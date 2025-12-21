Deviza
EUR/HUF387,75 +0,23% USD/HUF330,25 0% GBP/HUF439,17 -0,61% CHF/HUF412,54 -0,62% PLN/HUF91,84 -0,14% RON/HUF76,18 0% CZK/HUF15,9 0% EUR/HUF387,75 +0,23% USD/HUF330,25 0% GBP/HUF439,17 -0,61% CHF/HUF412,54 -0,62% PLN/HUF91,84 -0,14% RON/HUF76,18 0% CZK/HUF15,9 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyászhír
Csudai Sándor
meghalt

Meghalt Magyarország egyik legjobb fotósa – búcsú Csudai Sándortól

Isten nyugosztalja, nevét megőrizzük. Csudai Sándor halálával rendkívüli veszteség érte a magyar fényképészszakmát.
Hecker Flórián
2025.12.21, 17:02
Frissítve: 2025.12.21, 17:17

Életének 38. évében meghalt Csudai Sándor, a Mediaworks fotósa. Halálhíréről a Világgazdaság laptársa, a Magyar Nemzet számolt be.

Csudai Sándor
Csudai Sándor (1987–2025) / Fotó: Magyar Nemzet

Csudai Sándor Hemző Károly-díjas, Junior Prima-díjas, a Magyarország 365 fotópályázat fődíját elnyerő művész. A legnagyobb nemzetközi pályázaton, a Pictures of the Yearen Award of Excellence díjat nyert, a Magyar Sajtófotó pályázaton többször is díjazták munkáit.

Összes elismerését lehetetlen felsorolni.

Magyarország egyik legkiemelkedőbb fotósa volt.

Azonban nem a díjakért dolgozott, hanem elhivatásból. Olyan helyekre is elmerészkedett, ahol ő maga is konkrét életveszéllyel szembesült: 2014-ben ott volt a Majdan forgatagában.

Nemcsak tehetséget kapott, hanem eltökéltséget és szorgalmat is, szakmája egyik legfelkészültebb és legalaposabb képviselőjeként is ismerték.

Még 2009-ben végzett a Práter utcai fényképész-szakiskolában. Gyakorlatát műtermekben, stúdiókban töltötte, majd 2008-tól haláláig, 17 éven keresztül dolgozott a médiában, mellette pedig a saját projektjeit is építette.

Csudai Sándortól, kollégánktól megrendülten búcsúzik a Világgazdaság szerkesztősége. Isten nyugosztalja, nevét megőrizzük!

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu