ami segíti a zökkenőmentes kézbesítést.
A Magyar Posta azt közölte, hogy több mint 7 millió csomag kézbesítésére számít az év végi ünnepi időszakban. Ennek a mennyiségnek a sikeres kezelésére szisztematikusan készültek: folyamatosan bővítík az MPL csomagautomata-hálózatukat, másrészt növelik a kézbesítésben használt autóik számát. Novemberben az elmúlt évek legnagyobb járműbeszerzési projektje keretében 130 új Volkswagen Crafter típusú kézbesítő járművel bővítették flottájukat. Országszerte több mint 3500 ponton biztosítják a postai szolgáltatások teljes körét.
A karácsony előtti kézbesítési kísérlet érdekében a csomagokat legkésőbb december 19-ig szükséges átadni részükre. A kiszállítás pontos ideje a webshopok által átadott küldemények időzítésétől is függ, ezért célszerű előre tervezni a rendeléseket – írta a DPD Hungary. Felhívták rá a figyelmet, hogy maga a megrendelés még nem jelenti a másnapi kézbesítést. A logisztikai cégek az időgarantált kézbesítést (egy-két munkanap) a termék rendszerükbe való beérkezését követően számolják.