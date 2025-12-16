Az ünnepi időszak közeledtével gyűrűzik a feszültség a csomagküldési piacon, miután tömeges panaszok érkeztek a DPD magyarországi működésével kapcsolatban. Sok vásárló számolt be arról, hogy a karácsonyra rendelt küldemények nem érkeztek meg, elakadtak csomagautomatákban, vagy nyom nélkül eltűntek, miközben az érintettek érdemi segítséget nem kaptak a szolgáltató ügyfélszolgálatától. Egy volt gazdasági miniszter is szót emelt az üggyel kapcsolatban és nyílt levelet írt a csomagküldő cégnek.

Nagy bajban van a népszerű csomagküldő cég: tömegesen lázadnak a meg nem érkező karácsonyi csomagok és felháborító viselkedés ellen / Fotó: NurPhoto via AFP (illusztráció)

A problémák olyan méreteket öltöttek, hogy közösségi szerveződés is indult: egy, a károsultakat tömörítő Facebook-csoport rövid idő alatt több tízezer tagot gyűjtött össze. A bejegyzések tanúsága szerint a panaszok jelentős része nem csupán a késedelmes vagy meghiúsult kézbesítésre vonatkozik, hanem arra is, hogy

a fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat, mivel a vállalat ügyfélszolgálata elérhetetlen vagy nem nyújt tényleges megoldást.

Az ügy már a közéletet is elérte: a károsultak között van Kóka János, volt gazdasági miniszter is, aki több címzettnek – köztük a hazai leányvállalat és a nemzetközi tulajdonosi kör vezetőinek – írásban jelezte tapasztalatait és kifogásait. Álláspontja szerint a jelenlegi gyakorlat nemcsak elfogadhatatlan, hanem jogszabályba ütközhet, különösen a fogyasztóvédelmi előírások fényében.

Kóka beszámolója alapján a visszatérő problémák között szerepelnek

a kézbesítés nélkül maradt csomagok,

az indokolatlan késések, az elveszett küldemények,

valamint a működésképtelen csomagautomaták.

Kiemelte: a legsúlyosabb gondnak azt tartja, hogy a fogyasztók számára nincs valódi csatorna a panaszkezelésre, holott a jogszabályok kifejezetten előírják az elérhető és hatékony ügyfélszolgálat fenntartását.

Saját esetét példaként említve arról számolt be, hogy karácsonyi ajándékát csomagautomatába kérte, ám a helyszínen egy lefagyott, hibát jelző terminál fogadta. Több alkalommal próbálta átvenni a küldeményt, illetve telefonon segítséget kérni, de a hívások hosszú várakozás után eredménytelenül zárultak, írásos megkeresésére pedig nem érkezett válasz. Tapasztalatai szerint ez nem egyedi eset, hanem sokaknál visszatérő probléma.